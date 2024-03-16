台女北海道酒駕被捕　酒精濃度超標3倍　辯稱：沒意識到自己喝醉

根據札幌電視台（STV）新聞與北海道新聞報道，日本北海道千歲警察署3月14日以涉嫌「酒醉駕駛」的罪名，將一名住在千歲市的46歲台灣籍女子當場逮捕。



據報道，她追撞停在路邊的車輛遭車主報警後，警方發現她的酒測值超標3倍。雖然她接受調查時承認酒駕，但辯稱「沒意識到自己喝醉了。」



根據札幌電視台（STV）新聞與北海道新聞報導，這名女子自稱是上班族，定居於日本。於當天上午8時左右，涉嫌「帶著酒氣，在可能無法正常駕車的情況下」，就把一輛輕型車開上路，在北海道千歲市駒里的道路上，追撞停在路旁的車輛。

事件在日本引發關注。（網絡圖片）

警方說指出，被撞的汽車當時車內無人，也沒有造成其他人受傷。接獲報案趕來處理的員警試圖進行偵訊時，注意到該名女子看起來很可疑，當場進行酒測，發現呼氣中酒精含量超出法定標準大約3倍，將女子以現行犯逮捕。

報道指出，。由於女子被逮時酩酊大醉，警方以比「酒後駕駛」刑責更重的「酒醉駕駛」將她逮捕。女子在接受調查時承認酒後駕駛，但辯稱「沒有意識到自己喝醉了」，當地警方等待女子酒醒後，將詢問她逮捕前的行蹤、駕駛前的飲酒量與駕駛的目的，並做更進一步的調查。

據台媒報道，日本網友得知此消息後，憤怒表示「可以強制她回台灣嗎？」、「酒駕就是該吊銷駕照」、「應該要公布她的姓名」。此外，近年交通安全事故問題在台灣多次引發討論，消息被轉發至台灣知名論壇PTT後，也引發台灣網友諷刺是「台灣之光」。

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