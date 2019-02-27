2月28日，觀塘裕民坊迎來清拆期限。 觀塘市中心重建項目是香港史上最大型的市區重建計劃，面積達57萬平方呎。重建計劃於1998年提出，2007年啟動法定程序，但因牽涉逾1,600個業權及約5,000名居民，拖延了十二年。最後一批地面商販約有74檔，市建局去年宣布以一億港元，向二房東、經營者及業主提供特別賠償方案，金額按位置、面積及經營年期分配，條件是要在限期前搬遷。不同位置、有牌與否，所得的賠償相距甚遠，亦非按市價賠償，但仍有逾九成人接受賠償方案。

馮炳德拿着十二年前所拍的照片，站在即將重建的裕民坊和快落成的凱匯之間。（高仲明攝）

馮炳德是民間組織「活在觀塘」的負責人，在這裏帶導賞團已有十多年，本身是觀塘街坊。記者跟他走在社區，他一直在跟檔主打招呼，討論賠償和安排。

新華印務的劉太今年八十多歲，很快接受了賠償方案。小小的檔口屬於靠牆小販牌，本有約九十多萬元賠償，但因有遷移安排，賠償減半，待兩年後商場落成，首三年可以優惠租金租用新舖。等候期間，劉太每月可獲約6,000元生活費。

去年7月，食環署派了一大隊人來巡查，指劉太的店舖阻街，「五、六個人圍着我，一大班人圍觀，有街坊偷偷打電話叫馮生，他立即搭的士過來。」獲劉太盛讚「好人」的馮炳德說，印象中還有其他街坊被檢控，記得「劉太差點被拉去觀塘差館」，擾攘了兩個多小時，最終罰款1,500元。

劉太想不到，為了「有皇氣照應」申請的靠牆小販牌，會決定她今日有無賠償。（高仲明攝）

等不到的賠償

梁先生今年85歲，子承父業，成為修理鐘錶師傅，店舖「觀塘平價鐘錶商場」面朝康寧道，已經屹立42載，是區內最老的商戶之一。他沒有想過，等了十多年，至今市建局仍未就賠償方案聯絡他，未來一片空白。

按市建局方案計算，經營期間每年獲十萬元津貼，以三十年為上限，馮炳德粗略估計，梁先生作為租戶，可獲得約300萬元賠償。拖延至今，是因為要等與業主談妥，市建局才會跟租戶傾談賠償。馮炳德指，旁邊的天安大押是業主，擁有兩個相鄰的舖位，「因為市建局出價低過四年前，少了一半」，一直未與市建局談妥條件，梁先生可能要等到刊憲，業主不得不接受市建局的最後出價，才能傾談賠償，但到時「個價就會低好多」。

梁先生一等十多年，想不到自己85歲仍無法退休。（高仲明攝）

隨着街坊因重建遷出，生意清淡了不少，數年前受訪時，梁先生曾說準備退休，現時提起市建局仍一肚子火：「現在像孤兒仔一樣！不聞不問。」

去年8月，市建局公布在裕民坊進行的民調，顯示有七成檔主和居民不想搬走。現時約十檔未接受方案，除了有一戶涉及逆權侵佔等候審理，現時仍然有五間擁有業權的正式商舖，還有五名受重建影響、等候食環署批出工匠牌的小販未獲安置，亦沒有特別賠償。如果堅持不搬，限期屆滿後，市建局將要求政府以《收回土地條例》強行收地。

康寧道仍有幾家店舖未有賠償定案。

馮炳德走進保育界十二年，輾轉守過中環的天星和皇后兩碼頭、灣仔利東街、旺角花園街（俗稱波鞋街）等，他說：「觀塘裕民坊是最難的一仗。」

應記者要求，他帶來一幀用相框框好的黑白照片，相中的他坐在帳篷上，背景是已清拆的皇后碼頭。這張相收錄在攝影集《皇天后土》中，是攝影師謝至德特地沖曬出來給他的。

天星碼頭是馮炳德參與保育的起點。2006年11月11日，天星碼頭要拆了。彼時馮炳德於全美十大建築公司之一任職亞太區行政總裁，收到朋友召喚聲援的短訊，晚飯後便從文華酒店趕去。群眾爬上天星碼頭頂部，他便買水買雨傘、做現場示威牌等等。

