英超特攻｜車路士紐卡素水平不穩海鮮波　車仔紐記精打細算

兩支英超中游份子車路士與紐卡素今周碰頭，雖然雙方今季防守難稱穩健，但以對賽往績而論，雙方交手往往「精打細算」，甚少有大手交易。

（球賽編號：FB2925，3月12日凌晨4時開賽，Now TV 621台直播）



億萬大軍車路士表現其實好過季初，近6場法定時間內未嘗敗績，偶爾更有精彩演出，例如今屆曾兩度賽和奪冠大熱門曼城，於聯賽盃也打入決賽，可惜於加時階段被利物浦攻入致勝一球，無緣捧得新班主托德波里（Todd Boehly）入主後的首項錦標。

「藍戰士」今季最大的問題是缺乏穩定性，對曼城、利物浦、阿仙奴等強隊踢得有板有眼，甚至曾以4：1大炒熱刺，可是面對中下游份子卻不時跌watt，以致於聯賽26戰得36分排第11，落後榜首的利物浦達27分，距離第4位的阿士東維拉也有19分之遙。

車路士表現愈來愈好，更打入聯賽盃決賽，惜以0：1不敗利物浦。（Getty Images）

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車路士 對 紐卡素



車仔今季表現飄忽，常常於被睇好之下，失分收場，故周一主場對紐卡素，喜歡博冷門的朋友，可先向紐記客勝或贏1：0波膽埋手，並於適當時間止賺離場。畢竟，雙方近5次交手，紐記4次先開紀錄，當中只有1次能守住1：0賽果至完半場，其餘有2次是於半場前被車仔追和1：1，因此，如紐記能於頭15分鐘偷雞成功，宜利用派彩快先行獲利，然後再作部署。



車路士缺乏穩定性的主因，是球隊非常年輕，不懂留放，但樂觀地看，則是潛力無限，尤其今季由曼城來投的高爾彭馬，今季交出了10入球8助攻的亮麗成績，已成為前場的進攻重心。

高爾彭馬今季已交出10入球8助攻的亮麗成績單，是車路士的進攻重心。（Getty Images）

紐卡素上季表現可人，更獲得今季的歐聯參賽資格，可是這卻是雙刃劍，他們無力雙線作戰，今季於聯賽表現失色，現時僅以27戰得40分排第8，其中上季為人稱道的防守，更是水準大跌，今季已失掉45球，在前10位只好過韋斯咸。

紐卡素今季防守不太穩健，令領隊賀維費煞思量。（Getty Images）

不過，雙方對壘卻顯得格外小心，近5場交手，有4場總入球少過3球，紐卡素雖稍佔上風，取得2勝2和1負，但如果只計算他們近5次作客史丹福橋，卻僅得2和3負，而總入球悉數不超過2球；因此，今場可博車路士於主場小勝。