英超特攻｜近態往績贏晒　熱刺征愛華頓　「大」啖食拖肥

英超前四之爭非常激烈，重拾正軌的熱刺，今周作客近況低沉的愛華頓，為了鞏固第4名的位置，勢全取爭勝，而新援迪姆華拿（Timo Werner）的表現，更是舉足輕重。

（球賽編號：FB1081，2月3日晚上8時30分開賽，Now TV 621台直播）



由於隊長孫興慜須勤王代表韓國參與亞洲盃，熱刺前線眾將近仗表現賣力，巴西中鋒李察利臣（Richarlison）近3場聯賽都有波入，固然重要，但直接取代孫興慜任左翼鋒的迪姆華拿，表現更為關鍵。

這名德國國腳之前效力車路士時，屢誤戎機，為人詬病，今次回到英超，矢志顯示真正實力，雖然一月投效熱刺後，暫未有入球，但憑飛快速度於左邊發難，已連續兩場貢獻助攻。

熱刺新援迪姆華拿連續兩場貢獻助攻，矢志盡快於英超「開齋」。（Getty Images）

事實上，熱刺經歷去年11月左右連續5場不勝後，近期戰績反彈，近7場聯賽取得5勝1和1負，於聯賽也以22戰43分的成績，壓過阿士東維拉，重返前四，僅落後次席的曼城及第3的阿仙奴3分，落後榜首的利物浦8分，爭標仍未絕望。

相反，愛華頓在去年12月豪取聯賽4連勝，之後表現卻嚴重滑落，近5場聯賽只得2和3負，包括首偱環作客以1：2不敵熱刺，而且，「拖肥糖」在這5場有3仗未能取得入球，而只入了2球，攻力令人擔憂。

愛華頓近5場聯賽未嘗一勝，只取得2和3負的劣績。（Getty Images）

對賽往績方面，愛華頓也落在下風，近4次對壘只取得1和3負，加上近況不濟，攻力疲弱，因此今仗捧熱刺作客食拖肥，相信是實食無黐牙！

兩軍在去年12月曾對壘，熱刺主場以2：1擊退愛華頓。（Getty Images）

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