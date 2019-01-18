打從首隻複製羊多莉（Dolly）於1996年誕生後，廿多年來，先後有複製貓（2001年）及複製狗（2005年）的出現，複製動物亦從科研的初衷，逐漸轉化為治療寵物離世之痛的大眾生意。 這股潮流從韓國和美國蔓延至中國，北京基因公司希諾谷（Sinogene）預計，中國首隻複製貓將於今年第一季出生。然而，以大量胚胎和代母煉成這些空有軀殼而無記憶的貴價複製品，是否值得我們去追求？

複製寵物是自作多情或物有所值，可能你會認為這只是消費者的自由。但美國科羅拉多大學（University of Colorado）生物倫理學者Jessica Pierce卻提醒：「很多人把複製動物引起的爭議視為個人抉擇問題。但這抉擇不完全是個人的，因為不只是寵物狗會受影響，還包括更多獻身複製研究或工業、而我們難以看到的狗群。」

美國史丹福大學生物倫理學家Hank Greely認為，複製狗之所以不合倫理，在於狗隻遭受比自然繁殖更多的痛苦。例如在過程中或需為代孕犬注射荷爾蒙，伊利諾伊大學厄巴納—香檳分校（University of Illinois at Urbana-Champaign）獸醫系教授CheMyong Ko解釋：「這是人類體外受精（IVF）所用相同荷爾蒙，對狗隻不好，尤其是要不斷重複注射。」

有倫理學者形容，代孕犬就如生育機器。圖為一隻在秀岩剛做完手術的胚胎注入手術的代孕犬。（視覺中國）

秀岩堅稱沒有為代孕狗隻注射荷爾蒙，以刺激排卵，而絕大部分無法發展的胚胎也於妊娠早期死亡。Jeong聲稱，秀岩的技術比起13年前Snuppy誕生之時已大幅進步，他又指現時秀岩只需要在三隻代孕犬身上作多次移植，便能讓代孕犬成功妊娠，遠少於複製Snuppy時所需過百隻代母：「透過科研，我們把狗隻受壓的情況減至最低。」

但有科學家質疑秀岩的說法，美國Whitehead Institute幹細胞及複製技術專家Rudolf Jaenisch說：「我不相信他們能做到只需三隻，複製本身嚴重缺乏效率，很多複製品不能要，有些在移植時就死亡，也可能遺傳不良表觀……當你從年長的動物抽取體細胞，放到將發展成胚胎和動物的卵子，這種較老的DNA不是自然繁殖的胚胎所有，整個過程或會出錯。」

孰真孰假，更重要的可能是反映了複製動物的行業不夠透明。香港中文大學生物醫學學院副教授李天立向路透社表示，中國只對實驗室研究使用動物有所規管，但未有特別規管複製動物：「對政府來說，複製是高科技行業，利潤高，自然十分支持。」事實上，美國也沒有相關條例，歐盟的規管亦只針對食物方面。

複製寵物正步進龐大的中國市場，然而科技倫理把關是否得力是一大疑問。圖為製造基因編輯嬰兒的中國科學家賀建奎。（視覺中國）

複製動物另一為人詬病之處，在於需要大量動物參與，才能成功誕下少數健康的複製品。希諾谷經理馮冲透露：「我們目前的複製效率大概在20%左右，即100個胚胎能生約20隻狗。」 Greely質問那些未有採用的複製品下場如何：「牠們到底是生而殘缺，還是胎死腹中？是否痛苦地出生？」首隻複製狗Snuppy誕生背後，黃禹錫便動用過千個胚胎，植入到123隻代孕犬，當中只有三次成功懷孕，其中一個流產；一個患上新生兒呼吸性窘迫症候群（neonatal respiratory distress syndrome），在出生三周後死亡；剩下的才是舉世矚目的Snuppy。

事實上，即使原來的狗健康正常，複製出來的狗也不一定沒有缺陷。2014年，某隻八歲大德國牧羊犬複製出兩隻狗，一隻健康，另一隻卻有顎裂和生殖器外部異常；翌年也有複製狗因肝臟和膽囊異常，出生當天就死亡。Pierce形容：「代孕犬有點像《侍女的故事》（The Handmaid's Tale）的情節，是狗隻版的生育機器。」

全球首隻複製狗Snuppy（圖右），就動用過千個胚胎，植入到123隻代孕犬而煉成。（Getty Images）

普立茲獎得主John Woestendiek曾在著作《Dog, Inc》中揭露複製狗行業的內情，他質問：「這世界已有這麼多被人遺棄的狗隻迫切需要得到照顧，我們是不是還要創造更多呢？」

《華盛頓郵報》曾問Woestendiek，若芭芭拉複製愛犬前先向他諮詢會有何意見，他答道：「我會大大聲說不。她至少要先理解複製過程中其他狗隻所受的傷害。我會叫她撫心自問：複製是為了什麼。原本的狗？顯然不是；複製狗？也不是；為了自己？好可能是。」

複製不如領養

在芭芭拉透露了Scarlett和Violet的身世後，一些動物權益組織就在Twitter發起了「#adoptdontclone」運動，呼籲有寵物離世的主人以領養流浪狗取代複製愛犬。「那些付10萬美元創造一隻新狗的人，似乎忘記了有很多狗隻都無人照顧。考慮到動物權益，我們反對任何以商業為由複製動物，這些聲稱可複製已逝寵物的公司，只是向傷心欲絕的主人許下不實承諾來圖利。現時有數以百萬的貓狗無家可歸，毫無必要複製寵物。」 Humane Society動物研究議題項目經理Vicki Katrinak說。

當現時仍有大量寵物遭棄養待領，複製寵物又是否最好選擇？（鄭子峰攝）

Pierce則補充，支持領養、拒絕複製寵物，並不單單為救助流浪動物，而是要糾正錯誤觀念，例如所謂純種狗更聰明、好動、美觀、有紀律等，或以為只要在狗隻身上花大錢就可以得到想要的結果：「複製寵物更深層地改變我們的文化如何看待狗隻，將令狗隻更加被視為只是購買或收集的物品，又或是支撐我們心靈的物件。」

Pierce批評這些動物複製公司只是「販賣一種假象」：「他們在販賣一種夢想，以為可以永遠不需要說再見，但無論對造夢者還是用來複製的動物，這個夢都不健康的。失去寵物或難以接受，但也無可避免。為什麼要把痛苦擴散至那些用作複製的狗隻，在我們與狗隻之間的關係上只想到自己？」

上文節錄自第146期《香港01》周報（2019年1月14日）《空有軀殼 實無記憶 複製寵物：販賣情感》。

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