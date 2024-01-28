亞洲盃｜港隊球迷觀看首戰後赴德國旅遊　意外暈倒失救不幸離世

香港足球代表隊早前在卡塔爾多哈出戰亞洲盃，一名忠實球迷在看畢首場對阿聯酋的賽事後，轉赴德國旅遊期間暈倒，後不幸離世。



支持港隊多年的球迷彭顯圖（James），早前先在1月14日於多哈觀看香港對阿聯酋的首場分組，其後獨自往德國旅遊，據悉原定遊德後會返回多哈，觀看港隊最後一場分組賽、對巴勒斯坦的賽事，惟未有露面；其後，港超球隊晉峰稱得悉其死訊，會在周日（28日）對理文的菁英盃賽前為他默哀，傑志球員查理史葛也在Instagram限時動態發文悼念。

到周日，彭顥圖的友人在社交媒體代其家人公布惡耗，寫道：「吾友彭顯圖先生James Pang日前於香港隊睇完第一場亞洲盃分組賽後，前往德國獨遊並在期間意外暈倒，失救離世。」

他亦表明James的家人不欲受訪：「我謹代表James家人，感謝各方好友多年以來對James的愛護和關懷，在此也要多謝香港入境處和中國駐當地領事館的幫助。現階段James家人只想盡心處理後事，恕不接受傳媒訪問。」