2周3華裔女子澳洲失聯　25歲台女遭詐騙險上飛機　2陸女下落不明

4月底迄今，2周不到時間，澳洲驚傳3名華裔女子先後失聯，截至5月2日，澳洲警方確認第3名失聯者、25歲台灣女子已平安尋獲，另兩名女子，包含1名從寧波前往悉尼大學求學的23歲大陸女子，迄今仍下落不明。



澳洲昆士蘭州警方2日稍早在其官網上發布失蹤人口協尋信息，稱一名25歲、居住在布里斯本（Brisbane）的台灣呂姓女子下落不明，希望民眾協助提供相關線索。目前當地警方已發出最新消息，稱呂姓女子已平安尋獲。據了解，該女子因受詐騙出境，原本已準備從澳洲離境，前往某東南亞國家，幸在機場被營救接回。

澳洲當地中文媒體「今日悉尼」（Sydney Today）報道，該名被報失蹤女子名叫呂侑珉（Yu-Ming Lu）。她最後的身影是於當地時間4月29日晚間10時20分左右出現在碼頭街（Wharf Street）的學生宿舍，且自4月30日上午8時後就未與任何人聯繫。

根據警方公告，呂侑珉身高約160公分，身形苗條，擁有深棕色長髮和棕色眼珠。由於失聯狀況與她的個性不符，她的家屬和警方都很擔心她的安危。昆士蘭州警方呼籲，若任何人有相關線索，請主動聯絡調查人員。

「今日悉尼」報道，呂侑珉的家屬透露，她於4月6日持觀光簽證入境澳洲，目前就讀布里斯本的布朗斯英語學校（Browns English Language School）。她的母親說，她與女兒最後一次聯絡是在4月30日中午，後來就沒了女兒的消息，女兒最後一次使用宿舍門禁卡則是在29日晚間6時許。時至2日稍晚， 昆士蘭州警方發布平安尋獲呂侑珉消息。

台媒《中央社》3日報道，據悉呂侑珉是因受詐騙出境，原本已準備從澳洲離境，前往某東南亞國家，所幸人還未上飛機，由台北駐布里斯本辦事處派員從機場營救接回。至於具體案情部分澳洲警方還在偵查中。

「今日悉尼」報道表示，呂侑珉是最近2周在澳洲失聯的第3名華人女性。上月21日，來自吉林的女子夏雪突然失聯；5月1日，浙江省寧波市的女子蔣桂飛也向「今日澳洲」APP求助，稱女兒徐丹雯已失聯3天，迄今杳無音訊。

據「今日悉尼」報道，夏雪今年41歲，未婚，身高164公分，身材偏瘦。她在江蘇鎮江長大，已在澳洲生活23年，就職於悉尼一家金融公司。

夏雪母親張丹婭告知，夏雪原本在Burwood有自住房，去年底搬至Eastwood與人合租。4月21日失聯前，她曾因感冒請假一周。「我21日下午4點57分跟她聯繫過，想讓她再請一周病假，好好養病，結果到現在也沒有回覆。」「她的微信語音總是在響，但沒人接，找人給她打電話也接不通。」

與此同時，身處浙江省寧波市的蔣桂飛女士5月1日也向「今日澳洲」App求助，稱女兒徐丹雯已失聯3天，至今下落不明。

徐丹雯今年23歲，身高156公分，就讀於悉尼大學，租住在悉尼市中心。徐丹雯4月聯絡父母，稱想在悉尼買房，並已看好其中一套公寓。徐父隔日匯給其一筆買房款。

「我們後來發現，她戶頭的錢沒有買房，而是分幾次轉到了國內的一個帳戶，就覺得不對了。」，蔣桂飛說道。

時至4月28日，父母與徐丹雯通話，提出上述疑問，發現後者的反應很反常。「她說，『我不能不負責任』，還說『我要去開會了』，總之漏洞百出，感覺有人在旁邊教她怎麼說話。」