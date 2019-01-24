位於將軍澳的協康會裕明特殊幼兒中心是為SEN（特殊教育需要）學童提供密集訓練的教育中心。自2014年獲得資助後，協康會把SCERTS（知情解意）教學模式引入轄下十間特殊幼兒中心，裕明特殊幼兒中心是其中之一，也設計了App輔助教學。 此乃《人工智能助治自閉症》專題報道之四

裕明特殊幼兒中心的導師使用輪候表展示玩遊戲的次序，小朋友都乖乖耐心等候。（歐嘉樂攝）

課程活用SCERTS教學模式，提供社交溝通、情緒調控及人際網絡支援。此教學模式重視施教者，因此師生比例為一比六。當日課堂包括主題課，自理能力以及寫前訓練，三種同時進行，學生可在座位表上自行選擇課堂，可離座吃點東西，或在情緒角稍歇平靜。每節課堂後設有20分鐘休息時間，導師會給予零食獎賞，小朋友都期待獎勵。導師在小朋友的情緒到達臨界點前，已要用技巧調節其情緒。

學生可從座位表上選擇課堂。（歐嘉樂攝）

中心的課程按學童的能力和學習需要分組，需社交調節情緒的課室，顏色分外鮮艷，各種圖卡及提示通通貼在牆上。情緒圖卡讓學生隨時撕下來表達情緒，「嬲」字圖卡是最多小朋友使用的。

課程針對自閉症孩子的特質而設定教學方法，其中TEACCH結構性教學法會營造有規律的環境，提供多元化的視覺提示工具，並按不同程度劃分。比方「上廁所」的提示工具，低程度會使用馬桶玩具，中等程度會用圖卡，高程度會用文字。

許多自閉症學生語言能力較弱，使用情緒圖卡可有助表達。（歐嘉樂攝）

技術作輔助 家校結合應用程式

協康會高級幼兒導師潘桂好指出，課堂常常運用SCERTS設計的流動應用程式（App）「知情解意」教學，例如讓小朋友表達情緒的溫度計、學習等候的輪候表，而且可以選擇需要的獎勵。應用程式的遊戲有動態及靜態，孩子有時會玩重複性強的「篤波波」遊戲紓壓或聽音樂紓緩情緒。

自2013年起，協康會研發了七個適用於iPad的流動應用程式。「知情解意」可讓家長通用，了解孩子學習進度，孩子也可在課堂用一致的方式表達情緒，還有針對練習寫字、鍛煉空間感的「寫前遊樂園」、推動社區探索的「社區樂悠悠」等。協康會行政總裁陽偉康表示，「知情解意」App用途廣泛，物理治療師在孩子使用跑步機訓練時，可輔助使用，肌張無力的小孩在躺下來時，也可以用App練習。

孩子在遊戲中學習，若上課時感到情緒快要爆發，可以使用App中具重複性的遊戲調節情緒。（歐嘉樂攝）

據協康會提供的數據，該會服務的弱能兒童類別，不論是早期教育及訓練中心、特殊幼兒中心及兼收位，逾半數為自閉症患者。社署數據指出，截至去年11月30日，有8,000名輪候者，單單特殊幼兒中心就有近2,000人輪候。

歐陽偉康指出，目前只有中、小學增設SENCO（特殊教育需要統籌主任）一職，他提倡幼稚園設立專人跟進SEN學童，加強教師應對不同學習障礙學童的培訓。「在大班教SCERTS，自閉症小朋友都適用，可以給他們一個活動角落，或在桌上安設視覺提示。」

缺乏SEN支援 六歲成政策分水嶺

六歲是支援SEN學童的分水嶺，此前由社署提供訓練支援，之後則交由教育局跟進。在目前的融合教育框架中，2018年《施政報告》指出，由下個學年起，教育局每年額外撥款約八億元，提高第三層支援津貼額、特殊教育需要統籌主任的職級，同時在公營學校開設校本言語治療師。

教育局現時按差異程度將「學習支援津貼」分為「三層支援模式」，按每間學校所收的SEN學童數量，以校本形式發放金額。然而，去年的審計署報告發現，局方沒有明確準則劃分層級，不僅由學校判斷SEN學生的層級，而且有一半中小學未有善用津貼，33%錄得一成盈餘，有時校方亦拒絕向家長及社工透露學生所屬的層級。部分學校只是辦輔導班、補底班，未有按學生個別需要提供具針對性的服務。

課堂中的孩子們有時會不耐煩，導師都會細心協助調適。（歐嘉樂攝）

台灣及美國早訂明「個人學習計劃」（Individual Education Plan，簡稱IEP）為SEN學生的法定權益，香港則採用全校參與模式，第三層支援雖可訂定IEP，但由校方決定。

立法會議員張超雄曾經批評，學校的「學習支援津貼」層級撥款不應設置上限，歐陽偉康亦無奈表示：「最終仍視乎學校決定。」

協康會副總幹事歐陽偉康認同可以科技漸漸介入自閉症治療模式。（龔嘉盛攝）

上文節錄於第147期《香港01》周報（2019年1月21日）《機械人陪小朋友社交 人工智能助治自閉症》。

相關文章：

【自閉症．一】中國千萬患者 靠人工智能篩查

【自閉症．二】機械人教小朋友社交 治療以人為本

【自閉症．三】照料高敏感孩子 家長摸索最佳干預方式

【自閉症．五】課堂記錄行為數據 自閉症學校冀助孩子過獨立生活

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。