澳職方程式｜客軍堅守可勝不穩　捧麥克阿瑟「細」味墨城

澳職今周有第4位的FC麥克阿瑟主場迎戰墨爾本城，雖然主隊擁有聯賽最強的攻擊力，但過往面對墨城卻鮮有大手交易，所以今次可博FC麥克阿瑟可小勝對手。



FC麥克阿瑟今季聯賽19戰攻入了35球，跟珀斯光輝並列入球最多，一對前鋒組合謝明（Valere Germain）及達域拿（Ulises Davila）默契愈來愈好，上場球隊2：2作客紐卡素噴射機時便各入一球，兩人今季合共攻入了19球；值得留意的還有中場積奇賀文（Jake Hollman），這名22歲年輕人進步明顯，上季未有進帳，今季卻已貢獻了5個入球。

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FC麥克阿瑟今季於主場進行常規賽，經常於最後15分鐘入波，可說是後勁王，其中於對上5場主場聯賽，就場場於尾段入波，令自己得以迫和（1：1和紐卡素噴射機、3：3和西部聯）或反勝（4：3贏西悉尼流浪者）對手。周五他們迎戰墨爾本城時，如於最後15分鐘落後或打和，球迷宜於適當時候利用派彩快獲利或止蝕。



積奇賀文今季表現進步，是FC麥克阿瑟中場主力。（Getty Images）

雖然FC麥克阿瑟攻力強勁，但他們在主場的表現不算特別標青，今季取得3勝5和2負，而且贏波場次未嘗贏對方兩球或以上，另外其中有4場總入球也少過3球。難怪他們近年3次主場面對墨爾本城，只取得2和1負，而且這3場總入球都少於3球。

墨爾本城是上季常規賽冠軍，拋離次席的中岸水手多達11分，但到季後賽總決賽時卻大熱倒灶，竟以1：6慘負中岸水手，連帶今季也表現飄忽，開季第2場吞了阿德萊德聯6蛋，及後又試過8：1狂數布里斯班獅吼，他們近5場也只取得1勝2和2負，狀態一般，難怪現時僅以18戰23分的戰績排第7。

FC麥克阿瑟聯賽攻入35球，攻力冠絕澳職。（Getty Images）

不過，墨城卻似是FC麥克阿瑟的剋星，近5戰取得3勝2和；加上剛才說過，墨城近3次作客FC麥克阿瑟未嘗一敗，且總入球少於3球。當然，由於墨城近況麻麻，所以與其博客勝，不如捧入球細更佳。