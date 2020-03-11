新冠肺炎｜台防疫聯盟稱已能自製候選藥Remdesivir　授權後可量產

新冠肺炎（COVID-19，俗稱武漢肺炎）疫情持續增溫，全球急需抗病毒藥物。台灣陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院因應新冠肺炎疫情組成防疫聯盟，已與心悅生醫、台耀化學2家生技公司簽訂合作備忘錄，其中台耀化學評估具備自製瑞德西韋（Remdesivir）潛力，等待授權後即可量產。

榮陽交防疫聯盟陸續與台灣高端疫苗合作，協助申請快篩試劑與疫苗研發。聯盟目前期望結合陽明大學的生醫專長、交通大學的科法專長、以及台北榮總的臨床量能，協助台灣產業完成整備工作，因應疫情可能的威脅。

陽明大學、交通大學與台北榮民總醫院因應新冠肺炎疫情組成防疫聯盟，已與心悅生醫、台耀化學2家生技公司簽訂合作備忘錄，其中台耀化學評估具備自製瑞德西韋（Remdesivir）潛力。（榮陽交防疫聯盟）

榮陽交防疫聯盟表示，台耀化學是台灣原料藥大廠，也是台灣少數擁有超低溫設備的生藥公司，具有短時間內量產藥物的潛力。

台耀化學表示，大量合成瑞德西韋需要在攝氏-78℃的化學反應槽，由於一公斤的原料藥僅能供1000名病患的療程，台耀化學目前已與供應商確認瑞德西韋的原料供應鏈，可以在半個月內合成10公克、一個月內合成100公克，年產可達百公斤，提供大量病患療程所需的劑量。

台耀化學也已決定，一旦有防疫需求，可將現有產線轉投入大量生產瑞德西韋，預估每月可提供約2萬名病患的治療需求。

榮陽交防疫聯盟表示，雖然瑞德西韋還在臨床試驗階段，但仍是世界衛生組織認為是治療新冠肺炎的候選藥物之一。為了預防疫情持續擴散，台灣目前已有能力自製瑞德西韋，只要能取得授權，就算國際上因搶購缺貨，台灣也有能力保護民眾健康。

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