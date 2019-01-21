去年12月，香港中文大學教育學院的課室中，社交機械人小星和迪迪正扮演不同角色，三個自閉症小朋友排排坐，聚精會神地聆聽，然後試着覆述。機械人稱讚他們做得好，兩位導師松鼠姐姐和番茄姐姐在旁拍掌。

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【創科醫自閉．一】中國千萬自閉症患者 靠人工智能篩查

這是中大教育心理學系教授蘇詠芝籌備的計劃「機哥伴小星」，項目由社創基金支持，並與日本電氣（NEC）香港分公司合作，引入社交機械人HUMANE，助三至六歲自閉童增進溝通及社交能力。項目長達九個月，預計今年7月結束，整個計劃共一百多人參與，其中42位學童來到中大上課。

去年11至12月為第一階段課程，記者在六周課程其中五周伴隨學童一起上課觀摩。首兩周為角色扮演，其後四周為教導情緒，每節課長一小時。課程教導的每個情緒，各對應不同場景故事，由「開心」、「不開心」、「驚」到「嬲」，每個重複一兩次，中間穿插話劇、角色扮演及互動遊戲。有時遊戲沒有機械人，比方說擲骰棋盤遊戲，每走一步都需解釋圖畫上的事件和情緒，例如說出生氣的經歷。

社交機械人扮演不同角色，三位自閉症小孩排排坐，聚精會神地聆聽。（歐嘉樂攝）

社交機械人互動 助增強溝通能力

李潤行（化名）就讀特殊幼兒中心，兩歲多時經政府醫生診斷患有輕度自閉症。李太報名前，曾參加活動的簡介會。她對孩子說：「媽媽明天替你去試玩機械人。」當天回家，孩子急不及待，立即追問有關機械人的事。在課堂上，導師問潤行的名字，他立即興奮得手舞足蹈，大聲嚷：「我叫李潤行！李潤行機械人！」課堂中只要有回答，導師都會讚賞。互動的課堂時有混亂，蘇詠芝曾被一位小朋友扯下眼鏡，又有小朋友踩了導師一腳，過程中沒被責罵。導師的工作還包括安撫情緒失控的小朋友，控制遊戲時間，若發覺孩子陷入自己的世界，就得把其注意力拉回來。

課程第二周的傳球遊戲，平時特別安靜的安安（化名）拒絕參加，導師讓他旁觀，慢慢再詢問了解。到了第三、第四周，安安已經可以舉手主動發言。芊芊（化名）怯生生的，當初一句話都不說，僅稍微搖頭或點頭表達意見。每次要親自講述機械人故事中的情緒，都會害羞地奔到母親身邊，細聲耳語答案。後來導師攬着她，表達善意及關懷，她才悄悄在導師耳邊說出答案。

隨着課堂流程及孩子的自然反應，導師按下程式指令。（歐嘉樂攝）

坊間把計劃的焦點放在機械人身上，但讓自閉童建立信任關係，才是治療計劃的關鍵。「如果要做到『機哥伴小星』般，比較完美的效果是要人機合一，即是說機械人負責講故事，示範技巧，導師就負責將這些技巧帶到小朋友圈子。」課堂提供的iPad載入各種程式指令，並設有文本轉換語音（text to speech），可以即時控制對話，小朋友會聽從機械人的話，而且覺得很「過癮」。

2018年暑假，蘇詠芝團隊曾進行六堂以自理為題的戲劇課。

四歲的梁加文（化名）是參加者之一，她的媽媽很快就觀察到孩子的變化。加文在課堂學到的生活技能及知識，會用角色代入的方式在家中「重溫」。一句「機械人媽媽說過要……」有如「魔咒」，加文會聽從「魔法指令」，以往屢勸無效的壞習慣都改正過來。現在加文會自動自覺收拾玩具，與其他孩子爭玩具時亦懂得禮讓。當聽到「小星（機械人）自從吃了好多蔬菜，高了好多」，他就會乖乖多吃點蔬菜。「他喜歡被人讚，只要讚他，什麼都做。」梁太細想背後原因，家族的親戚沒有小孩，故加文缺乏模仿對象。「他的偶像是機械人，想模仿機械人就會改善行為。沒見過機械人做的事，他就不太理解。」

香港中文大學教育心理學系教授蘇詠芝先是研究用機械人教手勢，再推出「機哥伴小星」計劃。（歐嘉樂攝）

角色扮演課的機械人戲劇模式，參考自美國教授Blythe Corbett的「SENSE Theatre」，以戲劇表演為基礎的干預計劃。每年夏天或長假期，她都會邀請一班「A仔女」（自閉症孩子）和年輕人在舞台上透過角色扮演，學習解讀情緒、語言和心智，改善自閉童在社交方面對人的認知和記憶。

蘇詠芝認為，「機械人做戲劇萬無一失」，因而開展社交機械人計劃，原因在於兩個理論，「第一，參考自閉症社會動機理論（social motivation theory of autism），自閉症孩子與人接觸的興趣較低，包括心靈及言語上的engagement（參與），因此要找一個提升動機的教學媒介。

