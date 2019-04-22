人才決定社會發展的現在，也影響着未來。英國科學家瓦特改良蒸汽機，掀起一場工業革命；喬布斯開發iPhone，令全球手機市場重新洗牌；馬雲創立阿里巴巴，顛覆中國傳統零售模式。現時全球人才爭奪戰正打得如火如荼，香港近年亦致力吸納海外人才，除了於去年4月成立「人力資源規劃委員會」外，又先後公布「香港人才清單」及「科技人才入境計劃」，但事實上本港回歸以降早已求才若渴，為何時至今天，仍現人才荒？香港的經濟及社會面貌又如何窒礙海外人才前來？香港要怎樣才能打贏這場沒有硝煙的戰爭？

「在香港，工作是有出路，只是生活沒有。」24歲的Jamie無奈地說。2016年從香港大學畢業後，她先在全球調查研究、諮詢及培訓機構工作一年多，再輾轉到初創飲食平台擔任業務發展經理，每天應付數之不盡的會議外，也需在非辦公時間隨時回覆客戶及合作夥伴的查詢。

這幾年，Jamie每天都抱着離港生活的念頭，希望到西班牙進修，如果找到工作便定居下來。在她眼中，西班牙氣候宜人，空氣清新，而且物價低廉，更重要是工作較為輕鬆，不論環境還是工時都較香港優勝，有些公司的午休時間更長達兩至三小時：「那裏工作步伐較為悠閒，當地人工作是為了享受生活，但香港人工作只是為了生存。」她相信，如果在西班牙過得不如意，也可以到其他歐盟國家生活，享受生活應有的面貌。

在港工作，工時長、生活成本高，令很多人才對來港工作沒有興趣。（資料圖片／羅君豪攝）

Jamie很有語言天分，精通西班牙文、德文、意大利文等語言，對香港這國際都市而言，是不可多得的人才，因此工作機會與待遇不薄。儘管如此，她仍決心在2020年前離開：「雖然當地（西班牙）面對嚴峻經濟問題，外地人可能被壓榨，但總比香港的政治問題好，現在政治前途那麼不明朗，日後可能會成為中國平平無奇的城市，那時也不知怎辦。」她認為，當對未來感到無能為力，離開或是最好的選擇。

無處容身的專業？

城裏的人想逃出去，城外的人想走進來嗎？

26歲的楊瑞在海南省長大，2015年在北京中國傳媒大學傳播學系畢業後，他到香港城市大學攻讀傳播與新媒體碩士，學成便回到北京一所互聯網公司擔任產品經理，負責設計應用程式產品。

回想本科畢業時，楊瑞說那時希望擁有碩士學歷，同時想體驗不一樣的教育體制，所以便來到香港，而這裏也沒有令他失望：「我覺得挺不錯，課堂與老師都很好，而且與內地的教育氣氛及文化也不一樣，所以便當開開眼界。」他還說，雖然香港的生活費比較高，但不算離譜；在日常生活裏他也努力學習廣東話，雖然還不能與本地人流暢交流，但已克服不少隔閡。

在香港，許多人的生活就是工作。（日劇《無法成為野獸的我們》劇照）

既然如此，為什麼不留港發展呢？他坦白說，快要畢業時略略了解香港的就業行情，「我想朝着互聯網方向發展，但當時香港這方面的產業比較薄弱，所以也沒有多想就直接回去（北京）了！」他解釋，就讀金融或保險相關課程的朋友，較能應對香港的產業，所以畢業後順理成章留下，但自己的互聯網傳播專業，內地反而有較多發展機會。

楊瑞工作了快三個年頭，作為南方人，他不打算在北京定居，期望將來到廣州、深圳，甚至回海南省工作。如果香港互聯網產業有好的發展，也不排除再來香港就業，但基於中港發展差異，他認為機會不大，「內地的互聯網發展可能會更繁榮一點，而香港（傳統商業模式）早已做得很好，便可能不需要互聯網了。」

