華航「最毒班機」10人確診　空服：我們被感染者包圍　有阿伯狂咳

3月30日從紐約飛台灣CI 011班機再添一例新型冠狀病毒肺炎COVID-19確診，總計10位確診病例，凱雄（化名）正是當天服務的機組人員之一。

當中央流行疫情指揮中心第一天公布確診者座位分布圖，他的手機立即傳來同機同仁的訊息：「我們被確診者包圍了！」正在居家隔離的凱雄坦言，公司主管與同事隔空送暖，卻也難擋他的恐懼與忐忑。

凱雄很無奈表示，他和機組人員只在紐約短暫停留，進出飯店幾個小時後便搭返回班機，沒想到搭上被喻為「最毒班機」。機上確診案例傳出時，他和同事的居家隔離期剛好滿一半，按座位圖搜尋後發現，自己正好被安排在確診案例附近。

3月30日從紐約飛台灣CI 011班機已有10人確診，被稱為「最毒班機」。（聯合新聞網授權使用）

當天班機上，他和其他空服人員確實全程戴上口罩，其他防護配備都沒有，而且往返時間一共30多小時，他只能趁吃飯或中間稍微拿下口罩喘息，「耳朵真的太痛了」。問他長途飛行是否還有其他防護配備？他說，護目鏡戴不住，也沒準備尿片，因為動線關係，他也和確診者上同一個廁所，現在只能等隔離期滿再自主健康管理七天後，才能確認平安無事。

疫情指揮中心首次公布機上確診座位圖，凱雄說，他在機上有聽機組同事說，有一位阿伯不時咳嗽，雖然這位乘客有戴上口罩，但事後確認這位咳嗽阿伯「中獎」，確診新冠肺炎，坦言現在同事們都挫著等，隔離期間他只能先靠吞蜂膠、維他命C自保。無奈的是，3月28日早上，公司發放空服人員防護衣，和凱雄搭乘的毒班機錯身而過。

現在，該班機乘客與空服人員均須接受採檢，凱雄表示會配合規定，隔離期滿後接受採檢。現在他的飛行航班近乎取消，宅在家幾乎和隔離沒兩樣，未來若疫情穩定一些，他也希望空服人員可以得到更安全的防護，保護自己也保護乘客。

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