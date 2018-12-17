亞洲深度報道大會：別讓假新聞成為真理

法國黃背心運動進入第四個週末，儘管反對調高燃油稅的示威民眾數目明顯下降，但在社交網絡上的假新聞卻野火燒不盡。總統馬克龍向聯合國等國際組織「出售法國」、警察毆打殘障人士⋯⋯層出不窮的造謠催生了更暴力的衝突。自2016年起，假新聞從沒有停止，甚至演變成一個全球問題，往日我們會說「有圖有真相」，但今天即有圖有片段，也可能與真相沾不上邊，當制作造假照片或影片的門檻越來越低，加上透過社交平台推波助攔，讓假新聞迅速滲透，甚至成為政權否認事實、誘過的工具，記者及讀者可如何面對？

11月17日，法國駕駛人士發起全國大規模示威，抗議政府大幅提高燃油稅。（視覺中國）

由全球深度報道網（GIJN）、韓國調查新聞中心Newstapa及德國阿登納基金會（Konrad-Adenauer-Stiftung，KAS）主辦第三屆「報道亞洲：亞洲深度報道大會（Uncovering Asia:The Third Asian Investigative Journalism Conference）」，今年10月於韓國首爾舉行，吸引來自48個國家、逾800名傳媒工作者及學者出席。在為期三日的會議當中，大會一共舉辦60多場研討與交流活動，邀請專家分享網絡追蹤、數據新聞製作、發掘調查報道等技巧及趨勢，以及討論假新聞、metoo、走私等世界重點議題。

亞洲深度報道大會兩年舉辦一次，讓一眾媒體工作者交流。（GIJN Facebook）

當假新聞成真武器

法國「黃背心」運動的假新聞事件只是一冰山一角。最近數年，假新聞不只影響歐美多場重要選舉，也可能成為政權操控輿論、鞏固名聲的工具。 「經常重複的謊言，會變成真理。」菲律賓新媒體網站Rappler的調查報道編輯Chay F. Hofileña在分享會指出，當假新聞或虛假消息日漸被散播至不同的網絡平台之中，便能夠影響現實，新聞產業及民主也會面臨風險。

Hofileña舉例說，對菲律賓人而言，facebook已成為互聯網的代名詞，因此利用facebook與人民互動、發放假消息已成政府逐漸控制社群的工具，他們通常會透過在社交平台有影響力的人士發放信息、由親政府媒體及專欄作家分享、從政府發言人甚至總統的口中說出，藉此傳播訊息，這些有影響力人士及網站受眾多，例如女演員烏松（Mocha Uson）與支持菲律賓總統杜特爾的網站Thinking Pinoy ，兩者facebook關注人數合共逾600萬，通過單一信息便可接觸數百萬人。據Hofileña的觀察及分析，自2016年起，當地的宣傳機器已經常分享近4,000個網站，當中包括合法新聞網站、政府網站及假信息網站，而且虛假的社交網站帳戶有明顯增加，發布不少具政治性質的誤導內容，某些假新聞還會牽涉教會及媒體，關註一些具爭議性的議題，如反毒及戒嚴。

社交平台缺乏分辨正確資訊的能力，淪為假新聞或失實消息的源頭。面對如此情況，Hofileña強調要加緊監察，例如建立可疑網站的數據庫及推動公民監察，不能讓他們佔有社交平台，「假新聞不會停止，但我們要努力清除它。」

Hofileña強調，要加緊監察，例如建立可疑網站的數據庫及推動公民監察，不能讓假新聞佔據社交平台。（GIJN Facebook）

衛星圖像 跨越時間地點限制

當假新聞日益氾濫， 利用網上資源查核事實固然可取，但當查核地點範圍遠在天邊，甚至無從稽考，記者從何入手？地理空間媒體與通信公司Geospatial執行編輯Anusuya Datta分享了一個例子。

今年7月，一段影片不斷在網絡被轉發，片中一群軍人押着兩名被蒙眼的婦女和兩名幼兒，四人從村莊走了一段路便跪下，遭軍人連開22槍近距離射殺。當時有兩種聲音：有人認為暴行是發生於馬里，有人指是喀麥隆。喀麥隆政府隨即否認，反駁影片是假新聞。從影片所見，行刑地點是許多國家很常出現的地貌，根本難以分辨地點，遑論到場查證。 BBC的Africa Eye團隊在美國商業空間圖像和地理空間內容供應商DigitalGlobe的幫助下，翻查了六年的衛星圖像，終於找出案發時間及地點。

團隊利用片中的山脈稜線，對比喀麥隆境內的山脈。（BBC影片截圖）

影片中顯示槍殺地點有山脈，團隊利用片中的山脈稜線，對比喀麥隆境內的山脈，發現它與鄰近喀麥隆極北區小鎮Zelevet的山脈脗合。研究人員再利用衛星影像對比道路、樹木、房屋數目等細節，得出了確切地點，其後從槍枝型號、士兵的軍裝衣着、影子角度等等，找出案發時間及施暴者。 BBC隨後將調查報告交給喀麥隆政府，政府回覆指會展開調查，已將七名懷疑涉案士兵收押。

建築（紅圈）不存在於2014年11月的衛星圖像中，但切換到2015年時便出現，這可推測事件發生於14年11月之後；而影片中拍攝到了一處在2016年2月後被毀的建築，說明事件發生於2014年11月至2016年2月之間。（BBC影片截圖）

Anusuya指出，現時有1,900個人造衛星圍繞地球，科技進步令使用小型衛星的成本降低，而且圖像品質愈來愈好，如DigitalGlobe的所提供的衛星可以拍攝在地上超過30厘米的物件。善用衛星圖像不單可以觀測位置，讓真相水落石出，還可以用作接觸難以接近的區域。

在同一埸分享會上，路透社圖像編輯Christine Chan舉例說，媒體可透過比較圖像的前後變化發現，中國在南海南沙群島的渚碧礁（Subi Reef）上大興土木，已興建了接近400獨立建築物，未來或用作軍事用途。記者可藉助衛星圖像了解衝突地區、天災事故等難以抵達地方的情形，報道事件走向，不再因地理距離限製而令真相變得遙不可及。

2015年12月及2016年6月的對比圖。（GIJN網站）