他形容，這正源於兩地發展差異，「就如八達通，一卡通行已成為香港成熟的商業模式，但內地卻沒有這回事，正因如此內地便給了微信、支付寶機會，大家也要做二維碼，但香港已有八達通，感覺其他方面也沒有必要變好了吧！」

愈來愈多來港讀書的內地生，在畢業後不會留港發展，而是到內地大城市尋找機遇。（資料圖片）

無處安放的熱愛？

在北京的另一邊，Regina也有相似經驗。她在遼寧大學導演系畢業後，到香港中文大學修讀全球傳播碩士，2015年畢業留港工作兩年後離開。她說，當年在香港一所電訊公司做銷售工作，跟她的專業沒半點關係，「讀書時我很想留下來，卻很難找到相關工作，企業不太願意給內地生太多機會，尤其是一些細公司，他們會比較喜歡懂粵語的員工，但我們很多人都不會講。所以當有公司願意聘用便立即答應，沒有說喜歡不喜歡。」她還記得，當年選擇來香港讀書是因為課程性價比高，只是香港迫人的生活環境及氛圍，令她最終離開。

「我不太喜歡香港，住的地方太小，當時住港島區，那邊的人對內地人不友善，每天也過得不開心。吃飯時服務員的態度也特別差，所以覺得要回去。」她意興闌珊地說，自己只會聽卻不會說粵語，生活不方便，有時候也分不清本地人是真的不會普通話還是裝不懂，總是不瞅不睬。她又指，當時與朋友合租的單位，月租19,000元，僅得兩個狹窄房間，下雨便嚴重漏水，但房東也不理會。Regina說：「那時候賺錢不多，大部分放到租金裏，壓力很大。我與朋友覺得住房環境還可以接受、賺錢少也不要緊，但總覺得生活得較壓抑，周六、周日沒有辦法出去玩，看電影也很貴。」

房屋問題一直是香港的其中一座大山，一些剛在港畢業的非本地生，除了要面對工作壓力，把過半薪金花在租金上更是常態。（資料圖片／梁鵬威攝）

高昂生活成本及壓抑感驅使Regina離開香港，她現在於北京的媒體策劃公司工作，直言生活質素變好了：「我對目前的工作很滿意，住房、收入（按當地物價水平計）也比香港好很多，生活得比較舒服。要數不太好的地方就是內地很多人的想法還是比較單一和講求集體，香港會比較尊重個人生活。」近年來，她認識的許多港漂已回內地，大部分會到北京、上海、深圳等城市發展，不少是為了家庭及過上更好的生活。

「那如果給你津貼補助，在香港更好地生活，你願意留下來嗎？」記者好奇地問。「可能會吸引剛畢業的我停留一段時間。但補貼得再多但生活不快樂，我也不會長期留下來，這很視乎本地人的友善程度。如果大家也只活得像外地人，沒有歸屬感，這樣也很難留下來的，體驗兩、三年當吸取經驗，然後離開。」她不假思索地回答，「香港身份證？那個根本沒有什麼吸引力吧！」

三個事業發展、對將來想像不相同的人，都在香港留下年輕的逗點，但卻不想在這裏走到終點。香港曾是令人趨之若鶩的淘金之地，為何如今卻讓這些年輕人避之則吉？請繼續閱讀：【人才政策】港府自視甚高 「以為只要開門 別人便排着隊進來」

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日），《 量質俱未達標 拖經濟發展後腿 人才政策成效不彰》。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

【第一屆武博】眼界．決定境界！5月3至5日在九展舉行的第一屆香港武術及搏擊運動博覽（武博），活動包括解構武術電影的光影武林隧道、有趣好玩的武館街遊戲，以及超過100個體驗班，讓市民、初學者或武術專家，透過這個多元化體驗型博覽會，從武博擴闊眼界、提升境界！ 按此立即購票 或 按此瀏覽武博專頁。