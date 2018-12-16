逮捕、庭審、保釋，「華為公主」孟晚舟一周以來的行蹤牽動着不少人，而作為旁枝的護照風波亦成為本港熱話。不過，與早前發生的中興事件類似，孟晚舟事件不會成為中美關係改變的轉捩點，只會是本輪中美衝突的一個插曲。與此同時，外媒也傳出中國有意在中美貿易談判的硬骨頭——「中國製造2025」上讓步的消息。

加拿大當地時間12月11日，卑詩省法院經過多日聆訊，決定批准孟晚舟以1,000萬加元（約5,844萬港元）保釋，其間不得離境，須接受保安公司24小時監控。孟晚舟需要在明年2月6日重回法院，以確認引渡聆訊的具體日期。這也意味着，孟晚舟案至此進入曠日持久的司法相持期。

早前加拿大法院批准孟晚舟保釋。（資料圖片／視覺中國）

孟晚舟案難阻中美談判

孟晚舟獲准保釋之後，涉事的美加兩國領導人似乎立刻燃起了火頭。美國總統特朗普上周二（12月11日）表示：「如果我認為這有助於有史以來最大的貿易協議，並對國家安全利益有好處的話，在必要情況下，我肯定會介入孟晚舟案。」這番說話形同承認孟晚舟案存在政治操作。次日，加拿大總理杜魯多隨即回應說：「不管其他國家要如何做，加拿大都將按自己的法律行事。加國現在是法治國家，將來也永遠是法治國家。」但是，無論杜魯多的聲明如何強硬，也改變不了事件由美國主導的事實。按照美加間司法互助協議的規定：自孟晚舟被捕那天起，美國有60天時間決定是否引渡。如果美方逾時未提出請求或放棄引渡，加方須即時釋放孟晚舟，並准其離境。

照常理來說，當兩位加拿大公民被中國羈押，盟友面臨極大外交壓力時，華府自然應該盡快提出引渡要求，避免夜長夢多。然而，美國內部對是否「升級」孟晚舟事件似乎仍存疑慮。特朗普在上周二除了稱可能介入孟晚舟事件，還在Twitter上表示中美談判取得建設性進展，顯然不想將局面「搞僵」，情況如同早前他選擇放生中興，以推動兩國談判。特朗普與中國國家主席習近平會面後，隨即在國內高調宣揚將與中國達成協定，對他來說，此時的「首要任務」自然是爭取政績，以坐實其「談判高手」的美名。

即使杜魯多如何強硬亦改變不了事件由美國主導的事實。（資料圖片／GettyImages）

對中國來說，保護孟晚舟作為中國公民的權利自然重要，但不可能因此跟華府撕破臉，放下更重要的中美協商。國務院副總理劉鶴於上周二致電美國財長姆努欽（Steven Mnuchin）和貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），大有將孟晚舟事件與貿易談判分開處理的意圖。中方實際態度也證實了這樣的判斷：12月6日，外交部一方面譴責美加扣人行徑；商務部卻在同日表示中美團隊正緊密合作，有信心在90天內達成協議，顯示中國無意因孟晚舟事件，延緩兩國談判進程。

事實上，中國的外交習慣一貫指向明確目標，並淡化處理其中插曲，因此招來不少民族主義者批評。1999年5月，美軍空襲南斯拉夫聯盟時炸中位於貝爾格萊德的中國大使館，造成三人遇難，當時除了容許國內民眾藉示威釋放反美情緒外，中國並無強烈回應。兩年後的南海中美撞機事件，中方亦選擇低調處理，當時中國正堅持韜光養晦策略，亦把加入世界貿易組織（WTO）視為重要戰略目標，因而選擇暫時「忍氣吞聲」。面對棘手的中美貿易談判，北京顯然不會因孟案轉移注意力。

加入WTO曾經是中國重要戰略目標之一。（資料圖片／路透社）

眾所周知，中美貿易談判大致涉及三大爭議：關稅平衡、市場准入及中國產業政策。關稅問題上，無論是劉鶴在今年5月提出的「額外購買2,000億美元貨品」，還是早前特習會上達成的「中國願即刻購買大量美國農產品」，都體現中國有意在自身需求基礎上，增購美國貨品。如今中國願意降低美國的汽車關稅，亦表明雙方在關稅問題上取得積極進展。

與此同時，中國也有意放開市場准入門檻：開放美國電動車生產商特斯拉（Tesla）在上海設廠，容許瑞銀集團（UBS）成為在華控股券商，同意美國運通集團（American Express）獨立開展小額信貸業務，都展示了北京的誠意。

