英超特攻｜阿仙奴征韋斯咸初二獻打吡　鎚仔幫兵工廠「大」吉大利

阿仙奴剛於上周力挫榜首的利物浦，令英超爭標形勢已呈鼎足之勢，今周趁着士氣高昂，作客近況低沉的韋斯咸，可望取得「大」吉大利的戰果。

（球賽編號：FB1357，2月11日晚上10時開賽，Now TV 621台直播）



上周主場以3：1擊敗利物浦後，阿仙奴聯賽連勝3場，也以23戰49分排第3位，與少賽一場、次席的曼城同分，僅得失球差稍遜，而落後榜首的「紅軍」只有2分，爭標形勢緊湊。雖說第4位的阿士東維拉也有46分，但論整體實力，難及現時三甲的3支勁旅，因此相信今季聯賽冠軍都是利物浦、曼城及阿仙奴之爭。

馬天尼利上仗對利物浦攻入一球，近3場已為阿仙奴貢獻了3個入球。（Getty Images）

阿仙奴之前輪換不多，因此在聖誕新年快車期連輸3仗，但經1月7至20日有十多日休養期，眾將得以回氣後，表現重拾朝氣，其中左翼加比爾馬天尼利在最近3連勝時攻入3球，布卡約沙卡及李安度杜沙特各有兩球進帳，都是球隊近3場入10球的功臣。

韋斯咸雖然位列第7，但近況十分不濟，已連續6場未嘗勝果，只取得4和2負，包括在足總盃被英冠旳布里斯托城踢出局。不過，韋斯咸在主場戰績有保證，已保持連續10場不敗，取得6勝4和佳績，包括聯賽盃主場以3：1淘汰阿仙奴。

韋斯咸首席射手查洛保雲近況一般，已連續5場聯賽未有入波。（Getty Images）

因此，對賽往績方面，韋斯咸面對阿仙奴不落下風，近5場是2勝1和2負；值得留意的是，這5場有4仗總入球超過2球。韋斯咸主場堅挺，阿仙奴近況火熱，勝負難料，倒不如博「入球大」，隨時收到封大利是過肥年。

韋斯咸今季在聯賽及聯賽盃，兩度擊敗阿仙奴。（Getty Images）

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