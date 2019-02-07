1867年9月14日，馬克思撰寫的《資本論》第一卷於德國漢堡出版。該書以「商品」作為出發點，分析資本主義的生產過程與剝削結構，向被譽為「工人階級的聖經」。30年後的2月初，「馬克思」這個名詞首次在中文刊物《萬國公報》刊登。1899年4月，該報寫道：「試稽近代學派，有講求安民新學之一家。如德國之馬克偲，主於資本也。」更是第一次提及《資本論》這部著作。 這部名著的面世走過了什麼歷程？它的內容後來如何推動近代社會主義革命勢力？為什麼在經過一個半世紀之後，《資本論》對於今天我們了解現代資本主義仍然有價值？ 撰文：郭文德

2017年5月，英國工黨影子財相麥克唐奈（John McDonnell）在一個英國廣播公司新聞節目上公開表示自己是馬克思主義信徒，又稱自己於閱讀《資本論》的過程裏獲益良多。次日工黨黨魁科爾賓（Jeremy Corbyn）拒絕就上述言論譴責麥克唐奈，並重申自己認同馬克思是一位「偉大的經濟學家」。他們的態度與前工黨首相威爾遜形成了鮮明的對比，後者於1963年接受《觀察家報》訪問時答道：「老實說我從來沒讀完《資本論》，我只讀到了第二頁」，而英國工黨的這種轉變，實際也算是時代的縮影。進入21世紀以後，資本主義面臨的危機愈來愈明顯，讓更多人留意到《資本論》的價值，而在該書初版151周年後的今天，我們不妨趁機回顧其成書過程與內容概要，並且分析一下它對過去與未來社會發展的啟示何在。

麥克唐奈曾稱自己在閱讀《資本論》時獲益良多。（GettyImages）

一波三折的成書過程

《資本論》一書從撰寫到刊印的過程並非一朝一夕之事，嚴格來說甚至還不只是馬克思單人匹馬的成就。馬克思最早在1851年已經表示自己很快可以寫出一部政治經濟學著作，但結果要到六年後才擬訂好初步的寫作計劃。他原本想分開六冊論述資本、土地所有制、僱傭勞動、國家、荒外貿易和世界市場，後來又改作四卷本「資本的生產過程」、「資本的流通過程」、「總過程的各種形式」及「剩餘價值理論史」。到1867年，數易其稿的馬克思終於完成《資本論》第一卷，可惜他於1883年撒手人寰之前，及後三卷的撰寫工作都未獲得什麼進展。馬克思的好友恩格斯接手處理其遺稿，並將他早年的筆記編修成為《資本論》第二卷和第三卷，分別在1885年和1894年出版。而餘下的第四卷稿件，又因次年恩格斯的逝世再度拖延，要等另外一個十年方由卡爾．考茨基編訂成書。此部巨著由一卷初版到四卷出齊，時間相距長達40餘年，負責者亦至少三度易手。

馬克思最早在1851年已表示可以寫出一部政治經濟學著作，但結果要到六年後才擬訂好初步的寫作計劃。（GettyImages）

以德文撰寫的《資本論》第一卷面世以後，很快就被譯介成為其他語言。一些俄羅斯知識份子早於書成之初便聯絡馬克思，表示有意翻譯其著作，同時馬克思生前也有積極找人跟進法文版事宜，於是《資本論》第一卷俄、法兩語版本在1872年都得以順利付印出版。1877年，馬克思又透過美國朋友穿針引線打算發行《資本論》英文版，並且為此撰寫一份「編輯說明」交代修訂細節，然而最後因馬克思逝世而不了了之。其後恩格斯另行組織班底進行英譯本工作，總算於1887年完成馬克思的遺願。漢譯方面，最早在1924年郭沫若已打算翻譯《資本論》，1930年代陳啟修、潘冬舟先後譯出了第一卷的第一至第三分冊，而首個完整譯本則出於郭大力、王亞南之手，他們兩人翻譯的第一至三卷及第四卷分別在1938年及1949年出版。至於今日最流行的《資本論》中文版，應為中央編譯局在郭、王版本的基礎上修訂的《馬克思恩格斯全集》分卷譯本。

