英超特攻｜除夕夜倫敦打吡　富咸偷襲兵工廠阿仙奴

今季英超競爭激烈，強隊遇上較弱對手也沒有必勝把握，例如原本位列榜首的阿仙奴，便剛在主場不敵韋斯咸，因此今周作客富咸，必須慎防對方的偷襲。

（球賽編號：FB0060，12月31日晚上10時開賽，NowTV 621台直播）



阿仙奴近4場英超碰上聯賽榜「前半版」的對手，只取得1勝1和2負，剛剛以0：2負於韋斯咸後，以19戰40分戰績排次席，以2分落後利物浦，無法反壓對方成為英超半程冠軍。

今季新加盟富咸的魯爾占美尼斯，近6場入了4球，今場停賽刑滿復出，將可改善球隊近期攻力疲弱的問題。（Getty Images）

「兵工廠」雖然傷兵不多，但集中在後防上，今季新加盟祖利安添巴長唞，早前表現出色的富安健洋近期又稱傷，令防線4人威廉沙列巴、​​賓韋特、加比爾馬加希斯及辛真高，還有防中迪格蘭賴斯近4場的「聖誕快車」期間都沒有輪換，或許因為賽程緊密而有點疲態，近仗都偶有失誤，例如對韋斯咸一仗所失第一球，起因便是後防未能解圍；另外賴斯也在補時階段攔截判斷失誤犯下天條，只不過對方的賓華馬宴客而已。

富咸在12月的表現相當飄忽，面對利物浦曾一度領先最後僅負3：4，然後連續兩場5：0大破諾定咸森林及韋斯咸，但近3場聯賽面對紐卡素、般尼及般尼茅夫卻全數落敗，而且無法取得入球；因此這支倫敦球會今仗有什麼演出，實在難以估計。

阿仙奴防線近期偶有失誤，例如剛對韋斯咸所失第一球，便是因為無法解圍而造成。（Getty Images）

對賽往績上，阿仙奴近11場面對富咸未嘗敗績，取得9勝2和的絕對優勢；但值得留意的反而是，雙方近4場對壘，富咸是先開紀錄的一隊，所以在今場雙方各有隱憂、勝負難料下，不如博主隊先拔頭籌。

富咸與阿仙奴於今季首循環打成2：2平手，今仗勝負也難預料。（Getty Images）

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