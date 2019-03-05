香港現行的「兒童發展基金」計劃成立10年來，只有約1.7萬名基層兒童參與，立法會議員邵家臻批評是「半桶水」措施。相比之下，新加坡政府設立各種基金，包括「兒童培育戶口」、「教育儲蓄戶口」等，涵蓋每一名兒童的成長階段，並採取特別措施協助基層學童，可能值得香港借鑑。 「與其呢度塞吓、嗰度塞吓，無啦啦（派）2,500元，為什麼不好好地營運一個基金，令小朋友覺得政府有為他們的未來着想？」民建聯立法會議員蔣麗芸如是問。

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蔣麗芸自2013年起，便倡議港府仿效新加坡等地，設立「新生代嬰兒基金」，更曾就此在立法會動議無約束力議案，以紓緩跨代貧窮問題，結果在功能組別及直選分組均被否決。不過，她仍然深信基金是長遠之策，可令不同家庭背景的兒童共享經濟發展成果，至陳茂波發表《預算案》後，她再重提方案。

蔣麗芸建議設立「新生代嬰兒基金」。（鄧倩螢攝）

蔣麗芸建議的「新生代嬰兒基金」，首先由政府撥出1,000億元作儲備金，予金管局負責營運及投資。同時，再為所有未滿18歲的嬰兒、兒童及青少年，開設個人戶口，並從儲備金中存入10,000元作「起步」存款。其後，政府及父母採取2比1的配對方式為該帳戶存款，直至儲蓄滾存至子女18歲時方可啟用，以進修、置業或治療危疾，若不使用則撥歸強積金戶口。

方案又訂明，當該年度有財政盈餘時，政府須撥出一定百分比注入儲備金。蔣麗芸認為，該方案主張投資下一代，理應沒有人有異議，惟港府仍然存在殖民時代的福利心態，不願承擔港人的長遠福祉。她語重心長地道：「他們（英國）當你殖民地，但香港是我們的家！作為政府應該做『父母官』，愛民如子。」

不少家長均希望自己的孩子可以「贏在起跑線」。（資料圖片／黃寶瑩攝）

事實上，除了新加坡外，不少地方亦有類似的兒童基金。例如英國政府曾在2005年推行兒童信託基金 （Child Trust Fund）計劃，為兒童設立免稅的長期儲蓄及投資戶口：兒童出生後，當局會以信託基金券形式，向家長發放250元英鎊（約2,600港元）供款，資助他們開設兒童信託基金戶口 ；低收入家庭兒童所獲金額會多一倍，即500元英鎊 （約5,200港元）。

按英國政府2003年推算戶口款項往後18年的增長，若家長並無投入額外儲蓄，戶口累積儲蓄金額將有456元英鎊（約4,715港元）；若家長每月投入額外儲蓄，累積儲蓄金額最多可達14,399元英鎊（約14.9萬港元）。 這筆款項只能在戶口持有人年滿18歲後提取，可用於任何用途。不過，計劃運作六年後，因當地政府財政緊絀，改由免稅儲蓄戶口計劃取代。

蔣麗芸相信，全民兒童基金能令下一代敢於追夢。（鄧倩螢攝）

蔣麗芸提到，數年前有很多年輕人自尋短見，令她萌生提出上述計劃的念頭，「他們覺得自己一無所有，如果Baby fund有十幾萬元，咁就未必死住呀……有儲蓄便有夢想，不是一無所有。」鑑於當時英國兒童信託基金很受當地人民歡迎，她便着手研究香港是否可行，至今仍不斷遊說官員和議員。

孩子的未來是天下家長最關心的事。（資料圖片／鍾偉德攝）

議員學者批乏滅貧藍圖

另一邊廂，羅致光對此卻不以為然，他今年初在立法會重申：「如政府不論經濟條件，向所有兒童提供劃一款項或配對供款作儲蓄用途，與現時為基層兒童製造更平等發展機會的策略並不一致。」蔣麗芸反駁指，除了基層，更多香港人生活在小康之家，他們的收入雖足夠生活，但無法負擔更多額外開支。她提倡，應該給予下一代一個公平的基礎，站在「同一起跑線」，不論貧富均有機會擁有「第一筆錢」，主宰自己的人生。

根據《預算案》，財政儲備至下月底料有11,616億元，可見當局絕對有充足「彈藥」為下一代未雨綢繆。蔣麗芸批評政府欠魄力、不願承諾投放經常性開支，「他們不食人間煙火。」

假如本屆政府任內不做（新生代嬰兒基金），我會非常失望。（這）是一個非常沒有遠見，不懂得為下一代着想，不會為整個社會着想（的政府）。There’s no brain inside，只有草。 民建聯立法會議員蔣麗芸

相對於派錢或各種措施的「小修小補」，邵家臻認為，政府制訂長遠的滅貧藍圖，才是改善兒童貧窮問題的有效對策。他續指，作為負責任的政府，在推行每一項措施時，都應該訂明期望達到的結果及目標，並定時檢討成效；而每當有關措施涉及一些根本性或結構性的改變時，當局更需要提交時間表及路線圖，訂明五年後、十年後貧窮兒童人口會減至多少，否則該政府只會是「佛系政府」：「（以為）緣份到了，自然滅貧。」

邵家臻（左）批評兒童發展基金計劃只具象徵意義。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港中文大學社會工作學系副教授黃洪亦持同樣看法。他曾撰文批評，香港政府的扶貧政策沒有具體、可量度、可操作的目標，並在推動扶貧政策缺乏道德責任及委身的精神。他指出，現行扶貧政策或計劃只是對弱勢社群的緊急需要作出短暫、零碎及補救性的回應，反觀聯合國以至其他先進國家的扶貧政策會以減貧為具體目標，真正令扶貧工作走向滅貧的最終目標。

兒童的未來不只一條路，香港亦如是。港府既可完善現有兒童發展基金制度，又可定下消滅兒童貧窮的目標。關鍵在於，當權者應反思所謂「理財新哲學」，從長遠籌謀，作結構調整，才能完成看似「不可能的任務」，讓不同背景的下一代能站在「同一起跑線」上！

上文節錄自第152期《香港01》周報（2019年3月4日）《向基層學生派2500元的迷思 「同一起跑線」夢落空》。

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