日媒：台積電與索尼正式合作在熊本建廠　日相稱有助經濟安全

日媒《日本經濟新聞》於10月11日報道，台灣晶圓代工領頭羊企業台積電已決定與日企索尼（Sony）及其他企業合作，斥資70億美元在熊本縣建設晶圓廠。日本東京大學此前與台積電合作，在2019年創建研發聯盟，此次台積電赴日設廠，被視作此一聯盟更進一步合作的開花結果。



此前台積電在今（2021）年2月份在日本的筑波市創建研究中心，研發3D晶片整合封裝技術，並與多家日企簽署合作協定，日方也普遍認為，日本企業在產業鏈上游的半導體材料及設備擁有優勢，認為此一合作是雙贏的結果。

台積電與索尼正式合作在熊本創建晶圓廠。（路透社）

《日本經濟新聞》指出，在與台積電合作關係深化的同時，日本的產官學界認為日本應該創建自己本土的邏輯晶片流水線，如此才能讓技術生根，否則日本半導體業的相關人才在未來恐怕只會隨着核心的製造都在國外，也跟着外移。

日本經濟產業省戰略審查會議主席東哲郎表示，他們現在定下策略，展望花十年時間創建前端製程。

台積電計劃70億美元於熊本縣創建的晶圓廠，將採取20奈米制程工藝製造晶片，《日本經濟新聞》表示，這可先將因為過去曾經放棄而欠缺的生產設備補回來，同時也支應汽車晶片短缺需求，與一般工業應用。

《日本經濟新聞》分析，熊本廠可望成為日本未來升級到先進製程的重要基地。要讓與台積電的這項合資最終能夠成功，日本國內要有對晶片的健康需求，例如汽車業的自駕與電動化研發、智慧工廠等市場要積極培養起來；政府也要強化對半導體業的支持，並指出對比中國大陸與韓國政府的做法，日本政府可以努力的空間還很大。

日本總理大臣岸田文雄於10月11日在東京電視台的採訪節目中表示，今年年底前他將制定新的經濟措施，確保在日本境內生產半導體的公司的支持，他表示「台積電與索尼在熊本創建的工廠對經濟安全非常重要」，也強調稱「半導體對日本是非常重要的產品，他讓我們可以在日本確保穩固的供應鏈」。