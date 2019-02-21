【別人的公司】台積電年尾分紅　平均每人28萬港幣

撰文：李虎門
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全球知名半導體公司台積電（tsmc）於昨（19）日，擬拿出471.4億元（新台幣，下同，約合120億港幣），作為該公司台灣地區員工的現金獎勵與分紅。
據了解，以台積電目前台灣員工人數4.3萬人計算，平均每人可得109.62萬元（約合27.92萬港幣）。
台積電此次擬拿出471.4億元新台幣作為分紅。（視覺中國）
據台媒報道，台積電2月19日舉行董事會，通過了2018年財報與盈餘分配。
2018年，台積電營收為1.03兆元（約合2.6千億港幣），稅後純利3511.31億元（約合894.28億港幣），都創歷年新高。而如此高額的收益，台積電也大手筆回饋股東及員工。
根據董事會的決議，台積電將拿出471.4億元（約合120億港幣）作為台灣員工的現金獎勵與分紅。
此外，台積電董事會也核准了1141.43億元（約合290.71億港幣）的資本預算，將用於建置先進製程產能，轉換邏輯製程產能為特殊製程產能，以及第二季度研發資本預算與經常性資本預算。
而受此利好消息影響，2月20日台積電漲幅2.4%，收報234.5元（約合59.72港幣），單日市值增加1426億元（約合363.18億港幣），總市值再度站上6兆元（約合1.53兆港幣）。
（經濟日報<台灣>）