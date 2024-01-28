英足總盃︱西布朗對狼隊爆球迷騷亂　有球員跳入看台保護子女

撰文：吳慕兒
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英格蘭足總盃第四圈賽事，上演西布朗對狼隊的「黑郡打吡」，當狼隊78分鐘領先至2：0，場內一度爆發混亂，令比賽中止達半小時，駐場警員驅趕球迷，其中一人被帶走時血流披面。

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西布朗目前身處英冠，實力及不上區內宿敵狼隊，兩軍已有12年未碰頭，尼圖（Pedro Neto）和根夏（Matheus Cunha）上下半場各入一球，為狼隊取得作客西布朗27年來首場勝仗。

78分鐘當根夏入球後，狼隊球迷在作客打氣區大肆慶祝，主隊球迷向他們發射火箭炮，引發混亂。散落場區不同位置的狼隊球迷，與西布朗球迷打鬥，亦有球迷與警察爆衝突。

個別球迷衝入球場草地，其中一身被制伏在地上時更血流披面。（Getty Images）
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西布朗球員立即湧到事發的場區，據了解那裏正是主隊球員家屬身處位置，守將巴特利跳入看台將年幼孩子帶到安全位置，近50名警員和部分球場保安人員嘗試控制場面，卻又輪到4000名狼隊作客球迷旁邊的東看台爆衝突。

個別球迷衝入球場草地，其中一身被制伏在地上時更血流披面。球證示意雙方球員離場，比賽一度暫停。比賽中止25分鐘後，雙方球員終再次出場，繼續餘下比賽，可是由於醫護人員當時仍為個別受傷球迷治理，比賽未能立即重啟。西布朗當下作出三個調動，當中包括跳入看台保護家人的守將巴特利，狼隊終以2：0勝出這場第四圈賽事。

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