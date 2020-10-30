美智庫主任：刻意挑釁習近平　不見得對台灣有利

台媒《中央社》周五（30日）刊出華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀（Bonnie Glaser）的專訪。葛來儀表示，不論誰當選，美對台軍售都將持續，若民主黨的拜登（Joe Biden）上台，美台交往將轉低調，但台美簽自貿協定（FTA）機率反而較高。 葛來儀同時指出，「刻意挑釁習近平或迫使中國大陸作出回應，不見得對台灣有利」。

華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）中國權力專案主任葛來儀認為，不論是誰贏得11月3日美國大選，美方都會持續對台軍售；若是民主黨總統候選人拜登勝選，美台交往可能轉為低調，但簽署FTA機率反而較高。 （中央社）

台灣對美國總統大選的關注度，比起往年提升許多，主要觀察重點為現任者特朗普（Donald Trump）能否成功連任，因普遍台灣輿論認為，特朗普連任將對台灣有利，而拜登上台則對中國大陸有利，故台灣此刻掀起一股「特朗普熱」。

葛來儀認為，台灣方面不必過度擔心，特朗普政府雖採取許多友台作為，但「主要是回應中國加大施壓台灣力道，以及北京在世界各地削弱民主、竊取技術及脅迫他國等行徑」。她稱，這些情況若拜登當選也會持續發生，因此台灣不須擔心美國政策會回到過去民主黨時代，「如今世道已不同」。

葛來儀指出，美國曆任政府都有對台軍售，這是《與台灣關係法》規範，問題只是「販售什麼武器以及在什麼時間點販售」而已。她說明，若拜登執政，台灣安全與如何在台海加強嚇阻作用將會是她關切重點，她也預期美方會出售更多武器，並與台灣在防衛安全議題上緊密合作。她指出，唯一的差別是，拜登若當選，美台交往會以「較不公開」的形式進行，拜登政府會避免用可能損及台灣的方式挑釁中國，「刻意挑釁習近平或迫使中國大陸作出回應，不見得對台灣有利」。

另一方面，葛來儀也表示，若拜登當選，台美簽署FTA機率會較高。她說，特朗普政府積極加強與台灣在安全與外交領域連結，卻完全忽視經貿關係，讓她很不解，而美國貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer）也將大部分焦點放在中美貿易協議談判上，不願做任何可能破壞他「政治遺產」的事。

葛來儀認為，美台FTA若想要有進展，最起碼要等換新的貿易代表，而拜登若上台，美台能有新的開始，因為他的政府能體認美台在重視民主與人權議題上的共通點，她認為在這背景下，雙方有機會展開FTA協商。但她也坦承，過程不會太容易，因為民主黨陣營普遍對FTA持保留態度，內部對「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）也意見分歧，但她希望未來美國能重返CPTPP，也能與台灣洽簽雙邊貿易協定。

談及美國國會近日諸多挺台作為，葛來儀分析，美國國會的挺台力道或立場不會因為幾位友台議員選輸或離開而有所改變，未來議員也會持續提出法案對抗中國。

台灣輿論擔心，多次倡議承認台灣主權的共和黨籍眾議員游賀（Ted Yoho）2019年12月即宣布不再參選，2021年1月任期結束後將離開國會；積極推動挺台法案的共和黨籍參議員賈德納（Cory Gardner）雖尋求連任，但目前民調落後民主黨對手9個百分點，連任機率恐怕不大。

葛來儀認為，完全不需要擔心，美國國會挺台不會因為幾位友台議員的離開而有所改變。她說，數十年前，台灣在美國國會即擁有強健支持，支持程度雖歷經過波動，但力道都不及目前來得強而有力，而當初友台參議員赫姆斯（Jesse Helms）退休時，許多人也擔心台灣利益會受到影響，「但現今不用擔心可能發生這種事」，「美國國會毫無疑問地非常支持台灣」，「預計未來將會有更多議員造訪台灣」。 （赫姆斯曾參與制定《與台灣關係法》，1999年也提出「台灣安全強化法案」，呼籲美方加強對台軍售；為了感念赫姆斯的支持，李登輝與陳水扁都曾頒發勛章給他。）

葛來儀稱，台灣防疫成就獲得美國國會與大眾認可，其治理模式也被視為較美國、中國來得有效。這為台灣贏得許多支持，也讓外界渴望與台灣在各種議題上合作，美國看待台灣的眼光跟過去相比「非常不同」，台美關係無疑會持續強健。

至於美國選後的中美關係可能發展，葛來儀認為，即便是拜登當選，中美「戰略競爭」時代也不會結​​束，這在美國兩黨內皆是主流觀點，美國國會近來提出大量反抗中國法案，這在未來也會持續。她說，很大比例的美國民眾視中國為美國最大挑戰，因此任何人當總統都勢必會對中國更強硬，問題是會用何種方式而已。