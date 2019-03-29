3月初，賴明珠在香港中文大學的博群書節有一場演講，漫談村上春樹的中文翻譯。會場一換再換，都擋不住讀者的熱情，近500人擠在小小的空間裏，興致勃勃地聽一個譯者一路走來的翻譯歷程。她侃侃而談村上春樹的文體腔調、文字節奏、生長環境等，說村上春樹喜歡用外來語，而這些外來語曾把她搞得焦頭爛額。她亦提到翻譯，提及不同譯本及讀者的批評。 下月日本天皇交接，平成年代即將結束，日媒《朝日新聞》趁機總結平成年代的30本好書，村上春樹有兩本書入圍，其中《1Q84》位列首位，另一作品《發條鳥年代記》獲第10位。對此，賴明珠笑言，村上春樹是這個時代被評論最多、被研究最多的一位作者，「能夠翻譯他的書，我覺得很幸運。」

幸運的不只有賴明珠，還有這一代的華文讀者。我們大多都是透過賴明珠認識村上春樹，喜歡上他的作品。村上春樹在1979年出版第一部作品《聽風的歌》，開始全職作家生涯。至1986年，華文圈才出現村上的中文譯作，台灣時報出版社先後出版《1973年的彈珠玩具》、《遇見100%的女孩》及《聽風的歌》，銷量一般，直至1987年《挪威的森林》在日本熱銷，迅速被中港台買下版權後，村上春樹的名字才正式映入華人讀者眼簾。

當年，賴明珠不斷向人推介村上，是基於想跟好朋友分享好東西的心情，她從沒想過村上後來會這麼紅。

賴明珠今年72歲了，比村上春樹大兩年，過去三十多年，翻譯了四十多本村上的作品，有時甚至被當成村上的「代言人」，讀者不時將感受、想法投射到她身上，問她如何看待書中常常流露出的孤獨感、生死觀，以及情慾描寫等，她大都從善如流，分享自己的想法，但有時她會忍不住說，她是她，村上是村上，雖然她與村上在想法上有相似之處，也希望在翻譯上貼近原文，但她與他畢竟不完全一樣。

看翻譯小說就像去旅行

賴明珠的文字簡潔、平實，真人卻如沐春風，談吐溫柔，提起喜歡的事物，眼睛會發亮，譬如她最近看了樹木希林的遺作《日日是好日》，「我知道她是在三十多年前了，她拍廣告影片，自此我就對這位演員有印象，她是一位很有個人特色的演員。」喜歡看電影，有時看完試片會幫忙寫影評，她也喜歡文學，尤其是翻譯小說，會想像那個地方，彷彿去了一趟旅行似的。

若不是喜歡文學，便不會有後來的翻譯。賴明珠是典型的文學少女，初中時已閱讀俄國文學作品，《戰爭與和平》、《安娜．卡列尼娜》都是枕前讀物。高中時期，她開始看法國小說，後來接觸到美國和英國小說，眼界大開。大學時，由於修讀農業經濟，她一度遠離文學，但在宿舍好友的拉攏下，她去旁聽中文系的課，更被孟瑤老師的一句話點醒。老師說日本的翻譯和出版很發達，世界上的各種資訊很快被翻成日文，若學會日文，便能掌握天下事。

賴明珠曾多次提到，《世界末日與冷酷異境》是她最喜歡的村上作品。(龔嘉盛攝)

上世紀六十年代的台灣，政治氛圍雖然保守，但受惠於盟友美國的繁榮經濟，經濟文化發展蓬勃，新思潮湧現，許多外文雜誌進口，攝影、設計、建築、園藝、盆栽、編織、時裝等生活類雜誌都有，當中又以日文雜誌最為多元。

為了解世界潮流，大二那年，賴明珠開始到補習社學日文。從在學到畢業，留校做了一年半研究助理，再到台北的廣告公司工作了四年多，她斷斷續續上堂，一來是相信老師所言，二來也因為廣告屬新興行業，電視從黑白轉為彩色，商品宣傳要拍大量廣告，更需要吸收新資訊。「那是經濟起飛的年代，比較需要創意人才。」

1976年，已在社會工作近六年的她決定離開台灣，到日本深造，不是沒有想過選讀設計或文學，但只能到私立大學讀，學費很貴，最後還是選修千葉大學的農業經濟系。那一年，村上龍以《接近無限透明的藍》奪得芥川龍之介賞，宿舍的女生都在討論，她找來看了，順道接觸到谷崎潤一郎、五木寬之的小說。「同學們常跟我說有什麼漫畫好看、什麼小說好看，會推薦很多書，我也常去圖書館、書店，看有什麼有趣的書。」

當時沒能翻譯《挪威的森林》，有點可惜。這本書跟村上的寫作風格很不一樣，很寫實，裏面有很多情節描述年輕時的事，但並沒有感動到我。 賴明珠

村上春樹在1978年到神宮球場看了一場棒球賽，養樂多燕子隊對廣島東洋鯉魚隊，現場氣氛冷清，他在外野席邊喝啤酒邊看比賽，「寫小說」的念頭突然湧現，翌年便有了《聽風的歌》。「他看棒球賽的時候，可能我正坐飛機回台灣，可能在棒球場上空飛過。」賴明珠幻想道。

村上春樹曾說：「雞蛋與高牆之間，我永遠都會選擇雞蛋」。（Haruki Murakami＠Facebook）

先翻出來看看

回到台灣，她才在雜誌上看到村上春樹的名字。一次兩次三次，她覺得眼熟，忍不住翻出前幾期的雜誌，仔細查看，更跑到永漢書店，找來原文書讀，發現這個作者很特別，便跟後來到《新書月刊》任編輯的前同事周浩正大力推薦，對方不諳日語，着她先翻出來。

賴明珠先後翻譯了三篇短篇，並寫了一篇文章介紹村上的文體、風格。《新書月刊》辦了23期便結束，周浩正轉到時報出版社任總編輯，這時賴明珠又問他願不願意出書，對方還是這樣回應：「先翻出來看看。」

明知可能不被出版，她還是認真翻了，更一度辭掉廣告工作，到紐約旅遊，期間將《聽風的歌》、《1973年的彈珠玩具》的譯稿寄回，時報決定先出《1973年的彈珠玩具》。後在文學總編陳宇航建議下，她緊接着翻譯短篇《遇見100%的女孩》，一年後，再出版《聽風的歌》。在村上春樹大熱之前，台灣已經出了三本村上作品。

真正讓村上紅遍亞洲的《挪威的森林》，是一本令村上意外、卻讓賴明珠感到可惜的作品。此書1987年出版，在日本大賣430萬冊，然而，與她合作無間的兩位時報總編都相繼轉到其他出版社，以致此書的版權落入故鄉出版社手中，他們找來另外五個人來翻譯這本書。

「當時沒能翻譯《挪威的森林》，有點可惜。這本書跟村上的寫作風格很不一樣，很寫實，裏面有很多情節描述年輕時的事，但並沒有感動到我。」許多年後，她如此說。

30多年來，賴明珠幾乎只是翻譯村上春樹的作品，是一個非常專一的譯者，到底村上春樹有何魅力？她又如何看待譯者與作者的關係？詳情請看：

【專訪．下】只翻譯喜歡的作品 賴明珠表白最愛村上春樹的正義感​

上文刊載於第155期《香港01》周報（2019年3月25日）《 最早把村上春樹引進華文世界 賴明珠：看翻譯小說就像去一趟旅行》。

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