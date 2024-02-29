美職早霸王｜美斯開季龍精虎猛傳射俱全　領邁亞密「大」戰奧蘭多

阿根廷球王美斯在新一季美職表現龍精虎猛，出戰兩場交出一入球一助攻佳績，帶領國際邁亞密取得1勝1和暫列榜首，今周主場迎擊同位於佛羅里達州的奧蘭多城，「大」戰一觸即發。



美斯雖然在季前熱身賽鬧出不少風波，但經一輪調養後，似乎已告痊癒，美職開季國際邁亞密5日踢兩場，這名36歲老將正選披甲兼踢足全場，表現十分出色，而且上場作客洛杉磯銀河，更是憑他跟巴塞隆拿舊隊友佐迪艾巴連環撞牆入楔，得以於補時階段射入扳成1：1平手。

美斯近兩場美職不單踢足全場，更貢獻了一入球一助攻，帶領國際邁亞密暫列榜首。（路透社）

雖然邁亞密的「巴塞4子」全部年過三十，體能是否能應付頻密賽事令人擔憂，但就近兩場所見，4人級數搭夠，遊刃有餘，或許只有蘇亞雷斯狀態未達最佳，所以近兩場都被入替，而美斯及艾巴卻是連續兩場踢足。在巴塞4子帶領下，邁亞密連續兩場控球率都較對方優勝，雖然未有取得更多入球，但繼續培養默契下，攻力無庸置疑。

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奧蘭多城以防守力強見稱，上季美職常規賽34場僅失39球，今季首戰亦打和蒙特利爾衝擊0：0。要留意，他們對上7場美職常規賽及季後賽賽事，當中有6場是在頭30分鐘跟對手踢成0：0，周六他們將作客有4名前巴塞球員美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及佐迪艾巴壓陣的國際邁亞密，如球迷賽前投注了0：0波膽或主客和的和局，戰至30分鐘仍是0：0的話，可以考慮獲利止賺。



奧蘭多城今季亦收購了「美斯」，不過是「烏拉圭美斯」洛迪路（Nicolás Lodeiro），這名34歲老將身形矮小、盤扭出色，因此初出道時一度獲譽為「烏拉圭美斯」；司職進攻中場的他過去8季效力西雅圖海灣者，不單在231場攻入58球，而且兩度帶領球隊捧得美職總冠軍，堪稱西雅圖的傳奇球星，今季轉投奧蘭多城也將是進攻命脈。

美斯上場對洛杉磯銀河時，補時階段建功，助國際邁亞密以1：1逼和對手。（路透社）

這場佛羅里達打吡，雙方近4次對壘，邁亞密取得2勝1和1負，值得留意是，這4場中有3場總入球超過3球；考慮兩軍都增添了進攻火力，今場無論誰勝誰負，都肯定是一場入球騷，入球大毫無懸念。

洛迪路曾獲譽為「烏拉圭美斯」，他效力了西雅圖海灣者8季，今季轉投了奧蘭多城。（路透社）

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國際邁亞密搶「多」1分難讓對手



國際邁亞密上周末迎戰洛杉磯銀河時先落後，但之後因對方的馬克迪加度在88分鐘被逐而踢多一人，結果在補時3分鐘憑美斯接應佐迪艾巴的傳送勁射掛網，打和1：1。門將哥蘭達是該戰的最佳球員，共8次撲救，包括在13分鐘救出歷基佩治的12碼。該仗邁亞密取得64%控球權，但射門次數則以10比23不及對手。奧蘭多城上周聯賽在今季主場首戰對CF蒙特利爾踢成0：0。該戰他們錄得60%的控球權，但15次射門均無功而還，今仗將到訪佛羅里達踢今季聯賽第一場作客賽事，而他們是上季的「作客王」，17戰取得31分。



邁亞密去年在聯賽錄得第5差的主場成績，僅為6勝5和6負。在佐迪艾巴、蘇亞雷斯及美斯坐鎮下，球隊有力數糊，但和局較為合理，我會建議吼奧蘭多城受讓。

