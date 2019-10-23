【陳同佳出獄】選舉還是正義重要？　從案件看民進黨的「善變」

在台灣涉嫌犯下殺人重罪的港人陳同佳，已於周三（23日）另罪服刑並刑滿出獄。陳同佳隨後表示願意赴台灣投案，盼能藉此緩解香港社會連月來的紛爭。 然而，原本單純追求司法正義一事，卻淪為台港兩地政府的政治角力，甚至陸委會還提出要求，希望港府同意台灣檢警赴港押解陳同佳，並在港府拒絕後，民進黨籍政治人物立即表示是維護「主權」成功。 如此令人不禁要問民進黨，究竟是公平正義重要，還是選舉重要？

陸委會是在周一（22日）傍晚及晚上兩次召開記者會表示，已經透過台港既有管道致函與致電香港有關方面，希望港方協助台灣檢警人員赴港、將犯嫌與事證押解至台灣。不過，港府翌日凌晨發聲明，指台灣無權派員到港押解陳同佳，並稱台灣意圖 「跨境執法」，不尊重香港的司法管轄權。

港府聲明內容指出，台灣執法當局在香港沒有執法權，陳同佳是台灣通緝犯，這次是「自願」赴台自首。事實上，陳同佳在香港出獄後，由於在港沒有其他犯罪事證與指控，因此法律上來說就是自由人，可以到處「趴趴走」，港府沒有權力對其施加強制措施，否則就有違反人權或違反居住遷徙自由之虞。

針對陳同佳欲赴台投案一事，台灣陸委會此前提出要求，希望港府同意台灣檢警赴港押解。（楊家鑫攝）

在這個情況下，港府認為，既然陳同佳願意赴台接受法律審判，其在香港又是自由人，因此可自由選擇相關人士陪同赴台，台灣方面可在陳某抵台後徑行拘捕，完全在司法協助以外處理。港方提供協助是基於陳同佳的要求，也必須在台方尊重港方的法律及制度下進行。

其實不用想也知道，民進黨政府提出赴港押解陳同佳的建議，港府怎麼可能接受？也就是抓住這一點，民進黨籍的高雄市議員、前議長康裕成竟稱，港府拒絕台灣提出赴港押解陳同佳是蔡政府「護主權」的勝利，其在社交媒體上表示，假如香港答應台灣的要求，就是承認台灣主權，如果香港不答應，亦代表港府承認在操作「台灣是中國的」。無論如何，台灣的主權被蔡英文守護住了。

蔡英文的選情恐因陳同佳案受影響。（中央社）

然而，迴歸此案的本質，一個香港人在台灣殺害了自己的香港女友，以台灣法務部所言之殺人乃「萬國公罪」，台灣應該要搶着偵辦，以還被害人家屬一個公道。但是，民進黨政府在得知陳同佳願意赴台之後的反應，卻是從拒絕其入境、要求港人自審，再到沒有說要拒絕入境、只說不准其網絡申辦簽證、也不准台籍航空公司讓陳同佳登機，後又說只要陳同佳一入境就立刻逮人。態度連番轉變，甚至一日多變，令人搞不懂民進黨政府在意的究竟是伸張正義還是選舉利益？

從民進黨政治人物的反應可以看到，選舉操作或許真的是該黨最關注的焦點。一件單純的殺人案，兇手願意赴台接受審判，民進黨也能說一切違背常理、背後八成有港府與中共的政治操作介入。試問，過去台灣相關單位不斷要求港方將陳同佳遣送至台灣，如今卻又巴不得其不要到台灣，兩相對照，豈不矛盾？

民進黨政府一系列的動作，明顯的就是意圖利用此案再次操作「主權」、「一中一台」或「兩個中國」等議題，圖的仍是希望藉此帶動明年選舉的氣勢，因此「陳同佳」也是繼「反修例」後，變成民進黨撿到的一把「槍」。

但公平正義淪至選舉利益之後、公平正義變成為選舉服務的工具。或許，這就是民進黨版本的「自由、民主與人權」吧。