哈佛大學醫學院一位教授告訴我：美軍在伊拉克作戰部隊的標準裝備中，藏有小小的一支針，用來作針灸止痛之用。「用傳統嗎啡類止痛藥會產生諸多不良副作用，包括令軍人的反應能力和精確操作能力下降，在緊急和重要的軍事行動中，這些副作用足以致命。針灸止痛優勝很多，幾乎沒有副作用，又不會使人上癮，而且止痛效果奇佳，美軍經反覆實驗證明有效，當然樂於採用。」 撰文：楊志剛

該名哈佛教授來浸會大學中醫學院交流。席間，他娓娓道出美軍使用針灸止痛，讓我聽得興奮。我和家人深信中醫，亦時有看中醫，但一直深感中醫的智慧和價值未被西方充分認識。上屆奧運，我在電視驀然看見美國金牌泳手身上的中醫「拔罐」紅印，令這個中國傳統療法揚威國際，叫我興奮了多天。今次連不容有失的美軍戰地醫療程序都採用中醫針灸，當然是大新聞，亦是極具公信力的廣告，值得瘋傳。

2016里約奧運，菲比斯（Michael Phelps）身上的拔罐痕跡。（資料圖片／GettyImages）

原來早在上世紀八十年代，美國軍方已經確定針灸止痛的療效，但當時並不普及。多年來，一直努力不懈在美軍部隊推廣針灸的功臣，是內特佐博士（Richard Niemtzow）。他是美國部隊裏的軍醫，原本是腫瘤科醫生，在法國接受過針灸訓練。他發現針灸的高療效後，便不斷在軍隊裏推廣，並於1995年開始在美國三個空軍和海軍基地成立針灸中心，成為美軍歷史上首位全職針灸治療專家。

多年來，他積極舉辦培訓項目，將針灸療法傳授給有西醫學歷的醫生，並發展了一套「戰地針灸術」，以促進針灸療法在美軍的標準化應用。內特佐博士於2012年聯同六位其他美國軍醫，應邀前往北京中醫藥大學進行五天交流訪問。他為這次美國軍方和解放軍之間的歷史上首次就中醫及針灸交流，寫下了詳盡記錄，今天讀來，饒有趣味。在報告的序言中，內特佐博士表示，他是受邀前往北京以便將他原創的「戰地針灸術」教授給中國解放軍部隊。這次訪問另一目的是促進中美之間的友誼。他在北京中醫藥大學論壇上講述「戰地針灸術」大獲好評，該校師生和對針灸術極感興趣，並熱烈提出問題。

軍醫內特佐博士發現針灸的療效後，便在軍中推廣。（Joint Base Andrews網上圖片）

討論完畢後，有學生想親身體驗「戰地針灸術」，在熱烈的氣氛中，美國教授即場為北京中醫藥大學的學生提供培訓，教導他們如何進行戰地針灸術。有學生受訓完畢後，便即場與同學互相作針灸，多位美國軍醫亦自動獻身，讓剛受訓練完畢的學生和教授為他們施針。於是，北京中醫藥大學出現了華洋雜處，「你拮我一針、我拮你一針」的溫馨場面。這次交流活動，在促進中美友誼方面，確實超額完成任務。至於邀請美國軍醫來華，將其「戰地針灸術」傳授給解放軍，在這六位美國軍醫眼中，同樣是光榮完成任務。但我相信在北京中醫藥大學的教授和學生眼中，此舉純粹是出於中華禮儀，為了中美友誼，大家交流切磋。

針灸在多種疑難雜症方面，都有神奇療效。北京中醫藥大學針灸人才薈萃，他們的針灸和中醫專業培訓水平，站在世界最尖端位置。

上文為刊登於第147期《香港01》周報（2019年1月21日）的《尋找大學之母》。

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