第九屆全港運動會十八區誓師　啦啦隊大賽展活力　齊為健兒打氣

第九屆全港運動會（港運會）區際體育比賽將於2024年4月21日至6月9日期間舉行，為鼓勵市民積極支持各區運動員參與賽事並為港運會增添歡樂氣氛、展現地區特色和活力及推廣體育文化，2024年2月25日（周日）中山紀念公園體育館舉行十八區誓師暨啦啦隊大賽，體現各相關機構對港運會給予的全力支持，並宣告來自十八區的參賽運動員已準備就緒，全力以赴爭取佳績。



中國香港舞蹈總會派出代表以一輪精彩霹靂舞表演打頭陣，點燃全場氣氛，繼而由中國香港體適能總會代表以港運會主題曲「人人起勁」為背景音樂，大跳活力操，為周日活動展開序幕。

十八區啦啦隊代表在各區民政事務專員帶領下浩浩蕩蕩列隊進場，文化體育及旅遊局局長楊潤雄致辭表示，政府致力推動體育發展，積極在社區推廣體育文化，香港運動員近年在國際賽事屢創佳績，提升香港在國際體壇的地位，同時亦成為年輕人榜樣。他希望通過港運會，讓市民參與運動競賽，感受大型運動會熾熱氣氛，實現「全港體育全城躍動」目標。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄希望通過港運會，讓市民參與運動競賽，感受大型運動會熾熱氣氛，實現「全港體育全城躍動」目標。

第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒教授介紹港運會籌備進度，並指出今屆港運會在個人體育比賽項目新增設青少年組別賽事，團體運動方面，三人籃球由以往每區一隊增至三隊，五人足球和排球亦增至每區兩隊，讓更多市民參與。

今屆港運會亦加入霹靂舞、運動攀登及滑板三個示範項目，容教授指城市運動已是世界潮流，這些項目已在東京奧運及將在巴黎奧運引入，他希望能有助體育普及並連結年青人。

第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒教授介紹港運會籌備進度。

容教授指出，港運會目標旨在香港社區推動體育和文化，從而達到推廣市民身體健康、長遠減低醫療負擔，以及有助社區內以至十八區之間的溝通和聯繫。這些目標由2007年首屆港運會成立至今未變，隨時代變遷，港運會增加不同體育項目，團結社區內不同持份者。

今屆港運會再次得到香港賽馬會全力支持，馬會慈善信託基金繼續如上屆贊助824萬港元作為指定活動項目的經費，成為港運會主要貢獻機構，中國太平保險（香港）有限公司亦提供60萬港元贊助。

中國香港體育協會暨奧林匹克委員會會長霍震霆率領8位協辦體育總會代表上台，共同展示全力支持港運會；康樂及文化事務署署長劉明光、第九屆全港運動會籌備委員會策劃顧問湯偉倫及第九屆全港運動會籌備委員會策劃顧問葉永成主持投票及競猜活動儀式，鼓勵市民選出「我最支持的體育社區」和競猜哪一區會成為「第九屆全港運動會總冠軍」。

之後十八區代表進行港運會誓師儀式，各區民政事務專員在容樹恒教授監督下宣誓，展示各協辦單位全力支持及參與港運會。禮成後隨即展開十八區啦啦隊大賽，十八區各派一隊代表登場，每隊比賽人數16至50人，隊員年齡由5歲或以上，以舞步、動作和口號展示所屬地區的特色和活力，並競逐「最佳表現獎」、「最具地區特色獎」和「最具人氣獎」。

離島區啦啦隊代表精彩演出，包辦「最佳表現」及「最具地區特色」兩大獎項。

離島區啦啦隊精彩演出包辦雙冠

「最佳表現獎」以參賽隊伍的表演內容、整套動作的編排、現場表現、動作技巧和整體表現評分。「最具地區特色獎」則就整體印象、動作、服飾、造型、口號、音樂和歌曲各方面能否展現所屬地區的特色作出評審。

