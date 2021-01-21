台軍「超級眼鏡蛇」直升機服役逾28載　面臨壽限升級難局

撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-01-21 16:09

來自台軍方消息表示，已經在台陸軍服役超過28年的AH-1W超級眼鏡蛇（Super Cobra）攻擊直升機，由於美國海軍陸戰隊已經全面將此機型汰換，台軍機群面臨未來零組件來源失去的窘境，由於機體已經達到壽限期老化等極限，故將動用台幣3億多元（新台幣，下同，約合0.83億港元），向美方「一次夠足」所有補保零件，並商請美商進行技術支援。

台灣陸軍服役超過28年的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機。（陳宗逸／多維新聞）

許多人不知道，台灣是除了美國海軍陸戰隊之外，全球使用AH-1W攻擊直升機最多的隊伍。台陸軍目前擁有總數61架的AH-1W攻擊直升機，分別於1992年和1997年購入，服役其中喪失2架，目前尚餘61架，共編成2個攻擊直升機作戰隊，多數部署在台中新社龍翔營區。在台灣以前，土耳其為AH-1系列的海外最大隊伍，共有44架以上。

AH-1W是屬於AH-1眼鏡蛇攻擊直升機家族第二代的機種，屬於「雙發眼鏡蛇」（Twin Cobra）的世代，擁有雙發動機，飛行效率遠較單發動機版本高、性能也加倍，台灣在1990年代分批購入，是台陸軍劃時代大規模的升級戰力動作。原本台陸軍想效法韓國陸軍，採購較輕型的MD500型攻擊直升機，但當年在李登輝主導下，大筆一揮將台陸軍貧乏的直升機隊升級二個世代，直接採購與美國海軍陸戰隊幾乎同時服役的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，此筆軍售案當年的震撼度，堪比台灣獲購F-16戰機。

台灣陸軍是除了美國海軍陸戰隊之外，全球最大的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機買家，總數61架，編成2個攻擊直升機戰隊。圖為AH-1W機群一起發射地獄火反坦克導彈的畫面。（陳宗逸／多維新聞）

但是，美國海軍陸戰隊由於四處征戰，直升機使用率極高，故在1996年開始，就進行稱為「H1升級計畫」（H-1 upgrade program）的研究，主要就是針對海軍陸戰隊服役主力的雙發動機AH-1W攻擊直升機以及UH-1N雙發休伊（Twin Hueys）二種直升機，進行效能檢討、後勤統合、戰力升級的計畫，這個計畫後來在21世紀初期，推出了AH-1Z蝰蛇（Viper）和UH-1Y猛毒（Venom）二種新型機種。

美國海軍陸戰隊，在1996年啟動「H-1升級計畫」，延長AH-1W和UH-1N等老舊直升機的服役年限，以及增強其作戰效率，同時也和後續新機種AH-1Z與UH-1Y共用發動機。圖中可見升級版發動機特殊的降低紅外線功能匿蹤噴嘴設計。（U.S.M.C.）

而在尚未全面採購此二種新機前，美國海軍陸戰隊即針對還在役的AH-1W和UH-1N進行中期壽限性能提升（MLU），先行換裝AH-1Z與UH-1Y的關鍵裝備，最重要的就是更換其新型發動機。而「H-1升級計畫」中最重要的發動機，選用美商通用電氣（GE）的T700-GE-401C渦輪發動機，每具可輸出1,800匹馬力，遠較舊款T700-GE-401發動機性能，增加高達48%的載重效率以及飛行效率。

美國海軍陸戰隊，換裝T700-GE-401C新發動機的AH-1W超級眼鏡蛇攻擊直升機，一路服役至2020年10月才終於全部退役，其性能提升延壽計畫，使得美國海軍陸戰隊能夠維持相當強悍的攻擊直升機隊伍。（U.S.M.C）

而台灣陸軍擁有目前全球最龐大的AH-1W機隊，卻至今未有任何性能提升的計畫，僅僅要求「維修保養」至極限，並未針對戰場需求、作戰準則改變以及未來作戰需求等方面，進行有計劃、有階段的性能提升。台陸軍似乎在未來想用更多的AH-64E阿帕契攻擊直升機，來直接汰換AH-1W機群。

台灣陸軍並未考慮高達61架的AH-1W攻擊直升機要如何有效升級、提升作戰效率，並且延長壽命，僅靜待舊機老化，爾後換裝更多的AH-64E阿帕契攻擊直升機。（陳宗逸／多維新聞）

單從造價來看，台灣當年花了約20億美金採購30架AH-64E阿帕契攻擊直升機，單機造價超過美金6,000萬，而對照美國海軍陸戰隊當年進行「H-1升級計畫」，合約金8.15億美金，升級與採購的費用相加，更換AH-1W和UH-1N的部件高達35個項目，比起台灣瘋狂採購AH-64E阿帕契的手筆，顯然要划算許多。