馬克思寫作《資本論》期間一直獲得恩格斯資助，到他死後恩格斯又協助整理其遺稿。（視覺中國）

從商品剖析資本主義

《資本論》一書的主題是什麼呢？由馬克思親自撰寫的第一卷提出，資本主義社會的財富表現為「龐大的商品堆積」，這些商品的使用價值依購買者如何使用來決定，但在市場上的交換價則按照製作者的勞動時間決定。而人們為了順利交換使用價值不同的商品，便創造出貨幣作為一個基準尺度，這個過程促使商品染上社會性格，人與人之間的關係遭到貨幣遮蔽，形成視商品或貨幣有價的「拜物教」，真正製造商品價值的勞動反而被忽略。在這種背景下，壟斷生產資料的資本家支付工資換取工人勞動，可是工人於規定工時內生產商品的實際價值超過所得工資，而箇中差額即為被資本家據為己有的「剩餘價值」。由於透過剝削工人將利潤最大化是資本家天性，他們一邊會延長工時、降低工資來壓榨工人，一邊又會藉着協作、分工等方式來提高工人的產能，結果是勞動階層無力購買積存的過多商品。最後，馬克思預言隨着集中資本的大資本家數量變得愈來愈少，廣大工人階級終將起來反抗推翻資本主義。

《資本論》第一卷提出，商品的使用價值依購買者如何使用來決定。（資料圖片／視覺中國）

雖然《資本論》第二卷至第四卷均由後人從馬克思早年遺稿整理而成，但與它們第一卷的內容仍然有明顯的連繫。第二卷對資本流通過程的探討正好補充第一卷的不足，指出資本除了剝削榨取以外也是一種循環運動，它的實現過程受到諸多因素限制，故而對資本的持續積累構成威脅。第三卷則聚焦分析資本再生產過程裏的「剩餘價值」如何轉化成為利潤，並且從中推論「利潤率趨向下降的規律」與信用經濟對維繫資本再生產的功用。第四卷回顧了17世紀以來多位重要經濟學家的說法，包括斯圖亞特、威廉配第、亞當斯密、大衛李嘉圖等。馬克思一方面批評他們將「剩餘價值」誤解作地租或利潤，另一方面又闡明了自己政治經濟學理論的誕生土壤。不過，鑑於以上幾卷始終非馬克思親手執筆，導致有意見認為當中已經混入恩格斯、考茨基兩人的見解，不能再單純視為馬克斯一人的著作了，但這無礙讀者將四卷視為一個整體來閱讀。

《資本論》被視為啟發社會主義革命的「工人階級聖經」，不少遊行示威者亦會高舉貼有馬克思頭像的抗爭標語。（GettyImages）

推動革命的「工人聖經」

受到近代政治宣傳影響，普通人對《資本論》的印象，應該都傾向視它為啟發社會主義革命的「工人階級的聖經」。這種說法具備一定根據，例如1871年法國巴黎公社運動期間，有部分參與者讀過《資本論》，當中包括馬克思起初找來的法文版譯者凱累爾，而他就是因為在巴黎巷戰中槍而無法繼續翻譯工作。再如1917年俄國十月革命前夕，列寧著作《帝國主義是資本主義的最高階段》出版，書中直接引用《資本論》內容論證壟斷資本主義是世界大戰根源，藉此鼓動民族支持蘇維埃推翻當時決定繼續參戰的臨時政府。作為中國共產黨代表者的毛澤東，同樣早在青年時期已經閱讀一本導讀性著作《資本論入門》，而其現存藏書亦看到他在成年以後繼續收藏、閱讀和批注各種中文版《資本論》，並且還於不同場合加以引用。2013年，聯合國教科文組織將馬克思《資本論》第一卷初版列入「世界記憶名錄」，原因之一即是它「對19及20世紀的社會主義、共產主義與其他革命運動有巨大作用」。

