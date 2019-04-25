為了吸引世界各地優秀人才，並更有效配合香港發展高增值及多元化經濟，港府於去年8月公布人才清單，符合清單的11項行業和專業領域的申請者，如資深網絡安全專家、遊戲開發專家、輪機工程師、造船師及處理國際仲裁的律師等，可於「優秀人才入境計劃」的「綜合計分制」下額外獲得30分優先來港。當局指人才清單是參照海外做法及經廣泛諮詢後制訂，所包含的11項專業按香港經濟發展需要擬定，期望可聚焦地吸引高技術外地人才，以滿足本地市場的龐大需求。

港府於去年8月公布人才清單，符合清單的11項行業和專業領域的申請者，可於「優秀人才入境計劃」獲得額外分數優先來港。（資料圖片／高仲明攝）

可是，人才清單推出後，惹來不少批評，先有聲音指出11項專業大多屬創新科技範疇，如創新及科技專家、資深數據科學家，卻未涵蓋難以在本地就業市場覓得的專業，如從事兒童、青年及教育工作的專才；另有列入「人才清單」內的業界直指政府捉錯用神，有網絡安全業界人士接受傳媒訪問時說，業界缺乏的是約有五至七年經驗的中層人員，即使將「資深網絡安全專家」列入人才清單，仍無助解決行業斷層問題；另有遊戲開發商直言，曾有內地開發人員轉賣公司機密及財產，如遊戲代碼及美術圖予同行，今後只願錄用本地人才。或許這些只屬個別例子，惟人才清單推出半年多，截至今年2月底「優秀人才入境計劃」共有17宗申請獲確認符合人才清單相關專業的資格，其中5宗獲批名額，其餘12宗正在處理中。

人才輸入須供需兼顧

無可否認，人才清單可針對人才匱乏作出補漏，但到底能否有效吸引人才，目前仍是很大疑問。勞工及福利局指人才清單反映香港中期的人才需求，並會不時更新，以確保配合香港最新的經濟發展和各類人才不斷轉變的需要，但未有提供確實檢討時間。

11項專業按香港經濟發展需要擬定。（資料圖片／吳鍾坤攝）

人才首次於政府議程出現，是在2015年發表的《人口政策：策略與措施》報告書及同年的《施政報告》，當時政府提出將「參照外國的做法，研究制訂人才清單的可行性，以更有效及聚焦吸引高質素人才，配合香港經濟高增值及多元化發展」，勞工及福利局遂於同年4月召集成立「人才清單工作小組」推展政策。

現時，大部分發展成熟的經濟體均視引進熟練勞力為支撐其經濟增長的基本策略，當中分為需求主導或供應主導模式：前者嘗試引入熟練勞工，視作應對特定職業或地區人力短缺的方法；後者旨在吸引和輸入高技術移民，如他們在勞動市場中獲得有利位置繼續發展，成為當地人力資本，便能成為重要的經濟發展後盾，不少地區均結合需求和供應主導兩種混合模式吸引人才。

（香港01製圖）

人才清單作為首個綜合指標，可突顯本港當前至中期（三至五年）的技能短缺情況，以及優先要增加的人才類別，而將人才清單置於優秀人才入境計劃之中，理論上可確保一些與清單所列職業毫不相干的人才，須符合更嚴格條件方能入境；與此同時，基於高學歷、高資歷不代表可滿足本地經濟體需要，清單可直接將入境計劃與本地勞工市場需求掛鈎，確保首先輸入的人才可滿足社會需要。而世界各地從事相關職業的工人也可獲得這些資訊，發掘潛在的人力供應，改善勞工市場資訊不全、提高勞工市場的透明度。

葉兆輝強調，人才供應應由施政方針及政策主導。（吳鍾坤攝/資料圖片）

雞與雞蛋的人才規劃

前人口政策督導委員會成員、香港大學社會工作及社會行政學系教授葉兆輝強調，人才清單「有好過冇」，但清單應按照香港發展定位擬定，「例如是否（停留在）資訊、服務、旅遊等產業，現在還要顧及自己會否被規劃。」他解釋，當社會積極發展某一產業或行業，自然需要更多人手，「我們先不要說什麼高科技，就如現在不足夠的幼兒服務，你什麼時候才會突然間有二、三萬名幼兒工作者？又為什麼學位會過剩？這可能跟你（政府）不強力發展有關。」他強調，人才供應應由施政方針及政策主導，而這些關乎政府願景及使命。

要成功吸引人才，除了要有入境政策外，也要有完善產業規劃及發展機會，甚至完善的生活配套，這些恰恰是香港乏善足陳，本港經濟結構單調、創科發展仍未成氣候、生活成本高昂……只治標、不治本，再多的入境政策也是徒然，「其實人才規劃也是雞與雞蛋的問題。」葉兆輝苦笑說。

上文節錄自第159期《香港01》周報（2019年4月23日）《治標不治本的人才清單》。

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