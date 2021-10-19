新冠疫苗︱國藥科興一度可登錄台灣接種紀錄　台官方政策緊急轉彎

白宮日前宣佈將於11月8日實行新的疫苗入境措施，全面取消對於已經完整接種新冠疫苗外國公民的入境限制，只要完整接種美國食品藥物管理局（FDA）或世界衛生組織（WHO）認證的疫苗，並且檢覆三天內陰性採檢證明，即可免於14天隔離限制。當前符合此一規定的疫苗有BNT、莫德納（Moderna）、嬌生（Johnson & Johnson）、阿斯利康（AstraZeneca）、中國大陸的國藥及科興等。



對於已經接種疫苗將採何種方式證明，目前尚不可知，因為美國尚未創建一套全國一致的疫苗接種認證方式。台灣方面則是以實體疫苗接種卡（台俗稱小黃卡）進行標註，而此前不承認國藥及科興疫苗的台灣，恐怕將不得不針對美國的新規進行調整。

科興疫苗：圖為2020年9月24日，中國科興生物在北京展示科興新冠疫苗的包裝。（Getty）

根據台媒《中國時報》當地時間10月19日的報道，台灣衛福部曾於8月28日召開的臨時會議討論此議題，當時決議，認可由WHO核發緊急使用清單（EUL）的新冠疫苗，可於台灣預防接種資訊管理系統（NIIS）進行補登，且視為有效劑次。一名在陸任職的台灣民眾由於曾在當地前後接種過國藥、科興，他日前返台時，成功向地方衛生局申請到標註接種過國藥、科興疫苗的台灣小黃卡。

由於台灣小黃卡可標註國藥、科興，外界好奇是否進一步代表台灣將承認大陸疫苗？台灣立法院於當地時間10月19日邀集台灣行政院長蘇貞昌進行總質詢，會前台灣衛福部長陳時中接受媒體訪問時表示，這是針對事實認定有接種過這兩支疫苗，但是否承認要另案研究。

莊人祥表示台灣中央尚未認可國藥、科興兩款疫苗，只是尊崇WHO規範。（台灣中央流行疫情指揮中心提供）

台灣中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥向《中國時報》表示，台灣中央尚未認可國藥、科興這兩支疫苗，只是尊崇WHO規範才訂出規則，但聽聞有民眾將大陸的接種資料登錄在台灣小黃卡上還是頭一遭，不過他提醒道，不確定是否能拿這樣的接種證明出入其他國家，民眾登錄後要自負風險。

莊人祥還指出，目前小黃卡僅限用於台灣境內，若民眾已在大陸取得接種證明，旅行時最好出示在中國大陸的接種證明，若有在台灣境內補打過一劑疫苗者，則最好攜帶兩地的接種證明，以免發生其他國家誤認而無法入境。

不過10月19日台灣中央流行疫情指揮中心又發生政策轉向，當日下午的記者會上，台灣內政部次長陳宗彥表示小黃卡僅能在台灣境內接種疫苗時適用，於台灣境外施打疫苗者皆應由施打疫苗的單位索要證明，不得登錄於小黃卡，他強調各國都有各國的接種證明，在哪個國家接種就用該國家的接種證明，因為那是醫事人員開立的。莊人祥補充說明，之前已經在小黃卡登錄台灣尚未認可疫苗的民眾，地方衛生局將小黃卡追回。