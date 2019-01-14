中美貿易戰牽動全球經濟走向，著名經濟學家、香港中文大學前校長劉遵義在其新著作《The China-US Trade War and Future Economic Relations》分析了中美關係的重大摩擦和潛在危機，以及如何利用「新型大國關係」來維持和平競爭。正如新書中文譯名「天塌不下來」，劉遵義對貿易戰的未來走向保持樂觀態度，認為即使美國的新關稅最終覆蓋來自中國的全部產品，對於中國而言依然可控。但他接受《香港01》專訪時亦明言，中美兩國競爭是「新常態」，即使立場變幻莫測的美國總統特朗普下台亦不會消失，而貿易逆差和知識產權將繼續成為中美經濟關係中的主要摩擦和潛在衝突。

劉遵義是首位建立中國計量經濟模型的學者，1979年已率先預測中國的GDP（國內生產總值）增長可達8%，對中國經濟政策、對外貿易有諸多深具影響力的研究。

他見證過多次經濟危機，每每用「天塌不下來」來形容：第一次是在1997年亞洲金融危機之時，第二次是在2008年環球金融海嘯，第三次是在2011年標普突降美國主權信用評級……而這一次中美貿易戰還是「天塌不下來！」去年12月，身為香港中文大學藍饒富暨藍凱麗經濟學講座教授的他，亦以此為題在校內分享他對中美貿易戰對中國經濟的影響的看法，同時也在最近出版的新書將其見解娓娓道來。

劉遵義見證過多次經濟危機，每每用「天塌不下來」來形容。（資料圖片／視覺中國）

貿易戰對中國影響小 美國可增新能源出口

劉遵義對於中美貿易戰的走向保持樂觀，源於他相信「中美貿易戰對經濟的影響並非特別大，即使美國關稅覆蓋全部中國產品，依然不必恐慌」。翻查美國貿易代表辦公室公布的數據，美國在貿易戰中針對中國發動的三輪關稅制裁總值2,500億美元（約1.96萬億港元），僅佔2017年中國GDP總量82.7萬億元人民幣（約13萬億美元）的1.9%。

劉遵義指出，特朗普是下定決心要「解決問題」，反制在其眼裏中國長久以來的不公平貿易行為。然而，「貿易逆差問題並不是必然要打一場仗來決定，否則只會導致『雙輸』。」劉遵義認為，雙方應該冷靜坐下來，好好談一談。他相信，平衡中美貿易是切實可行的，可通過增加雙邊貿易和投資，從而加深彼此間的經濟依存度，避免美國國際關係學者艾利森（Graham Allison）所講的「修昔底德陷阱」（Thucydides's Trap），即新興強國挑戰老牌強國的統治地位，中美之間最終不可避免會爆發戰爭。

劉遵義在其新書提及，他認為中美貿易逆差被嚴重誇大。（吳鐘坤攝）

「我認為改變逆差的辦法可以是，中國增加由美國進口商品，但不是本來已經賣給中國的東西。新增的生產，還沒有出口的那些，才是讓大家都真正得益的做法。」劉遵義特別指出，「能源是削減中美巨額貿易赤字的突破口」，美國阿拉斯加州有豐富的天然氣資源，美國也正在提高天然氣出口的能力，兩國若能達成協議，既滿足美國強烈的出口需求及增加職位，又能順應中國大規模購買能源的發展趨勢，「這樣中美兩國都是贏家」。

貿易戰爆發以來，美國農產品對華出口成為主要戰場之一。在劉遵義眼中，這其實是雙方可以達致「雙贏」的另一領域，美國可以利用畜牧業生產的優勢向中國出口肉類，從而削減兩國之間的貿易逆差。「中國對肉類的消費是在增加的，但中國農產品、土地、水源不夠，（美國）與其把玉米飼料運過來，倒不如在那邊養牲畜，把肉運到這裏（中國）。」

劉遵義認為美國可利用畜牧業生產的優勢向中國出口肉類，從而削減貿易逆差。（資料圖片／視覺中國）

事實上，中美雙方確實朝着這個方向尋求化解貿易衝突的方法。早在2017年7月，中美舉行首次美中全面經濟對話會議，初步行動包括中國開放市場予美國牛肉，美國歡迎中國由美國進口液化天然氣。上周兩國在北京舉行為期三天的副部級貿易磋商，也涉及農業和能源議題，中方承諾向美國採購大量的農作物、能源、工業產品及服務。

「特朗普是個房地產商人，你賺多了就是我賺少了！」劉遵義認為，特朗普的營商思維，讓其誤以為「有逆差便是虧」。他在書中指出，中美貿易逆差被嚴重誇大（下圖），他用大量的數據分析：計算中美貿易差額，應該用國內增加值，而非出口總值。原因是中國輸出到美國的貨品中，包含了很多並非在中國生產的半製成品或原材料，中國只是在組裝加工而已。「以蘋果手機為例，只有5%左右是在中國生產的。」

劉遵義以此原則更新了相關數據的估算，他認為較準確的美中商品貿易逆差是1,850億美元（約1.45萬億港元），而不是美國所說的3,444億美元（約2.7萬億港元）。又因美國對中國服務業貿易上有740億美元（約5,800億港元）的順差，所以真正的中美貿易逆差只是1,110億美元（約8,700億港元）。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《劉遵義談貿易戰 中美競爭成新常態》。

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