第二，根據自閉症共情系統化理論（empathizing-systemizing theory），機械人可根據設定重複運行，按規律及有序地表達課堂內容。」她認為，按自閉童的學習模式，他們需要重複一致的指令、可預計的對話，機械人沒有情緒，沒有面部表情，不會帶來威脅，能夠與自閉童溝通，而且適合情緒敏感的小孩。

蘇詠芝強調，不會把負面情緒帶入課室，「我們最想小朋友愉快學習，我們教小朋友規矩，但不會懲罰他們。」潤行每次來上課都嚷着不想走，李太說：「這裏是玩，跟在學校太不一樣了。」蘇詠芝記得，有位小朋友有過不愉快經歷，曾因「不說話時被捉住條頸」，自此變得寡言，剛剛來上課時都不太說話。後來他的媽媽反映，孩子上課後改變不少，「他講了過去一年的quota（配額）。」

課堂時的棋盤遊戲要求小朋友看圖敘事，說出情緒。（歐嘉樂攝）

治療方法多元化 家庭教育屬關鍵

團隊特別挑選口語能力為三歲以上的自閉症兒童參加計劃，蘇詠芝預計，這套九個月的課程，可以在特殊學校用三年。特殊學校的學童專注力較低，課程可按難易分為數個部分：自理、請求、情緒、對話。她指出，團隊會不斷更新課程和服務，亦適用於主流學校的融合教育，不過租用機械人費用一年約需三萬元。未來三年，他們獲政府創科生活基金資助280萬元，以開發20個劇目，並將為900名自閉症學童提供訓練。

自閉症干預模式趨向多元化，許多家長同時為孩子選擇言語、職業及物理治療，「現行的方法多元化，教動作用ABA（Applied Behavior Analysis，應用行為分析），教情感用SCERTS（知情解意），教請求用PECS（Picture Exchange Communication System，圖片交換溝通法）。」蘇詠芝並不擔心使用其他方法會干擾結果，並強調團隊推行的計劃並非實驗，屬服務性質居多。

課室內另一棋盤遊戲，孩子們都踴躍參與。（歐嘉樂攝）

機械人背後還是人，豈非萬變不離其宗？「是的，以人為本。」蘇詠芝肯定回應。曾有人問她，機械人可否在沒有SEN（特殊教育需要）學童的主流學校教授英文及其他科目，她立即反駁：「有沒有這個需要呢？」因為自閉兒有個別的情緒需求，機械人才應運而生，背後也是「以人為本」。

此計劃開展前，採用「穆林早期學習量表」（Mullem scales of early learning）為每位學童作三小時評估。蘇詠芝解釋，評估項目分為多部分，視覺接受（visual reception）用以評估視覺組織資訊及視覺記憶能力；精細動作（fine motor）為觀察手臂以下的手指活動；語言理解（receptive language）可評估能否以口語、手勢、眼神來表達訊息；語言表達（expressive language）則評估能否理解口語訊息。

在視覺接受項目，42個學生中，有30個遲緩半年到一年，甚至有的在兩年以上。他們為每堂課錄影及記錄數據，每數周進行15分鐘跟進評估，讓家長和小孩玩玩具，以觀察學童在日常環境如何表達情緒，他們預計2020年出版研究結果。

現時，約有四成學前階段的SEN兒童無法在半年內完成評估。要識別自閉症兒童，可在母嬰健康院、學生健康服務中心或兒科醫生診所作初步檢查，之後可轉介兒童體能智力測驗中心或醫院的兒童及青少年精神科。

李潤行（化名）課堂後不願意走，被父母安撫後離去。（歐嘉樂攝）

目前的課程學制以政府醫療報告為依歸，學童在六歲時才知道學前干預的結果，然而，輪候評估的時間過長亦是一大癥結。加文早在兩歲就讀學前班時，已懷疑是自閉症患者，他一直上課接受訓練，輪候至去年7月才收到政府的評估報告。梁太指出：「口頭說是自閉症，報告卻沒有剔那一格。」其間，加文一直無法獲得任何服務，今年4月會轉介見精神科。

潤行的評估報告結果屬「七分以下」，評估分析沒有自閉症，僅是發展遲緩。他已經獲主流幼稚園錄取，並打算重讀高班，現時等待六歲前評估。李太說，潤行兩歲半前不會說話，常哭得聲嘶力竭，渴望與父母交流卻不懂表達，「現在回想，他小時候已經很需要親密感。」

訓練課程的時數有限，蘇詠芝表示家庭教育很重要，對着小朋友最多的人就是家長。事實上，12種主要干預方案中，有8種都將家中列入教育情境。她常提醒家長多與孩子眼神交流，多些面部表情。家長笑多一點，孩子都會笑多一點，適時的讚揚，亦有鼓勵作用。

繼續閱讀：【創科醫自閉．三】照料高敏感孩子 家長摸索最佳干預

上文節錄於第147期《香港01》周報（2019年1月21日）《機械人陪小朋友社交 人工智能助治自閉症》。

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