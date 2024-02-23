英超特攻｜曼聯乘勇迎擊富咸　追紅魔連勝可致「富」？

近期豪取5連勝的曼聯，繼續向英超前四目標進發，今周他們主場迎擊富咸，雖然近炙手可熱的年輕前鋒海倫賽前傳出受傷要倦勤，惟紅魔近期強勢可望再度全取3分。

（球賽編號：FB1929，2月24日晚上11時開賽，Now TV 621台直播）



在英超首14場夥粒無收，但丹麥中鋒海倫近期腳風奇順，上場對盧頓時給隊友加拿祖射門「省」中，也能藉胸口改變皮球方向建功，連續6場取得「士哥」，近8場總共射入了8球，氣勢一時無倆。

凱倫近8場入了8球，是曼聯近期的火熱得分手。（Getty Images）

惜賽前有消息指，此子操練時不幸肌肉受傷，要休息3星期，將會錯過今仗對富咸，以及之後英足總盃對諾定咸森林、下月初曼市打吡對曼城等大戰。

由於海倫的活躍，曼聯近9場取得7勝1和1負的佳績，而所輸的作客諾定咸森林一仗，正是海倫缺陣的賽事。「紅魔鬼」現時以25戰得44分排聯賽第6位，只落後第4的阿士東維拉5分，爭逐前四的機會仍在。

曼聯近5次對富咸取得4勝1和，包括首循環對碰時藉般奴費南迪斯建功以1：0取勝。（Getty Images）

暫列第12的富咸，今屆水準飄忽，曾經主場力挫阿仙奴，也以5：0分別大炒過森林及韋斯咸，但這支倫球球會作客表現奇差，聯賽只嘗作客擊敗愛華頓，其餘11場只錄得4和7負的劣績，今仗恐難逃一敗。

對賽往績方面，曼聯佔盡上風，近5次對壘取得4勝1和；如果單論主場面對富咸，近10次主場亦錄得8勝2和佳績，上一次他們於主場不敵富咸，已是2003年的事，因此今場一於捧曼聯再次在奧脫福揚威。

富咸（右）今季作客表現不濟，聯賽只嘗一勝。（Getty Images）

為改善球賽無效時處理安排的時間，並向顧客提供更清晰資訊，以提升整體足球投注體驗，足智彩將於12月15日起，修訂足球博彩規例中「無效球賽」部分，提高效率及提供更佳服務。

根據修訂，「無效球賽」將重新釐定為一場球賽在比賽時間結束前被中止、及推延的情況：

「中止」是指以下情況：球賽開賽後，在法定比賽時間或加時比賽時間內，1）球賽暫停超過1小時，期間官方機構沒有表示復賽時間；2）或在暫停的第1個小時內，官方機構表示球賽將暫停超過12小時。

而「推延」是指以下情況：球賽未能在原定開賽時間開始，1）並延遲超過2小時，期間該球賽官方機構並未表示新的開賽時間；或2） 或在原定開賽時間開始後的2小時內，球賽官方機構表示開賽時間將延遲12小時以上；或3） 或球賽官方機構表示球賽將不會在原定開賽時間開賽，並且將在超過12小時後開賽；或4） 或一場球賽的開賽時間被延後多過一次，而該球賽的最終開賽時間比原定開賽時間遲12小時以上。

顧客可瀏覽https://www.hkjc.com/chinese/betting/betting_rule.aspx參閱最新的足球博彩規例。