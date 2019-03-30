【揚言自得】黑色科技 智能配偶

他高䠷英俊而溫柔體貼，是充滿陽光魅力的暖男。她溫柔婉約，是低眉輕吟莎士比亞的清純女文青。他會主動挑逗，她懂得欲拒還迎，她 / 他們有自我意識，甚至道德價值觀，能夠和人類互動並作心靈溝通，而且會透過溝通而不斷學習和自我提升。人類對夢中情人心理和生理上的一切依戀，都可以從他或她身上得到滿足。這是高智能機械人對人類的承諾。 撰文：楊志剛

其實「機械人」這三個字用法絕不準確，有違商品說明條例。準確和有尊嚴的稱呼是「智能人」。他會陪伴你一起看英超足球，他腦載大數據，預測賽果遠較你準確，但間中亦會狡獪地輸給你，以逗你一笑，然後一起開心。和智能人發生性愛，勝於光顧人類性工作者。酷似真人並有感情反應的伴侶智能人可以作出各種討人喜歡的行為以表達愛意，而性工作者只是關心你銀包裏的鈔票，難道會愛上顧客嗎？這是人工智能心理學家提出的見解。人工智能科學先驅David Levy預測：首宗人類和智能人註冊結婚將於大約2050年發生，因為世上有數以百萬計的人因種種原因，不能去愛或被愛，感情上的空虛，令人遺憾。智能人為這不幸的一群提供了解決方案，創造了幸福。

（資料圖片／視覺中國）

人的生物屬性和智能機械融合是尖端科研的大方向。一個人如果斷了一條腿而裝了義肢，仍然是一個人。失去雙腿而裝上兩條義肢，仍然是一個人。手腳四肢全沒有了，換上四條義肢，然後去韓國換來明眸皓齒，仍然是一個人。這個人進行心肺移植手術，裝了一個人工心臟和人工肺，仍然是一個人。智能人的智慧是按照人腦的運作而設計，分別是取代了的是人腦而不是心肺和手腳。以電腦代替人腦，和以人工心臟來換心有何分別？智能人的樣貌是你初戀情人的升級版，每天細語得人意，夜夜歌舞動人情。豈能說卿非我族，不能與君締良緣？科學先驅有關智能人婚姻預測，並非語出驚人，而是根據機械人發展軌迹而作的邏輯推斷。 由工業機械人發展到服務業機械人、家傭機械人、照顧兒童及長者的智能人，再到酷似真人並有感情反應的智能性玩偶、智能人伴侶，然後是智能人配偶。這是否人類命運的歸宿？早於11年前的《我的機械人女友》，講述和智能人刻骨銘心的愛情，不是感動了天下無數有情人？

（《我的機械人女友》劇照）

如果說和智能人結婚是天方夜譚，請回顧人類婚姻史。以美國的開放社會為例，異族婚姻從來都是非法的，一直到1967年法例才容許黑人和白人結婚。荷蘭於2001年通過同性婚姻法，其後多個西方國家跟從， 美國亦於2015年通過同性婚姻法。數十年間人類對婚姻的態度，出現了天翻地覆的變化。智能性玩偶今天已打入消費市場，今後有關婚姻制度的辯論會開始着眼於人類和智能人的結合。

但是，科學家強於人工智能的研究，卻弱於人類倫理的探討。智能人之戀涉及人類想像得到和想像不到的道德倫理問題。孌童癖要販買一個智能小女孩，應該答應他嗎？科技進步讓我嚮往的是舊時在青草地放風箏的歲月，不是未來。

上文節錄自第155期《香港01》周報（2019年3月25日）《黑色科技 智能配偶》。

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