在香港，遲婚和不婚的人口愈來愈多。縱使結了婚的男女，也愈來愈多人選擇不生育子女，當夫妻雙方老去，若其中一人先離世，另一人也變成單身人口。種種原因，造成單身人口日益增長。其實，單身人口愈來愈多，並不是香港獨有的現象，日本市場趨勢專家荒川和久的《超單身社會》一書就是講述當地社會的種種，對香港有不少參考作用。 撰文：董秀生

《超單身社會》這本書中，揭示了日本社會單身人口不斷壯大的成因、人們普遍對單身的看法，最重要的是指出單身者其實並不等於不幸福，並提出「單充」這個詞，認為只要有獨立生存的能力，單身生活一樣可以充實美滿。作者更從消費角度看，發現單身生活者的消費力很強，而且和傳統家庭模式有所區別，將會引發另一波消費革命。

荒川和久指出，「二十年後，日本的單身人口佔總人口的50%，單身家庭達到四成。親子成群生活在同一個屋簷下的家庭模式已經成為風前之燭。」除了未婚化、不婚化外，離婚率上升，以及高齡單身者增加，也是形成單身社會的成因。那麼，反觀香港又是如何呢？

香港政府統計處去年出版的《香港的女性及男性—主要統計數字（2018年版）》顯示，2016年15歲以上男性32.6%從未結婚，女性則有28%；單計25歲以上「剩女」則佔62.4萬人，「剩男」有57.2萬，合共119.7萬人。2017年的25歲以上從未結婚人口則有120.3萬人，較2016年增加6,100人。

結了婚也可以離婚，單身者並不代表不幸福。（韓劇《舉重妖精金福珠》劇照）

香港也有不少人選擇獨自居住，2016年獨居女性及男性較2001年分別上升91.7%及33%，各有243,475人及215,540人。獨居者的性別比率方面，2016年為885名男性對每千名女性，2001年則為1,276名男性對每千名女性。2016年香港人口為733.7萬，2001年則為671.4萬，增長62.3萬人，增長率逾9%。比較起來，可見本港單身人口增長趨勢明顯。

戳穿九成人欲結婚假象

荒川和久嘗試論證「九成的未婚者想結婚的數據是彌天大謊」。在日本，未婚者常在不知不覺中產生「因為我有缺點，所以才結不了婚」的自我否定感，原因就在於大家都認為「正常的人都會結婚」或「日本所有人都想結婚」而產生心理壓力，這主要是一些數據資料的誤導。

例如，日本人口問題研究所針對「適婚期男女的結婚意向」的調查，指出「18至34歲的適婚期男女中，有近九成（男性86%，女性89%）都想結婚」。其實，這是針對「以後是不是打算結婚」和「一輩子都不打算結婚」這個二選一的選擇題所做的回答。這些人當中，有將近半數的男女都表示「雖然覺得可能會結婚，但目前不打算結婚」。荒川和久的這番論證，說明了在現代社會，結婚已不是每個人的必經之路，許多人並不願意結婚。

日本有調查稱九成國民都想結婚，但《超單身社會》作者認為這是一個假像。（日劇《月薪嬌妻》劇照）

對於女性來說，不結婚主要是由於就業率增加令經濟獨立，工作出色的女性未婚率尤高，因為女性通常希望和年收入比自己高的男性結婚。對於男性來說，收入愈低，的確未婚率愈高。不過，荒川和久認為，這並不是唯一的原因，而是有其性格及心理需要。

這在日本電影裏都有所反映，如《嫲煩家族》中，夫妻二人鬧離婚，而沒有真正離婚。這其實反映了婚姻的一些問題，說明婚姻未必是獲得幸福的途徑。香港的女性也同樣比男性長壽，在選擇結不結婚時，相信也會考慮到同樣的問題。

（日劇《嫲煩家族》劇照）

戰後，日本從擁有某個商品就擁有價值的「物品消費」，發展為重視體驗價值的「使用消費」；從為了「自我表現」的消費，漸漸轉變為「為了交流」而消費。這與消費的單位從群體變為個體密切相關。隨着單身社會的形成，人們將進而追求消費行為帶來精神上的安定和充實，稱為「emo消費」（暫譯「動心消費」），也就是從邏輯上乍看無用，卻令人動心，予人精神價值的消費。

在根深柢固的結婚規範和無意識的家庭信仰下，許多單身男女想創造「雖然未婚，沒有家人，但也很幸福」的事實，透過消費行為，得到認同和成就。例如，單身男成為手機遊戲的課金玩家，就是要透過課金在遊戲中提升戰鬥力，成為遊戲團體中的英雄，從而得到認同和成就。

又如，單身女帶着想得到治癒的心情吃甜點、去溫泉旅行、去瑜伽教室，自拍時穿的衣服能在社交網站上獲得點讚，也是為了得到認同的消費行為。這是一種普世現象，隨着消費能力增強，以及互聯網的發展，人們的追求已和上一代大大不同。

單身女與閨蜜去旅行、打扮自己放到社交網站「呃Like」，也是為了得到認同的消費行為。（《閨蜜2》劇照）

消費者尋求精神認同感

荒川和久提出，如今商品已無法再靠「大家都買」的集體心理打動消費者，必須靠無可挑剔的優秀性能和品牌故事，帶給消費者精神價值，讓人感受到「認同」和「成就」。

透過集資來使消費者參與商品的製造，也是讓他們產生成就感的方式。例如日本動畫電影《謝謝你，在世界角落中找到我》就是透過群眾集資方式問世，片尾寫上集資者的名字，讓他們覺得一起完成了這部電影。

如今商品已無法再靠「大家都買」的集體心理打動消費者，必須靠無可挑剔的優秀性能和品牌故事，帶給消費者精神價值，讓人感受到「認同」和「成就」。

由此可見，現時的消費已不光是物質上的消費，而是在心理上有巨大的治癒功能。善於發掘商機的商人，就要捕捉人們這種心理，方能促銷成功。

荒川和久雖然強調獨立生存的能力，卻沒有提出具體的方案解決問題。其實，這恐怕就要靠政府之力，例如提供多些安老院舍，非政府組織的社區輔助功能也必須加強。另外，也要依賴人工智能來照顧長者。這些問題，香港同樣需要面對。

上文節錄自第154期《香港01》周報（2019年3月18日）《《超單身社會》單身現象背後的社會經濟》，網上標題為編輯擬定。

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