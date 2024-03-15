美職早霸王｜華盛頓「大」戰邁亞密　勝負難料不如博演入球騷

上場收起了球王美斯的國際邁亞密，主場不敵CF蒙特利爾，吃下了今季美職首場敗仗，今周作客華盛頓聯隊，力圖反底，「大」戰可期。



或許為免陣中主力過度疲勞，國際邁亞密主帥馬天奴上仗不單收起了美斯，連蘇亞雷斯與布斯基斯都暫列後備，「巴塞四子」中僅左翼衛佐迪艾巴出任正選，此舉令球隊攻守能力大打折扣，前線幾次攻門失諸交臂，後防亦屢次出錯，結果竟於主場以2：3慘負於CF蒙特利爾，4戰得7分，雖然仍憑較佳得失球差位列東岸榜首，但其實與其餘4隊同分，卻多打一場。

費特歷高列當度是名將之後，上場首次替國際邁亞密正選披甲，表現不俗。（路透社）

國際邁亞密今周作客華盛頓聯隊，勝負關鍵將是陣中主力會否上陣，上場蘇亞雷斯及布斯基斯後備入替後，攻力即提升不少，布斯基斯還助攻艾巴妙射得手。當然，邁亞密本身都有不少具實力的球員，例如今年2月來投的年輕中場費特歷高列當度（Federico Redondo）；這名21歲防中，是名將之後，其父就是前阿根廷球星列當度（Fernando Redondo），他上場首獲正選，串連工作做得不錯，頗有乃父影子。

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國際邁亞密上場聯賽在缺少了膝頭受傷的美斯之下，主場爆小冷負CF蒙特利爾2：3，可見美斯對球隊的重要性。今輪他們訪華盛頓聯隊，翻查數據，近5次聯賽交手有4次是半場打和，當中更有3次是半場0：0，賽前下注和波或全場0：0的球迷，如見到半場兩軍是拉成均勢的話，可以考慮先止賺離場。



華盛頓聯隊今季有新帥Troy Lesesne上任，新人事新作風，換走了13名球員，不過前線仍倚重比利時老將賓迪基（Christian Benteke）；這名33歲中鋒上季聯賽31場射入14球，是球隊的首席射手，今季開咧戰對新英倫革命連中三元，助球隊主場以3：1大勝。

國際邁亞密上場收起美斯，實力大減，今場不知會否出戰。（路透社）

邁亞密理論上質數較高，但會否收起主將實屬疑問，勝負難料下，可以考慮其他方向，例如兩軍近4次對壘，各勝1場而打和2次，而重點是這4場總入球都超過2球，所以「入球大」更值博。