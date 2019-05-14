「用藥」是醫療過程中重要一環，藥劑師為藥物把關，包括核實處方、調教劑量、輔導病人藥物問題等專業，在醫療體系所能發揮的角色，遠不止執藥、配藥般單一。藥劑師「壯志未酬」，職能未得到充分發揮，尤其社區藥劑師角色形同架空。今屆政府大力推動基層醫療發展，藥劑師應如何借此契機，進一步加強他們的角色，從而為醫生分憂解困？在現行制度下，又面對什麼樣的桎梏？ 《藥劑師職能遭輕視 醫療系統難減壓》三之一

藥劑師被視為「與醫生最相似」的職業，除了因為兩者都是身穿白袍胸掛名牌外，薪酬亦同樣優渥。現時衞生署招聘藥劑師的起薪點逾53,000元，比起公立醫院招聘駐院醫生的起薪點僅低兩三千元；條件如此優厚，自然令莘莘學子趨之若鶩。在入讀大學醫療科目的要求上，藥劑學的收生分數僅次於醫科，以香港大學去年大學聯招收生的最佳6科分數為例，醫科生入讀的內外全科醫學士平均分數達39分，而入讀藥劑學課程平均分數則為35.8分。

藥劑師負責核實醫生處方、調校劑量、檢視病人藥物是否相沖等工作；培訓藥劑師前後亦需六至七年的時間。（高仲明攝）

除此之外，培訓藥劑師與醫生一樣需要頗長時間，由醫學生培養成為一名醫生至少需時六年，而培訓一名藥劑師所需時間也相若。香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基表示，藥劑師課程需要修讀四年，獲得藥劑師資格後，第五年需要實習一年，當中六個月必須在醫院實習，其餘六個月則在社區藥房或藥廠實習，及後可進修碩士課程，再向專科發展。他解釋，藥劑師與醫生一樣有專門分科的概念，在外國有老人科、兒科、心臟科等藥劑師，香港目前則處於初步階段。

值得注意的是，藥劑師雖然與配藥員同樣可以擔任配藥工作，但職能專業性更強，絕非配藥員可替代。藥劑師負責核實醫生處方、調校劑量、檢視病人藥物是否相沖等，是病人用藥的「守門人」，而配藥員是在藥劑師或醫療專業人員的指導下執行配藥，以及負責藥物儲存等相關工作。可是，藥劑師這個與醫護相輔相承的專業，就業景況卻與醫護大不相同。

藥劑師功能重要，但在食衛局的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》中，相對於醫護人手短缺的問題，藥劑師卻面臨人手過剩的「怪圈」。（報告截圖） 藥劑師不只懂配藥 反現人手過剩怪圈 公營醫療系統「爆煲」不絕於耳，令人再度關注醫護人手供求問題。食物及衞生局在2017年公布的《醫療人力規劃和專業發展策略檢討》，提出醫生及護士已經存在人手短缺的問題。反之，根據報告對藥劑師從2016到2030年的人力資源推算，雖然在短期內（2020年）還會有少量的人手短缺，按最佳推算為欠缺16人；但到2025年則會人手過剩，多了129人，2030年更會多出283人。

何以過剩？報告指出，現時近2,700名在港註冊藥劑師，公私營比例為44%：56%，在私營市場以社區藥房工作的藥劑師為主。督導委員會認為，在社區中，藥劑師的供求會視乎經濟和零售市場狀況而改變，當經濟蓬勃時，因應社區藥房增聘，人手供應會出現緊張；但衰退時人手會短暫充足。報告亦提及，如果本地培訓的本地藥劑師人手維持在每年90人左右，部分服務提供者，例如統籌公營醫療服務的醫管局，應籌劃如何妥善利用藥劑師，例如提供臨床藥劑服務以應對人口老化的需求。

藥劑業界曾批評報告「離地」，例如香港醫院藥劑師學會便指出，藥劑師在現實中人手過剩的情況遠比報告描述的情況嚴峻，香港每年有近百名藥劑師畢業，僅小部分能投入公立醫院工作，加上近年社區藥房對藥劑師需求下降，藥劑師「畢業即失業」的情況更為明顯。部分藥劑師為了生計，唯有應徵配藥員、科研等工作，甚至轉行。

公院藥劑部每天要處理大量病人藥單。根據醫管局數字，去年在公立醫院及門診藥劑部配發給病人的藥物項目總數大約是4,800萬。（高仲明攝）

公院執藥忙 難教用藥

本港的藥劑師除了在私營機構擔任社區藥劑師外，便是在公營醫療體系內提供藥劑服務。在公立醫院及社區藥房工作的藥劑師，各受各種不同的客觀環境限制，導致職能未能全面發揮。若說社區藥劑師或人手過剩，公立醫院卻是人手不足「做到死」，執藥已經缺乏時間，遑論有餘暇教病人用藥。

