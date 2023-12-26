英超特攻｜聖誕快車次輪　熱刺作客捕海鷗白禮頓

英超「聖誕快車」繼續上演，近況飄忽的白禮頓於主場迎擊回勇的熱刺，在傷兵滿營的情況下，領隊迪沙比（Roberto De Zerbi）有什麼應對方法，力爭勝利3分？

（球賽編號：FB9957，12月29日凌晨3時30分開賽，NowTV 622台直播）



蘇利馬治（Solly March）、蘭普堤（Tariq Lamptey）、佩華斯艾斯度比倫（Pervis Estupinan）、阿當韋斯達（Adam Webster）⋯⋯ 白禮頓的傷兵名單超過8人，上周英超過後，日本翼鋒三笘薰亦觸傷足踝，未知能否趕及今場披甲；迪沙比為此不斷輪換，至周末對水晶宮賽前，他們的正選陣容已達70次更替，比輪換第2多的諾定咸森林還要多26次。

李察利臣上季加盟熱刺，全季只貢獻了1球聯賽入球，但今季表現出色，近3場已入了4球。（Getty Images）

不過，這樣輪換也沒辦法彌補主將倦勤的影響，白禮頓近期水準參差，近6場英超只取得2勝2和2負；而且因為傷兵集中在防線，防守力變得差勁，今季聯賽未嘗保持清白之身，18場失掉31球，也是前10名球隊中最多的，難怪他們排名愈跌愈低，現時只以27分排第9。

相反，熱刺經歷5場不勝後，近3場英超錄得全勝，其中巴西前鋒李察利臣加盟球隊一年半後終於表現身價，近3仗場場有波入，共攻入了4球。熱刺近況火熱下，現以18戰36分升上第4，距離榜首的阿仙奴也只有4分。

白禮頓連門將都輸換，但無論以華布根（圖）或是積臣史迪利把關，於聯賽都無法保持清白之身。（Getty Images）

若論對賽戰績，雙方近5次碰頭，熱刺取得4勝1負佔盡上風，加上他們近況極佳，而白禮頓又兵源緊絀，今場一於捧熱刺客場揚威。

熱刺上季作客以1：0小勝白禮頓，但一年過後人面全非，熱刺入球功臣哈利卡尼（左）、白禮頓中場孖寶阿歷斯麥亞里士打及摩西斯卡些度，今季都離隊他投。（Getty Images）

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