走上保育之路，原本不在馮炳德的人生規劃中。（高仲明攝）

天星碼頭一役後，馮炳德漸漸投入保育運動，更因而辭職。後來，他駐紮皇后碼頭四個月，直言皇后碼頭是他的烏托邦，他記得那時林鄭月娥新任發展局局長，下來辯論，「好大的官威」，他就在一旁舉幡示威。

2007年7月30日，皇后碼頭清拆前最後一夜，他眼見保育潮要完，人潮要散，便在心中向自己承諾，給十年時間，「回到自己社區繼續做，默默深耕，不要這麼容易放棄。」

皇后碼頭清拆之後，一群人轉場至俗稱「囍帖街」的利東街，參與連場保育運動，愈演愈烈。同年10月，十多名年輕人封馬路示威，抗議政府的清拆行動，馮炳德是其中之一，他被拉去灣仔警署遭「剝光豬」搜身，第二日上了報章頭版。

中環舊天星碼頭是馮炳德參與保育的起點。（資料圖片／GettyImages）

保育界缺資源

這一次，馮炳德再度遇上林鄭，她約了一班街坊在區議會談判。馮炳德形容林鄭「得勢不饒人」，「第一句，已經將那一本《黃幡翻飛處》（H15關注組記錄利東街街坊規劃運動的書）拍落枱，話你們幾多戶回遷？」會面長達數小時，街坊表達訴求，堅持按民間方案，保留35戶印刷廠。「但她（林鄭）自己有個方案，叫我們做社企，成為二房東，管理將來商場的租務。」街坊當然沒有答應，馮炳德與其他組織者就在後排，默默聲援。

H15關注組於2005年曾經找來專業規劃師，向城規會遞交民間「啞鈴方案」，建議保留利東街中段唐樓，方案獲香港規劃師學會頒發年度銀獎，但城規會最終以技術理由拒絕接納。「說你沒實力，沒得發展，假若你是一個有實力的地產商，可以同市建局鬥來做。」馮炳德說。最後，民間心血付諸流水。

裕民坊面朝觀塘道一邊，在apm對面。（高仲明攝）

「如果民間夠強大，一個人已經足夠挑起整個保育議題。」馮炳德在英國讀書時，曾於全球最大保育組織之一的國民信託（National Trust）擔任義工。彼德兔創作者、著名插畫家Beatrix Potter是最重要的捐助者之一，馮炳德形容她是「保育界的耶穌」。 Beatrix Potter於1943年逝世，死後幾乎把全部遺產，包括14個農莊，4,000公頃土地等通通捐給國民信託。捐出的土地成為今日英格蘭湖區國家公園一部分，用以舉辦可持續有機耕作、合作社房屋、農業合作社。馮炳德說得眉飛色舞。

金錢就是實力，可惜香港保育界苦無資源，馮炳德曾問過自己，如果當初答應了林鄭當二房東，保育有了金援，利東街會不會變得不一樣？他最終答「不」：「當你要了政府的利益，你要收聲，你變成建制，你不能再幫重建區的街坊爭取任何東西，因為別人不信任你了。」

快將消失的觀塘舊貌 ↓

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保育至今，僅有的勝仗是藍屋和灣仔市集。馮炳德套用保育界的說法：「輸就輸間廠，贏就贏粒糖」，那不過是因為當時保育潮強勁，「政府不似現時官僚，要回應民意。」

沒有資源下，香港保育界走了十多年。此後，他回到自己的社區深耕細作，然而觀塘重建的保育之路也即將迎來終結。【觀塘重建】報道下集，馮炳德細數保育觀塘失敗的原因。

【觀塘重建．下】保育敗於人？ 保育鬥士嘆街坊不是講錢就是講安置

上文節錄自第151期《香港01》周報（2019年2月25日）《觀塘裕民坊清拆在即 保育健將嘆前路難行 籲團結》。

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