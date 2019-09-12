【2020台灣大選】郭台銘宣布退出國民黨　韓國瑜：萬分遺憾與失望

今日（12日）早上，台灣鴻海集團創辦人郭台銘透過幕僚宣布，即日起退出國民黨。 高雄市市長、國民黨總統參選人韓國瑜表示，對郭台銘決定感到萬分遺憾與失望；國民黨方面則指，其退黨程序尚未完備，並將依照黨員違反黨紀處分規程處理。

韓國瑜發聲明指，對郭台銘的決定感到萬分遺憾與失望。（中央社）

韓國瑜競選辦公室發聲明指出，「對於郭董事長的決定，我們感到萬分遺憾與失望。」

聲明又指，韓國瑜身為中國國民黨提名的總統候選人，「會用盡洪荒之力，和所有黨內志同道合的夥伴，一起努力改變台灣的命運，並且推動國民黨的改革和轉型。」

前總統馬英九辦公室表示，黨都有相關規定，沒有評論；前國民黨主席朱立倫辦公室則說，朱立倫昨日已在Facebook表示立場，「中秋是團圓的日子， 一個家庭、一個企業、一個政黨，乃至國家，期盼都能月圓人團圓、家和萬事興。」

郭台銘宣布退出國民黨。（中央社）

國民黨考紀會：退黨程序尚未完備

就如何處理郭台銘宣布退出國民黨一事，國民黨文傳會代理主委程美華稱，國民黨對此深感遺憾，將依違反黨紀處分規程辦理相關事項。

國民黨考紀會主委魏平政則表示，郭台銘僅透過幕僚宣布退黨，退黨程序尚未完備，仍須透過地方黨部確認是否為郭台銘本人的意思，或是視書面聲明為準，並且也須針對郭台銘的聲明和行為做是否違反黨紀的認定。他又指，聲明部分有許多值得商榷的地方，像是稱國民黨迂腐、世襲中常委等，「皆與事實不符」，而「人在曹營心在漢」這一句更是成語用錯。

魏平政說，退黨有一定的程序和相關辦法，「也不是郭喊退黨，國民黨就完全沒辦法。」