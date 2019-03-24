政府最近剛完成對長者醫療券的檢討，提出對視光師服務收費設限。有眼科醫生組織贊同政府建議，認為市民若視力出現問題，應該首先向醫生求診，可是視光師卻不認同，指他們的職能對維護市民視力健康有其重要價值。其實，除了監管制度出問題，醫療券引發視光師與眼科醫生的爭論，亦帶出醫生與輔助醫療界之間的深層次矛盾。

在須法定註冊的專業中，輔助醫療體系包括職業治療師、物理治療師、醫務化驗師、視光師及放射技師五項專業，各自在醫院管理局（醫管局）、衞生署等公營機構及私人市場發揮作用。醫生與輔助醫療職系本來不應站在對立面，反之應是相輔相承，從預防到治療各個環節，構建完善的醫療體系。近期不少醫護及關注組織發聲揭示公營醫院爆煲問題，適逢今屆政府大力提倡推動基層醫療以減輕公院醫生的壓力，輔助醫療正正可在基層醫療擔當顯著角色。可是現時諸如視光師與物理治療師等輔助醫療職系，並未充分發揮應有作用。輔助醫療業界早於多年前已提倡改革，甚至是加強專業自主，但過程中面對什麼困難與阻力？隨着政府推進基層醫療，如何加強這些專業的角色，為公立醫院醫生分憂解困？當中有哪些障礙或風險需要解決？

政府最近完成的長者醫療券改革中，提出為視光師收費設限。然而，視光師的專業技能，絕對不止配眼鏡。（資料圖片／歐嘉樂攝）

香港醫療需求日益增加，公立醫院急診室和內科病房「逼爆」成為常態，醫護人員工作環境極為惡劣。今屆政府大力提倡基層醫療可做到「預防疾病」，減少病人到醫院求診，近日關於醫療券的討論，更令大眾重新檢視視光師在醫療體系所發揮的作用。視光師在基層醫療應該要扮演什麼角色，是否單純的「眼鏡佬」？他們與眼科醫生的職能是否需要分開？要回答這些問題，便須先了解視光師在香港的基本概況。

以往市民靠傳統的從業員驗視力度數配眼鏡，業界人才均是以學徒式訓練，小部分從外國回流，他們大多以眼鏡店舖的模式經營或執業。直至香港理工大學設立視光師課程，才有視光學正式訓練，並於1994年訓練出第一屆的本科畢業生，繼而逐步發展為現時的視光師專業及護眼中心。時至今日，視光師已發展成有其專業自主性的輔助醫療體系，也是屬於較為年輕的醫療專業。

「視光師並唔係普通的眼鏡佬。」理大眼科視光學院副學院主任林國璋直指，社會對視光師存在誤解。他解釋，以往這個行業的從業員的確未深入理解眼睛結構或眼病，但現時視光學課程需要修讀五年，除了驗視力度數、配眼鏡外，課程亦包括眼睛結構、病變等，四、五年級的學生更需要臨床實習。

視光師已從以前的學徒式訓練，發展到今日有其專業自主性的輔助醫療體系。（資料圖片／黃寶瑩攝）

林國璋表示，西方國家將眼睛檢查的護理大致分為三種不同專業，包括眼科醫生、眼科視光師及眼鏡技師；還有一種專業是視覺矯正師，在醫管局提供服務，可是香港並沒有相關的課程，需要前往英國、澳洲等地修讀（見表一）。 馬琬媛是理大眼科視光學系去年的畢業生，現時從事基因及蛋白質對近視影響的研究。她指出，視光學有其專業性，第一年修讀醫科的基礎科目，包括生物學、生理學，第二、三年了解眼睛結構、病變等基礎及進階知識，第四、五年以實習為主，並需要學習用藥及病理。 視光師管理委員會負責香港視光師的發牌及註冊。配合視光學的發展，本港於1996年4月1日開始實施監管視光師條例，根據《輔助醫療業條例》相關條文，執業視光師分成四個註冊部分，各規定了所需資格、學歷及執業限制。視光學課程的畢業生會被歸類為第一部分，可進行相關眼科綜合檢查，第三、四部分的執業限制於驗視力度數配眼鏡（見表二）。在整個視光師行業中，第一部分註冊相對來說較為重要，而且能夠有效發揮輔助醫療功能。

現時有九成視光師是私人執業，公營職系的視光師只有68人，人數較其他專業醫療人員低。醫管局內的視光師大致分為兩級，即擁有不少於五年相關臨床經驗的一級視光師，及年資較淺的二級視光師。

人手不足老問題

對視光師有了基本認識後，接下來便需要了解現時他們所面對的困難。醫護人手不足是香港長期面對的老問題，視光師也不例外。據衞生署資料，2011至2016年視光師只增加了6.5%，大多集中於私營市場服務。大學教育資助委員會針對此問題增加視光師課程資助學額，於2016/17年度起，學額由35人增加至40人。

根據2017年食物及衞生局發表的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討報告》（下稱《策略檢討》），截至2016年底，本港有2,180名註冊視光師，與人口比例是1:3,383。現時只有理大一所院校提供培訓，按照人力推算，到2020年，視光師人數比最佳推算尚欠167人，至2030年更將欠缺497人。