中國有意開放Tesla在上海設廠。（資料圖片／路透社）

「2025」換停戰協議？

以「中國製造2025」為代表，困擾兩國許久的產業政策問題，近來也傳出「中國讓步」的風聲。《華爾街郵報》上周三（12月12日）的報道，中國正草擬取代「中國製造2025」的新計劃。新修訂的計劃將不再強調中國在生產上的主導地位，以確保國營、私營和外國公司可以更公平地競爭。與此同時，北京將調低中國企業的市場份額目標。

不少媒體把這個消息解讀為中國將放棄「中國製造2025」，又或是中國已改變產業政策，但這樣的解說難免有些偏頗。從目前放出的消息來看，北京同意改變的不過是實現「技術變革」的手段，即同意市場和外國企業在這一過程中承擔更多責任，但「中國製造2025」的核心——在2025年前於物聯網、機械人、航空航天等領域發展至世界一流水平，卻未有任何改變。

「中國製造2025」作為中國科技及工業發展的頭號產業保障，北京絕無放棄其目標的可能性。（資料圖片／視覺中國）

通過市場化手段引入技術，對中國科技發展並非新鮮事。如今發達的中國高鐵，起步階段便依靠引進日本和歐洲技術：2004年，中國向日本川崎重工購買新幹線E2系車輛及技術，並在此基礎上開發了CRH2型動車組；港人熟悉的「動感號」列車，也是由2005年從德國西門子引進的ICE列車加以改良而成。在幾年之內，中國高鐵便發展出擁有獨立知識產權的「復興號」列車，可見容許外國企業參與和研發自主科技可以並行。

另一方面，中國的科技創新動力亦逐漸從國家主導轉向民間自發。以民營企業集中的東莞為例，早在「中國製造2025」計劃提出之前，東莞已率先啟動「機器換人」行動計劃。不到三年時間，便已減少30萬勞動力需求，令生產成本降低一成。而今次孟晚舟事件的主角華為集團，也依靠公司內部資金及人力資源，推出全球唯一成熟的商用5G系統。只要中國經濟維持高速增長，民間自發形成的「科技升級」浪潮便不會停止。

民間自發形成的「科技升級」浪潮因中國經濟維持高速增長而持續。（資料圖片／視覺中國）

中美矛盾易紓難解

熟悉中國政治的讀者不難理解，中國在制定外交政策時，永遠以內政需求為依歸。對北京而言，維持經濟持續增長，確保中國可按計劃在2035年成為中等發達國家才是當下要務。為此，中國有必要與美國協商，保證中美關係不會惡化至影響經濟發展。而美國發動貿易戰的一大目標，在於抓住「中國國力超越美國」前的最後時間窗口，拖延中國發展，以保住美國《國家安全戰略》中提到的「世界領導地位」。

儘管中國經濟總量已高居世界第二，但其人均GDP仍與馬來西亞、墨西哥等國處於同一水平，仍屬發展中國家。若無法實現技術升級及經濟模式升級，很可能與拉美國家一樣，落入「無法與發達國家拼技術，也無法與發展中國家拼成本」的中等收入陷阱。「中國製造2025」作為中國科技及工業發展的頭號產業保障，或會變更名字及方式，但北京絕無放棄其目標的可能性。

即使中美兩國最後達成協議，相信中方也不會在產業政策上作出太多讓步。（資料圖片／路透社）

事實上，美方也很清楚這一點。美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）上周四（13日）接受採訪時便表示：「中國雖然已不再強調『中國製造2025』，但這並不意味着他們放棄了它。」美國戰略與國際研究中心（CSIS）高級研究員芮恩希（William Reinsch）也表示，目前並沒有證據表明中國已經放棄了「中國製造2025」計劃，中國未來也不會放棄。

當下中美談判仍處於相持期，即使中美兩國最後達成協議，相信中方也不會在產業政策上作出太多讓步。與此同時，只要中國仍保持成長速度高於美國的「追趕格局」，無論是特朗普或是兩年後可能上台的民主黨總統，也很難放棄對抗及打壓中國的政策。只是，對兩國執政者而言，矛盾雖不能解決，但總有紓緩的辦法，維持兩國「鬥而不破」格局仍符合雙方根本利益。一段時間來，北京已在中美談判中作出諸多讓步，以求紓緩兩國關係，現在輪到華府作出選擇了。

上文節錄自第142期《香港01》周報（2018年12月17日）《孟晚舟改不了貿易戰局 貿易戰撼不動「2025」》。

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