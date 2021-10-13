美國務次卿會見台灣駐美代表　預告台美經濟對話將再啟

今（2021）年8月上任的美國國務院國務次卿費南迪斯（Jose Fernandez）於當地時間10月12日與台灣駐美代表蕭美琴會晤，討論美台經濟關係多項相關議題。主管經濟成長、能源與環境費南迪斯表示，他期待主導下一屆台美經濟繁榮夥伴對話。



會後費南迪斯於10月13日在Twitter發文表示，他很高興與蕭美琴會面，兩人討論美台經濟關係相關的一系列議題，並特別指出自己期待主導下一屆「台美經濟繁榮夥伴對話」 ，惟未透露可能時間點，各界粗估雙方就下一屆對話的召開或已取得共識。

美國國務次卿費南迪斯在與蕭美琴會面後，發推文表示期待主導下一屆「台美經濟繁榮夥伴對話」。（Twitter@Under Secretary Jose W. Fernandez）

前一次，同時也是首屆「台美經濟繁榮夥伴對話」 在2020年11月舉行，美國由前國務次卿柯拉克（Keith Krach）主談，台灣方面則由台灣經濟部次長陳正祺親赴華府參與實體會議，其他相關部會官員則透過視頻參與討論，彼時蕭美琴與美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）簽署備忘錄，以示持續雙邊對話，以期創建更深化與全面的台美經濟合作關係。柯拉克亦在該會議中宣布，要與台灣展開科技合作協定諮商。

美國總統拜登（Joe Biden）在今年1月底上任後，各界相當關心第二屆「台美經濟繁榮夥伴對話」何時召開。台灣外交部北美司司長徐佑典10月12日透露，拜登政府認為對話應持續辦理，美台雙方目前正就今年第2屆對話的議程、與會層級進行相關討論及規劃。