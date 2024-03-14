澳職方程式｜榜尾激戰海軍鬥水兵　阿德萊德聯作客有力打爆「機」

兩支榜尾份子於今周澳職對撼，「尾三」的紐卡素噴射機主場迎戰「尾二」的阿德萊德聯，為了不至於跌到谷底成為包尾大幡，水兵鬥海軍，都會展開一場殊死惡鬥。

（球賽編號：FB3247，3月15日下午4時45分開賽，無綫myTV SUPER App直播）



紐卡素噴射機21戰得20分排第10，阿德萊德聯20戰得19分緊隨其後，西部聯則以20戰18分敬陪末席，澳職榜尾形勢異常緊湊；噴射機今周與阿德萊德聯對壘，倘有一方落敗，隨時會被西部聯過頭。

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紐卡素噴射機 對 阿德萊德聯



阿聯近5次鬥噴射機，4次半場領先，當中更有3次於15分鐘內便領先1：0或2：0。要留意，儘管睇好阿聯可在噴射機身上取得分數，但他們已連續7場不勝，狀態確是麻麻，故亦難保於領先之下被追和甚至反超前。若然今仗他們甫開賽便先開紀錄，宜於15分鐘設止賺位，先行止賺，然後再部署即場投注。



阿德萊德聯近況低沉，已錄得4連敗。（Getty Images）

事實上，兩軍近況同樣低迷，噴射機近7場未嘗勝果，只取得4和3負劣績，就算只計主場出擊，近4場也只得2和2負；阿德萊德聯就更離譜，近7場同樣未響勝鼓，而且只得1和6負，近4仗錄得全敗，若只計作客戰績就更差，已連續6場敗陣，其中3仗甚至沒有入球。

不過，阿德萊德聯有個有利數據，或許可以藉此反底，原來他們近8次與紐卡素噴射機對壘，贏了7次，而只輸過1次，近5次作客更是悉數取勝；看來阿德萊德聯是噴射機的剋星。

18歲的伊蘭觀達是阿德萊德聯的唯一「反底」希望。（Getty Images）

阿德萊德聯另一個利好因素是，他們年僅18歲的伊蘭觀達（Nestory Irankunda）上場對墨爾本勝利時又有入球，狀態大勇；這名出生於坦桑尼亞的翼鋒現時已為球隊上陣53場，是澳職史上取得50場上陣紀錄年紀最輕的一人，他的突破及入球能力，有助球隊重回正軌。阿德萊德聯有往績支持，又有新人王扶持，今場一於博「客勝」。