「H-1升級計畫」包括更換新的發動機、變速箱，以及可以折迭於航母上使用的複合材料製造4葉片無鉸煉無軸承旋翼槳葉等，並且更換新的任務電腦，以及更新飛控軟體，以及全面更新全新玻璃座艙，顯示裝備全面更換液晶螢幕，其餘包括ＧＰＳ慣性導航系統（EGI）、數位地圖系統等，裝備琳琅滿目，且AH攻擊直升機和UH通用直升機，高達75%零組件共用，可以達到降低後勤負擔的效率。

台灣陸軍建軍，一向缺乏遠見，高階領導人存政在、人亡政息，戰略戰術因人而異，主官管一換人，整個計畫就全部重來。當年台灣陸軍硬要採購價格高昂的阿帕契攻擊直升機，而不思檢討AH-1W龐大機隊的角色以及後勤問題，與新計畫進行有效整合，同時使用美國陸軍與海軍陸戰隊二個不同系統的後勤，使得台灣陸軍的軍用直升機使用成本，不斷攀高，甚至驚嚇到國防高層。

僅從台灣採購UH-60M黑鷹直升機的案子，即可看出台灣陸軍採購的大手筆以及毫無遠見與規劃。2006年台灣陸軍啟動「天鳶專案」，計畫採購90架UH-60M黑鷹通用直升機，來替換數量高達118架的UH-1H通用直升機。但是於2010年完成採購合約之後，發現台灣財政無法負擔近百架UH-60M黑鷹直升機，數量直接砍為60架。

直接汰除高達118架的UH-1H通用直升機，毫無任何性能提升延壽構改規劃，直接用30架UH-60M黑鷹直升機頂替，是台灣國防政策的一大黑洞。（台灣國防部提供）

上述措施，已削掉台陸軍原本的航空騎兵能量，此案後來又因為政治因素，分別被馬英九政府以及蔡英文政府，硬撥交一半30架直升機，交予救難的空中勤務總隊和空軍海鷗救難隊使用，使得台灣陸軍原本擁有118架通用直升機的空運能量，一下子縮減至僅有30架的能量，此舉戕害台灣國防的內幕，外界罵聲不斷，但是台軍絲毫不為所動。

而原本118架的UH-1H通用直升機呢？台軍在毫無任何升級規劃、構改的考量之下，直言此種舊機為「空中棺材」，草率地將通用直升機全部除役，似乎等待未來預算許可，再購入更多黑鷹直升機。而根據台灣立法院公開的資料，操作UH-60M黑鷹直升機，每小時的成本突破20萬台幣；反觀美國目前依舊在操作多型構改升級的UH-1H通用直升機，其每小時操作成本僅6,500元新台幣左右，此成本之高昂，在UH-60M服役於台軍、警各單位後，嚇壞了台軍高層。

由於使用一般的UH-60M通用直升機，執行高難度的救難計畫，導致失事事件頻仍，台灣遂再花高價，將空勤總隊使用的UH-60M，直接赴美加裝氣象雷達、前視紅外線（FLIR）等裝備，又是一筆大開銷，是明顯的投資重複與浪費，卻毫無檢討聲音。（台灣內政部空中勤務總隊提供）

同樣大量使用UH-1J（UH-1H日本授權生產版）的日本陸上自衛隊，早就獲得美商在日本授權生產UH-60J黑鷹直升機，陸上自衛隊使用十多年後，發覺此種直升機操作成本過於昂貴，國防預算為台灣5倍有餘的日本，尚吃不消黑鷹直升機的昂貴操作成本，故在2014年啟動UH-X計畫，採用民用Bell-412EPI構改為軍用型的通用直升機，2018年首飛成功，日本陸上自衛隊將採購高達170架以上的UH-X直升機，來保持其空騎戰力，昂貴的UH-60J，陸上自衛隊僅採購40架即叫停，遠比台灣的60架來得保守。從此差異，可看出台、日在軍事投資上的雲泥之分。

UH-60J的高昂操作成本，連國防預算為台灣5倍多的日本都吃不消，以相對而言操作成本便宜的UH-X計畫取代。（防衛省陸上自衛隊）

台陸軍因為OH-58D的失事頻仍，已經響起警鐘。隨着時間推移，1990年代採購的大批AH-1W和OH-58D，都應該要進入壽限後期。即使再完善的保養，也敵不過時間的推移，老舊機身必須來到終點。而世界各國對於接近壽限的軍機，都會有一系列的性能提升、構改計畫，即使土耳其擁有僅次於台灣的眼鏡蛇攻擊直升機機隊，近年來也針對較老舊的AH-1P，進行中期壽限性能提升計畫，並未因為大量採購自制的T-129攻擊直升機，就將AH-1P/W機隊草草退役。

依照台軍目前開始高喊AH-1W和OH-58D老舊、危險的口號，已經可以聞出，台軍「老毛病」又犯了，想要在政治劇烈變動的國際環境中，爭取新機的採購機會，對於美人遲暮的老舊機體，棄之不用的心情已經溢於言表。