視光學的學生，須修讀醫科的基礎科目，也需要了解眼睛結構、病變等基礎知識，有足夠專業知識作眼科綜合檢查。（資料圖片／張浩維攝）

《策略檢討》指出，香港九成以上視光師是私人執業，市場調整及私人執業的配合，可以令視光師更靈活地改變業務模式，紓緩中短期的人手短缺。若私家視光師在屆公營機構的退休年齡後繼續工作，亦可減輕人手短缺問題。

「視光師近年學額的確有所增加，但幅度較少，2016年起才由35名學生加到40名，預計2019/21年度每年可增至45人。」林國璋說，由於視光師學習年期需時五年，難於短時間內增加本地培訓的人手。

他又指出，視光學院曾推算，視光師的學額需要增加到80至100個，才能應付2030年的需求。醫療人力規劃和專業發展策略檢討督導委員會亦建議，除了增加資助培訓學額外，政府亦應鼓勵自資院校開辦視光師課程。

理大眼科視光學院副學院主任林國璋認為，坊間對視光師的專業有很多誤解。（資料圖片／黃寶瑩攝）

轉介制度未完善

除了面對人手不足的問題外，現行的醫療制度也窒礙及限制視光師行業的發展。事實上，輔助醫療自主性是否足夠的爭議，不僅見於視光師，物理治療師等其他輔助醫療職系亦面對這個難題。

現時公立醫院並未有一套與輔助醫療職系有效銜接的轉介制度，以視光師為例，大部分轉介集中於私家醫生。若視光師發現市民有嚴重眼疾需要治療，他們可以寫轉介信，讓病人到私家眼科醫生求診。可是，公立醫院沒有類似的轉介制度，醫管局並不接納視光師轉介信，若病人前往公立醫院求診，必須重新「排隊」，即病人要先到普通科求診，才能轉介至眼科醫生。

林國璋認為，私家醫生收費較為昂貴，病人未必願意前往，而公立醫院要重新「排隊」，亦會減低病人求診意欲，影響病情。香港執業眼科視光師協會會長詹振邦也表示，公立醫院對於視光師發出的轉介信沒有一個清晰的制度或指引處理，可能令病人未能適時獲得治療。

視光師的轉介個案大多集中於私人醫生，公立醫院並無類似轉介制度，病人不能憑視光師的轉介信往公院求診，必須再到普通科求診。（資料圖片／高仲明攝）

詹振邦舉例指，若視光師檢測到市民患有黃斑病變，由於不能轉介的關係，病人需到公立醫院普通科「排街症」，再轉介至眼科醫生等專科門診；這會迫使病人轉往私家醫生，而相關療程可能需要注射數次，每針價值逾萬元的藥物，費用並非所有病人可以負擔。詹振邦指出，業界已爭取公營醫療建立視光師轉介病人的制度多年，以消除病人「繞圈」求診的弊病，但當局均以「資源不足」及加重眼科醫生工作量為由拒絕。

醫管局就轉介制度問題回應指，現時公立醫院的專科轉介機制，需由香港註冊醫生在診症時按病人的臨床情况作出專業判斷，如有需要會轉介醫管局專科門診作進階跟進。另外，眼科醫生跟家庭醫生及急症科醫生現時有暢順的轉介機制，確保病人在有需要時獲得所需的專科診所繼續治療。醫管局表示，有關轉介機制沿用至今，適用於轄下所有專科醫療服務，確保病人得到適時的醫療服務。

不過，林國璋表示，參照西方國家的做法，市民一般是先找視光師檢查，費用由政府或醫療保險承擔；若視光師認為有病情需要進一步處理，才轉介至眼科醫生。他相信，醫管局的眼科醫生或會擔心，若接收視光師的轉介，會增加工作量，但他對此並不認同，他解釋，視光師能起分流作用，減少非必要的專科輪候，反能減輕眼科醫生的壓力，例如，初期白內障的病人在未需接受手術治療前可由視光師跟進，毋須過早到公立醫院眼科求診。詹振邦亦指視光師能夠跟進病情未嚴重至需要做手術的個案，減少「排街症」的病人，避免不必要的資源浪費及重覆等待。

香港視光師受法例規限不能處方醫生藥物，但其實理大的視光學課程亦包含藥物運用，可惜在本港無用武之地。（資料圖片／高仲明攝）

專業範圍受限制

林國璋續指，香港的視光師受法例規限不能處方醫生藥物，專業作用受局限。相比之下，澳洲、英國的視光師可以用藥，為了與其他國家的課程接軌，理大的視光學課程亦包含藥物運用，然而學生在本地卻不能學以致用。

現時一級視光師可使用局部麻醉藥、擴瞳藥、睫狀肌麻痺劑，而且有劑量限制。林國璋舉例說，青光眼患者易受細菌感染，視光師按專業是能夠處方抗生素處理的，但由於現時香港法例限制視光師用藥，他們只能建議病人購買人工淚液、抗敏感等非醫生處方藥。

已退休的理大眼科視光學院榮休教授胡志城曾表示，視光師課程加入治療性藥物的元素後，能與外國課程銜接，但由於香港法例沒有配套，以致浪費學生所學。胡志城指出，其他國家早已爭取視光師使用治療性藥物，英、美、加拿大、新西蘭等國家的視光師也可以獨立處方藥物。

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上文節錄自第155期《香港01》周報（2019年3月25日）《輔助非業餘 視光師點止眼鏡佬 推動基層醫療須納百川》。

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