台住宅氣爆釀5傷　疑「收數佬」將家中當軍火庫存彈藥意外引爆

台灣新北市三峽區周日（23日）傳出氣爆意外，5人受傷。

警方調查後，發現涉事單位26歲的劉姓男住戶原來是討債集團成員，懷疑將家中儲藏室當成軍火庫存放大量煙霧彈、信號彈、長短槍等武器，卻意外引爆被炸傷，更波及4名鄰居。



事發於周日下午3時許，三峽區大同路319巷14號一幢6層高建築，其中4樓發生爆炸，現場滿目瘡痍，鐵窗直接炸飛。劉男家中物件全部炸飛到社區中庭，震波更令相距8米的對面公寓正面玻璃幾乎全碎。

4名鄰居被玻璃碎片割傷送院，劉男全身近4成皮膚受到二度灼傷，急救後轉入深切治療部插管治療觀察，尚未脫險。

受災住戶稱，爆炸時威力巨大，大家一時難以反應過來，以為是大地震，後來才知是鄰居肇禍，「幸好當時還隔一段距離」，否則情況可能更嚴重。

經查，警方發現劉男有詐欺、毒品、妨害自由等前科，2018年曾暴力討債、持槍傷人，平常幫地下錢莊討債，卻自稱「債務整合」。他在Facebook、Instagram 透露合作對象包括竹聯幫、天道盟等幫派，還曾恐嚇要炸毀他人住宅。另外，劉男今年9月11日結婚，新婚一個多月後就炸傷入院。

警方勘查確認爆炸地點為劉男家中4樓的儲藏室，現場發現大量鞭炮、信號彈及煙霧彈碎片與含火藥成分的黑色、黃色粉末，儲藏室鐵門底部由內向外爆裂，初步研判為引爆點。現場存放大量市售鞭炮、煙霧彈等危險物品，懷疑因為量大且保存不當，不慎引燃造成爆炸。

同時，警方在儲藏室貨架上發現兩把模擬長槍、兩把氣槍，其中一把槍管打通的改造手槍被炸飛到社區中庭花圃。由於屋內沒有改造工具，警方研判只是存放，但有待鑑定是否具殺傷力。

警方表示，爆炸原因及囤放危險物品動機，待劉男傷勢穩定清醒後才能詢問調查，全案朝公共危險罪嫌、違反槍砲罪嫌偵辦。