專訪｜駁藍綠兩岸政策無二致　國民黨人士：「憲法九二」已是極限

台灣前彰化縣縣長卓伯源7月11日在臉書（Facebook）宣佈參選國民黨主席。他批評國民黨的「現任領導者」沒有重視「中華民國」這塊憲法的招牌，丟掉兩岸和平的基礎九二共識，承諾擔任「專職黨主席」，絕對不參選2024年的台灣總統和立委。他重申「九二共識，一中各表」， 不是一表也不是共表，而是互相不否認對方，兩岸要進行和平的對話平等的協商，這條路才是台灣的康莊大道。

多維新聞就此詢問一位不具名的藍營人士，內容稍經編輯後轉載於《香港01》。



卓伯源參選 提醒大過奪位

對於卓伯源的參選宣言，該人士分析，卓伯源的參選可以是「真選」，也可以是「假選」，但「假多於真」。他主要目的在「提醒」現任國民黨主席江啟臣，請以2022年的縣市首長選舉為重，此刻就要開始佈局，因為這任黨主席不管誰贏誰輸，都必須開始進行各地方的了解跟調配，各地該挺誰、捧誰全部都要陸續出爐。

國民黨籍前彰化縣長卓伯源宣佈參選國民黨主席。 （Youtube@卓伯源）

該人士說，卓伯源作為彰化的「地方山頭」，他的所思所想跟重視的部分基本上都是選舉，他的反應某種程度代表地方山頭們的反應，國民黨不能再被疫情跟黨內選舉拖住佈局了。他認為，卓伯源給了江啟臣一定的面子，從卓提「九二共識，一中各表」、《中華民國憲法》來看，他的兩岸論述是在呼應江啟臣2020年國民黨全代會上拍板的「基於《中華民國憲法》的九二共識」（憲法九二），根本是一樣的東西。

兩岸論述不可能「再更新」 國民黨面對的台灣政治現實

多維新聞問及，國民黨的兩岸論述有沒有從憲法九二，再更新成別的兩岸論述，不論偏統或偏獨？該人士認為「很難，不太可能」。他表示，憲法九二可能已經是國民黨面對現階段台灣的政治現實，能做到的「最大極限」了。再往下去做，一者是可能失掉認同九二共識的支持者，二者是如果偏獨會無法跟民進黨區分差異，三者是如果偏統則是「下架吳斯懷」的類似情況再起，或是開始「新黨化」。國民黨如果仍舊想深化兩岸論述，都應該扣住《中華民國憲法》，因為那是「底線」，「守護中華民國」是根本。

國民黨主席江啟臣7月7日針對美國國安高層公開說「美國反對台獨」，表示「中華民國才是最大公約數」，呼籲蔡英文宣示捍衛中華民國。 （facebook @ 江啟臣）

至於有些台灣論者批評國民黨現在的兩岸論述基本上跟民進黨喊出「中華民國台灣」無二致，該人士反駁，怎麼會一樣呢？民進黨不管在華府、北京甚至台灣人的眼中，特別是知道民進黨伎倆的台灣人，都知道民進黨最終如果可以的話，促獨、反中華民國是肯定會做的，「中華民國台灣」只是民進黨吃國民黨豆腐的政治語言。

國民黨於2020年9月的全代會上，拍板現在的兩岸論述：憲法九二。不具名的藍營人士認為，國民黨受限於台灣的政治現實，兩岸論述難再更新。（中央社）

他打趣的說，說不定連台獨都是選舉用的工具，「我們這種外人都是看熱鬧，裏面的人才知道門道」，試問民進黨內真的每個人都想促獨，建立「屬於台灣人的國家」嗎？搞不好只有那群獨派而已，但獨派的聲量大到讓人以為民進黨每個人都想促獨，也騙了不少台灣人。