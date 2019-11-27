兩岸毒販聯手運「K仔」輸台　廈門警抓14人　繳獲毒品及巨額毒資

福建廈門市檢察機關近日對一宗特大涉台販運走私毒品案提起公訴。在該案中，廈門警方共抓獲14名毒品疑犯，其中5人是台灣籍，繳獲毒品氯胺酮（俗稱「K仔」）527.7公斤、毒資4472萬餘元人民幣。

圖為氯胺酮。（視覺中國）

2018年6月初，廈門警方禁毒支隊發現，有一群台灣籍男子頻繁往來福建龍岩、廈門等地，涉嫌從事毒品販賣、走私活動。經過縝密偵查，警方掌握毒品走向和巨額毒資的存放地。

同年11月24日，警方兵分兩路展開收網行動，一路在高速公路一服務區截獲運送毒品的車輛，當場繳獲毒品氯胺酮527.7公斤；另一路突襲巨額毒資存放地點，現場查獲巨額毒資，包括人民幣、新台幣，折合人民幣4472萬餘元。

廈門警方介紹說，來自台灣的疑犯通過地下錢莊籌集巨額現金，從福建毒販手中購買了大批氯胺酮，貨源來自福建長汀和江西石城，計劃運往閩東沿海，再透過海上走私運往台灣，最終毒品在運往霞浦途中被警方截獲。

氯胺酮本是一種麻醉藥，但被濫用情況嚴峻，會引起多種副作用，過量則失去意識、呼吸減慢、終身漏尿等，亦可能導致死亡。氯胺酮在大陸被列為第一類精神藥品，管制嚴格；然而在台僅被列第三級管制藥品，持有者多處以行政罰款，管制力有限，成為青少年主要吸食對象，屢衍生社會治安問題。

（新華社）