1871年法國巴黎公社運動期間，相信有部分參與者讀過《資本論》。（網上圖片）

不過，對《資本論》的上述評價貼切與否是有疑問的。最明顯的證據就是當年群眾對於該書出版後的即時反應—雖未至於石沉大海、乏人問津，但絕對稱不上平地一聲雷，因為願意閱讀該書的人大多數是馬克思、恩格斯認識的學界、社運界或政界朋友。諷刺的是，造成這種現象的原因卻出於馬克思投放太多心血到其作品上，他在寫作過程經常旁徵博引，又使用了大量文學類比、數學算式，導致成品根本不適合教育程度低下的勞動階層閱讀，後來坊間出現多種《資本論》的導讀或節選本，正好有力地證明了原著並非通俗之作，遑論直接影響普遍工人。除此之外，21世紀前的歷史發展流程表面上亦與《資本論》預言存在相當出入，畢竟首次成功的社會主義革命發生地點，居然是資本發展較其他歐洲地區落後的俄國；而在冷戰前後，更有不少社會主義政權倒戈回到資本主義陣營……這一系列與現實之間的落差，難免讓不少人質疑馬克思《資本論》的價值。

1917年俄國十月革命前夕，列寧在他的著作中書中直接引用《資本論》內容。（GettyImages）

重讀巨著以反思今天

如果說上世紀社會主義革命的失敗打擊了人們對於《資本論》的信心，那麼讓它再一次獲得廣泛注意的就是2008年世界金融崩潰。次級房貸問題引發金融海嘯，進而導致世界經濟大衰退，有人因此重提《資本論》第一卷及第三卷關於「貨幣危機」、「虛擬資本」的分析，聲稱馬克思一早預見同類危機；也有人因是次事件對資本主義的未來產生不安，質疑資本主義下的自由經濟無法真正保障眾人福利，重新思考馬克思關於資本主義末日的預言。

近十年各國貧富不均問題依舊乃至日益嚴重，自然進一步加強這種憂慮。2013年法國經濟學家皮凱提出版了《二十一世紀資本論》，自稱非馬克思主義者的他認為當今世界正在逐步走回世襲資本主義，並建議徵收全球性財產稅和高額累進所得稅以緩解貧富差距；儘管皮凱提明顯處於維護資本主義的立場，但從他的書名到論據卻到處充滿《資本論》的影子，可謂透過這部一個半世紀前的著作來反思當今社會的典型例子。

《資本論》的第一卷及第三卷提到的「貨幣危機」及「虛擬資本」等近年再次獲得廣泛注意。（視覺中國）

同時，《二十一世紀資本論》也傳遞了另一個很重要的訊息—重讀《資本論》並不代表一定就要認同《資本論》。歸根究柢，《資本論》的寫作主旨從來不是要求讀者將書中意見照單全收或奉為教條。馬克斯在第一卷序言的結尾已經強調歡迎「任何的科學批評意見」，又引用但丁《神曲》的詩句「走你的路，讓人們去說罷」自喻；恩格斯於第三卷序言裏，亦批評「認為人們可以到馬克思的著作中去找一些不變的、現成的、永遠適用的定義」是一種「誤解」。馬克思之所以要花費長年時間鑽研政治經濟學及寫作《資本論》，緣起都是希望認清社會的運作與發展模式，藉此找到改變人類社會的可能性，終而達致反剝削、反壓迫及自由解放等人道主義目的。縱使是不同意馬克思主義的人，相信也不會反對我們今天應該依然像151年前的馬克思一樣，抱持有構思未來社會的願景與追求變革的理想，而這點大概才是《資本論》留給我們的最大啟示。

上文刊載於第77期《香港01》周報（2017年9月11日），原標題為《《資本論》初版150周年 重讀工人階級聖經》，網上標題及內容由編輯重擬及更新。

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