現時公立醫院實行不硬性的「醫藥分家」，由藥劑部統一處理醫生的藥物處方，所以公院的藥劑部每天要處理大量病人藥單。根據醫管局數字，2017至18年度在公立醫院及門診藥劑部配發給病人的藥物項目總數大約是4,800萬。公營醫療體系工作環境穩定，可謂是眾多準藥劑師的「最好歸宿」，但與此同時，公立醫院的藥劑師卻因人手及體制所限，臨床藥劑服務進展緩慢。

公院專科門診病人普遍有藥物處方期長的特點，所以藥劑師教導病人用藥甚重要；但崔俊明稱藥劑部普遍礙於人手所限，在核實處方等工序上已經自顧不暇，難以詳細兼任教導病人工作。（高仲明攝）

人稱「崔化」的香港醫院藥劑師學會會長崔俊明，在公立醫院擔任資深藥劑師多年，他強調，藥劑師並非只是「執藥配藥」，他們需要核對藥物劑量有否過高，檢視病人於各個專科之間的處方藥物有否重覆或相沖等，並需要確保藥單無誤後才交由配藥員配藥。「藥劑師平均每天要打40個電話向醫生核實處方，當中超過八成都需要更改處方或劑量。」

不少前往公立醫院覆診的病人屬專科門診，普遍有藥物處方期長的特點，所以藥劑師教導該類病人「用藥」更為重要。根據審計署2016年發表的報告，在公立醫院內，每張藥單的處方藥物可用日數持續增加，2015至16年間專科門診的平均給藥日數為84.2日，即病人每次求診平均可獲近三個月的處方藥物。一些病情較為穩定的覆診病人，更獲處方長達六至九個月的藥物。

審計署報告發現，公院專科門診病人每次求診平均可獲近三個月的處方藥物，「新舊藥溝埋食」屢見不鮮，更有一部分人因此需回流公營醫療體系。（資料圖片／方家遠攝）

為病人一次性供應大量藥物，不僅會造成浪費，病人更有機會錯誤用藥，例如「新舊藥溝埋食」。市民未必精通藥理，醫生又未必有時間為病人梳理用藥問題，藥劑師理應補足這個位置。但公立醫院藥劑部現時每日「做無停手」，礙於人手時間所限，藥劑師主要為醫生在藥物處方上把關，在輔導病人用藥上只能盡力而為，普遍簡化成「每日一次每次三粒」的簡單叮嚀。

如此一來，病人對藥物了解少，甚至不遵醫囑服藥或忘記服藥，更可能因此再度入院，形成惡性循環，為公營醫療加重負擔。崔俊明舉例，在一間大型公立醫院，平均6名藥劑師每日需要處理2,000名專科門診病人的藥單，以一張處方平均有3.5種藥計算，已經需要處理近七千種藥物。他無奈地說，一個藥劑師平均需要處理400個病人的藥單，在這個人手比例之下，藥劑師難以做到更多，「試問藥劑師還怎會有充足時間教導阿婆『這個白色藥丸已經舊了，不要再吃』？」

崔俊明引用學會數據，指出有兩成病人是因藥物問題而需入急症室，而這些問題本來可以透過藥物教育而減輕急症室負擔。（高仲明攝）

崔俊明引用學會研究數據指出，本港有兩成急症室病人求診是與藥物有關，包括自行停藥減藥、藥物相沖等。「不吃血壓藥導致暈倒、自己停掉防心臟病發的藥物……這些情況經常出現。如果這兩成急症病例透過藥劑師層面解決，可以為急症室減輕多少負擔？」崔俊明指出，病人因為「藥物多」、「害怕副作用」而拒絕服藥的情況很常見，而這些認知問題，他認為應透過藥劑師對病人的藥物教育解決，確保治療有效。

即使深明用藥無知的害處，但崔俊明慨嘆公營醫療體系對病人的藥物教育意識落後，導致治療事倍功半，「體制在藥物治療的『頭關』往往十分着緊，例如增加醫生人手診症、處方昂貴藥物、擴大藥物名冊等；但在『尾關』下的功夫則十分不足。他們會覺得病人不按醫囑服藥、忘記服藥等是病人自身的問題。但這些怎可全部簡單歸納為『病人問題』？然後他們又因藥物問題而入急症！」

公院藥劑部每日門庭若市，藥劑師在現行人手比例及編制下，除了難以為多重用藥的病人詳細指導用藥外，又如何在一定程度上限足了藥劑服務的發展，阻礙了為公院紓壓的契機？請密切關注下集。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《藥劑師臨床職能遭輕視 公院紓壓奇兵乏用武之地》。

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