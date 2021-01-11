寒流襲台｜花蓮再有警員疑因低溫昏厥　全台猝死者年齡最低僅16歲

因超強寒流來襲，台灣各地持續低溫，連續數日以來傳出多宗昏迷甚至猝死意外。繼上周六（9日）花蓮縣玉里警分局49歲蕭姓警員，在追捕偷割檳榔的疑犯時跑了100多米倒地休克，送醫不治後，花蓮再有一名警員疑因低溫昏厥。

周一（11日）清晨，鐵路警察局花蓮分局和平派出所49歲林姓警員，在家突然抽搐昏迷，妻子發現立即撥打急救電話，緊急送往醫院裝人工肺搶救。據悉，林姓警員家住花蓮縣吉安鄉，曾任花蓮、吉安警分局警員，去年初才轉調鐵路警察局服務，從警資歷約30年。

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鐵路警察局花蓮分局長鄭家昇證實此事，他說，過去未聽說林姓警員有心血管相關病史，接獲通報十分訝異；林姓警員平時勤務包括值班及護車，今天他是「勤餘時間」發生狀況，同仁們得知訊息都希望他能儘快康復，回到工作崗位。

據台媒此前報道，疑因天氣急凍，截至9日的48小時內累計多達126人死亡；死因為猝死者，截至10日的4天內則有至少86人。

疑因天氣寒冷而猝死的案例並非限於中年以上。新竹縣竹東鎮一名年僅35歲的男子，因不明原因倒臥竹東火車站廁所內，過去病史不詳，送醫搶救不治。南投縣也有一名年僅33歲的女性8日被家人發現突然死亡，死因仍有待勘驗後才知。新北市更有一名16歲罹患腦幹癌少年，疑不堪低溫病情惡化，原本預計今天到醫院回診，但家人8日早上發現他失去呼吸心跳，到院仍回天乏術。

（綜合報道）