各支隊伍均展現活力和歡樂氣氛，當中一身白橙制服整齊出場的離島區代表令人印象深刻，眾人分成小組將隊員拋上半空的高難度演出，又模擬長洲太平清醮搶包山活動、展示大嶼山兩大名物天壇大佛和昂平纜車，精彩演出加上響亮整齊的口號，結果兩項大獎冠軍皆由離島區包辦。

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元朗及西貢區分列「最佳表現獎」的亞、季軍；「最具地區特色獎」的亞軍為西貢區，季軍為觀塘區。至於「最具人氣獎」由現場觀眾以一人一票方式選出，結果將在票數核算完成後公布。勝出的啦啦隊隊伍將於第九屆港運會開幕典禮（4月21日）演出，獎項將於第九屆港運會閉幕暨綜合頒獎典禮（6月9日）頒發。

第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒教授與港運會吉祥物「啦啦仔」合照。

全城躍動參與社區參賽活動

港運會不止競賽運動，同時設有多項社區參賽活動，第九屆全港運動會籌備委員會主席容樹恒教授估計，今屆參與活動人數超過90萬人次，料將創下歷屆新高，呼籲市民踴躍參與。「活力動感攝影比賽」鼓勵攝影愛好者拍下第九屆港運會各項活動的精彩鏡頭，捕捉參與者充滿活力動感的時刻，賽事分為學生組及公開組，每組均設冠、亞、季軍各一名和優異獎十名，每名參賽者須在2024年6月21日或之前遞交參賽作品，每人只限提交最多五張參賽作品。

此外，港運會亦以十八區為參賽單位，在全部8個體育比賽項目累積得分最高的一區，會獲頒「第九屆全港運動會總冠軍」獎項。市民即日起可參與投票，選出最支持的體育社區，在網上和經票箱投票得票最多的地區，將分別獲頒「網上我最支持的體育社區」和「票選我最支持的體育社區」獎項。市民同時可以競猜哪個地區奪得「第九屆全港運動會總冠軍」的殊榮。經票箱投遞表格截止日期為2024年5月5日，網上遞交表格截止日期則為2024年5月19日。

為鼓勵市民參與，投票活動設有抽獎，獎品名額共70個，包括超級市場、運動用品及百貨公司現金禮券。

第九屆港運會開幕典禮將會在2024年4月21日（周日）舉行，開票將於4月2日派發。大家一起入場睇比賽，為自己社區的運動員打氣！

有關第九屆港運會活動詳情，可瀏覽港運會專題網頁（www.hongkonggames.hk）。

關於全港運動會（港運會）：

為進一步推廣社區「普及體育」的文化，體育委員會自2007年起每兩年舉辦一屆港運會。港運會是一個以十八區為參賽單位的全港性大型綜合運動會，舉辦目的是在社區層面提供更多體育參與、交流和合作的機會，鼓勵市民積極參與體育運動，從而提升地區體育水平，增加市民對居住地區的歸屬感；同時促進十八區之間的溝通和友誼，加強社區的凝聚力。

第九屆港運會由體育委員會主辦，並由其轄下的社區體育事務委員會負責統籌，協辦單位包括民政事務總署、康樂及文化事務署、中國香港體育協會暨奧林匹克委員會、中國香港田徑總會、中國香港羽毛球總會、中國香港籃球總會、中國香港足球總會、中國香港游泳總會、中國香港乒乓總會、中國香港網球總會、中國香港排球總會、中國香港體育舞蹈總會、中國香港攀山及攀登總會、中國香港滾軸運動及滑板總會、中國香港智障人士體育協會及中國香港傷殘人士體育協會。

第九屆港運會的區際體育比賽定於2024年4月21日至6月9日期間舉行，共設有八個比賽項目，包括田徑、羽毛球、三人籃球、五人足球、游泳、乒乓球、網球及排球。今屆港運會除了繼續舉辦女子五人足球示範項目外，亦新增霹靂舞、滑板及運動攀登三項深受青少年歡迎的「城市運動」作為示範項目。殘疾人士體育比賽設有四個比賽項目，包括輪椅三人籃球、硬地滾球、智障人士游泳及乒乓球比賽。