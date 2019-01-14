著名經濟學家、香港中文大學前校長劉遵義在他的新著作《The China-US Trade War and Future Economic Relations》中提及自己的生平︰生於內地，長於香港，在美國讀書教學數十年，又回歸香港。 作為長期研究中國經濟的專家，他的識見受到北京重視，在美國也擁有深厚人脈。基於對中美兩國關係的長期觀察，他直言中美貿易戰在所難免，而最新這一波衝突的背後，實乃經濟和科技主導權的競爭。

【中美貿易戰】兩國競爭成新常態 劉遵義保持樂觀態度

劉遵義表示，中美貿易戰對兩國經濟的影響可控，但背後的結構性問題需要時間解決。（吳鐘坤攝）

知識產權爭議成焦點 中國法律正在加強

自中美爆發貿易摩擦以來，美國對中國最主要的指控之一，是認為中國政府「強制」在華外資企業「技術轉讓」。特朗普指摘中國盜竊知識產權的行為猖獗，令美國損失了超過6,000 億美元（約4.7 萬億港元）。美國對中國的其中一項要求，是必須切實保護知識產權。

「現在（中國的知識產權案件）不僅統一審理、全國有效，還加重對侵權的打擊力度。」劉遵義所指的是，在於中美貿易戰「停火」談判期間，中國於今年元旦啟動的「最高法院知識產權法庭」。它是中國首次設立專門法庭審理知識產權上訴案件，允許當事人將案件直接上訴到最高法院，由一個審判機構來確保裁判尺度和標準的統一，能夠直接落實最高法院加強知識產權保護的意圖和要求。

劉遵義相信中國在知識產權意識方面「還需要時間」進步。（資料圖片／視覺中國）

在上周中美副部級貿易磋商談判之際，全國知識產權局局長會議在北京召開，提出2019年「九大重點任務」，包括加強知識產權的戰略謀劃及宏觀統籌，做好面向2035年的知識產權強國戰略綱要制訂工作。

中美關於知識產權的爭議當然並非如今才出現，隨着相關意識增強，中國其實正不斷加強立法。2017年，中國修訂《反不正當競爭法》，加強保護商業機密。根據中國官方數字，2017年受理的知識產權案件近20萬件，比2016年增加四成，包括大量網絡盜版、商標侵權等案件。中國對外支付的知識產權使用費已達286億美元（約2,241億港元），其中支付美國的使用費同比增長14%。這些舉動表明，中國逐漸把知識產權作為一個成熟的法律領域對待，不過，劉遵義相信中國在這一方面「還需要時間」進步。

劉遵義認為，中美貿易戰背後乃是經濟、科技競爭的「新常態」。（資料圖片／視覺中國）

科技競爭引發新博弈 中國基礎研究仍須加強

中國的高速發展為美國在國際的政經主導地位帶來威脅，劉遵義直言，這驅使美國着眼於如何遏制中國崛起，尤其是阻撓中國高科技產業發展。以產業升級、自動化和高端科技生產為目標的「中國製造2025」戰略，更是成為華府眼中釘，自貿易戰開打以來，美方連番出手，甚至公開要求中方撤回「中國製造2025」。中方以淡化這一計劃的宣傳力度作為回應，引起外界猜疑。劉遵義認為，不論講不講「中國製造2025」，中方都要尋求實現相關的戰略目標。

「經濟愈好，愈要去做」。劉遵義解釋，不論從國家發展還是商業市場需求考量，「中國製造2025」都是中國需要推進的。中國發展高端科技產業一大要素在於自身有龐大的市場需求，「如果很重要的零配件都在別人手裏，當別人不給你的時候就糟糕了，所以不論說不說，也要自己先做了。」面對美國在這個議題上步步進逼，劉遵義認為中國可以「少說多做」，甚至乾脆「只做不講」，因為不論「你講不講，人家都知道你要做」。

「中國製造2025」戰略成為華府眼中釘。（資料圖片／視覺中國）

與此同時，劉遵義認為，中國的科技水平與美國相比仍然有較大差距，尤其是在基礎研究。他語重深長地說：「搞基礎研究切忌急功近利！」數字能說明差距。他在書中羅列2007年至2016年不同國家針對基礎研究投入的資金數額（取十年平均數），多者可佔GDP的25%，例如意大利和法國，美國則為17.3%，日本為13%，中國比率最低，僅佔5%至6%。

除了科技資本投入以外，中國的人均GDP亦與美國差距甚遠。就經濟發展而言，2000年中國的GDP是美國的五分之一；而在2017年，中國的GDP是美國的三分之二。劉遵義相信，預計再一個十七年後，中國的GDP總量會超過美國。但他強調，中美實力差距仍很大：「儘管GDP總量，2030年中國可超越美國，但人均水準恐怕本世紀末都未必追到。」

劉遵義認為特朗普這位「商人」總統將國家利益看得很短線。（資料圖片／美聯社）

即使如此，劉遵義坦言，「當今世界能與美國抗衡的只有中國。」，但他相信，「中國並不是要爭第一。」他認為兩國的競爭無法避免，亦逐漸演變為「有規律的競爭」。例如奧巴馬總統任內的「重返亞太」和「跨太平洋夥伴全面進展協定」（TPP），都是針對中國的。他強調：「中美兩國的競爭是長期的，絕對不是特朗普一個人的，而是美國兩黨的共識，」中美兩國在經濟和科技的競爭形成的「新常態」將維持長時間。

對於特朗普這位「商人」總統，劉遵義覺得他的想法很特別，因為他是做房地產出身的，而房地產特點是生意是一次性的，沒有重複，因此一定要賺到盡。簡言之，「我贏少了肯定是你贏多了。」特朗普態度很強勢，而且國家利益看得很短線。但劉遵義重申，中美競爭是新常態，不是換個總統就可以解決，只是日後的競爭方式可能發生改變，也許會變得相對友善一些。

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《劉遵義談貿易戰 中美競爭成新常態》。

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