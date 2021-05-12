撰文： 陳宗逸 最後更新日期： 2021-05-12 09:00

台軍方傳出將在2022年會計年度，開啓購入之後性能低劣的6艘法制拉法葉級（La Fayette）巡防艦（也稱：護衞艦）的性能提升計劃，整個案子高達台幣300億元，未知在原本的法制Thompson-CSF TAVITAC 2000（SENIT 7）作戰系統中，要整合台灣國家中山科學研究院（簡稱；中科院）自制的海射型劍2中程防空導彈，需要耗費多少時程與金額，如今台海軍與中科院説法不一，中科院認為其研發的海劍2導彈以及自立研發的垂直發射系統（VLS）足以因應拉法葉艦性能提升案的火力需求，但是台海軍方面則持保留態度。

台軍決定耗費巨資為幾乎零戰力的拉法葉級巡防艦性能提升，算是近來在短時間充實台海軍艦艇戰力的應急作法，但其中充斥中科院與法方的爭奪主導權，好戲還在後頭。（台灣國防部提供）

由於全案經由台國安高層下指導棋，必須與法商合作，原本由中科院主導的性能提升案，整個翻盤，是好是壞目前軍內正在鬥爭中。台國安高層對法製軍品一向有好感，在陳水扁政府末期，當年曾經推動軍火代理的官股鐽震公司，準備引入一系列法製軍火，用來制衡美製軍火管道一向被國民黨所掌握的劣勢，後來此案因曝光、以及陳水扁一連串財務醜聞而告吹，但是鐽震公司的陰魂一直繚繞在蔡政府的國安高層中，如今藉着拉法葉艦性能提升案，一次發作，卻也踩到中科院痛腳。

中科院在自制的主力艦戰系與導彈系統，十多年來成果有限，且至今是否達到台軍標準，台軍與中科院説法不盡相同，中科院危機感頗重。圖中為其研發的迅聯作戰系統概念圖。（陳宗逸／多維新聞）

事實上，不論是蔡政府國安高層屬意的法商主導性能提升案規劃，或者是中科院堅持自立研發台產的山寨火力提升案，兩方都沒錯也都錯得離譜。

一方面，法商主導性能提升案，不會售與台軍任何火力提升的廉價案，法國相當願意出口台灣搭配Sylver垂直發射系統的Aster-15/30型防空導彈，用於改善台軍拉法葉艦低劣的防空能力，但是法方開價光是導彈系統就高達500億台幣，跟着升級的戰鬥系統則超過1.000億台幣的規模，讓台灣方面收手。

法制Aster-15/30防空導彈性能穩定，搭配的Sylver垂直髮射系統在歐洲各國服役者眾，有實戰經驗，但是造價高昂。（MDBA／多維新聞合成）

而另一方面，中科院堅持使用自製的海劍2導彈，加上其不知來源「自主研發」的垂直發射系統，加總起來經費未知，但是研發成本約60億台幣，生產後價格應該比法制舶來品便宜，但是由於中科院號稱自主研發的導彈垂直發射系統，至今外界未能窺其真面目，且是否能與法制戰系、雷達射控系統搭配？也是問題，其中也牽涉到數據鏈開源權利金交易，一來一往下，是否比採購法製原產貨經濟減省？目前也有疑問。

中科院的海劍2導彈系統，以及其宣稱自主研發的垂直髮射系統，究竟真相如何，至今依舊成謎。（陳宗逸／多維新聞）

中科院近期不斷爭取在台灣海軍的眾多建案中擁有主導地位，主要緣由是其研發的「迅聯作戰系統」以及與之搭配的海弓3中、長程對空導彈與美製Mk41垂直發射系統的整合是否合格？台灣海軍與中科院在其間似乎相當不同調。

中科院耗費心血卻到頭來無法符合台海軍的規格要求，導致台海軍下一代主力震海神盾巡防艦難產，至今依舊無法解套，也引來台灣監察院準備介入調查是否人謀不臧、資源浪費，也因此中科院近期動作頗大，連拉法葉艦的單純法國商售台軍性能提升案，都要在其中扮演關鍵角色。

台軍下一代震海神盾巡防艦難產，中科院難辭其糾，故近期在拉法葉艦升級案拚命刷存在感。（陳宗逸／多維新聞）

環顧目前全球海軍，拉法葉級巡防艦目前正進入中期壽命的關鍵期，使用該型艦的法國海軍、新加坡海軍和沙特阿拉伯海軍，都已經進行程度不一的中期性能提升計劃，新加坡海軍更先於法國海軍，裝備價格昂貴的Aster對空導彈垂直發射系統。

新加坡海軍的可畏級（Formidable Class）巡防艦，是拉法葉級巡防艦的改良型設計，由於擔任新加坡海軍艦隊主力，故加裝昂貴的Aster-15/30型防空導彈。（Facebook @ Republic of Singapore Navy）

近日法國海軍艦隊航至西太平洋，與日、美等國聯合演習，所派出的拉法葉級巡防艦，都還未配備Aster對空導彈，可見其價格昂貴，而拉法葉級在法國海軍陣容中，也不扮演防空艦角色，與新加坡海軍的防空主力艦角色不同。

近期赴西太平洋，預計與美、日、英等國一起聯合演習的法國海軍拉法葉級巡防艦，已經可看到艦身斑駁老舊，也並未加裝昂貴的防空導彈系統，已經到了中期壽限提升的階段。拉法葉級巡防艦堪稱是全球首艘全匿蹤設計的主力軍艦，當年推出聲勢相當可觀。（防衞省海上自衞隊）

至於台海軍的拉法葉艦，是個尾大不掉的難題。此艦採購過程中，牽涉了中、法、台三方的敏感軍售佣金醜聞，當年基本上台灣拿了空殼船身，中方拿到了整艦的設計圖與全部戰鬥系統與武裝，法方則樂得遊走兩岸獲取政治與金錢好處，此案對台海軍是個三輸局面。拉法葉艦回台服役後，由於其戰力低、幾乎沒有防空能力，僅能進行陽春的巡邏與部份反潛任務。

台海軍為了是否提前汰除拉法葉艦、或者是對其性能提升，一度拿不定主意。如今台灣自制的下一代神盾巡防艦、主力艦，因為中科院技術不達標而暫時無解，將陽春的拉法葉艦性能提升，是目前台軍應急提升海軍戰力的方法之一，至於後續要由誰主導此案，還有好戲看。