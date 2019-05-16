前文提及，若每個人都在評判前都能多想一下，便有機會對還不理解的事情有更全面的認識，但對於不甚瞭解的事情，我們大多認為事不關己，而習慣性的避而遠之或將它推開，而忘記其實這些都是「我們」的一部分。 【《我們與惡的距離》專訪報道系列之四】

承接上文：【我們與惡的距離 ‧ 三】媒體自甘墮落還是我們選擇墮落？

「對於不理解的事情，我們通常都會選擇直接把他推開，認為那不屬於我的範疇。有人殺人？關我啥事；有人憂鬱症？關我屁事。我覺得這個態度就是最根本的惡吧。」《我們》中曾提到，每一百個人之中，就會有一個人有精神方面的問題。林君陽認為，這個比例是非常高的，我們所認識的人肯定不止一百個，這代表你我生活周遭，就有人正承受精神疾病的煎熬，這些都是「我們」的一部分。

如同林君陽所說：「我們都覺得自己是好人。」但在這個充滿競爭壓力的社會，多數人在庸庸碌碌中載浮載沉，於追尋自我價值的過程中或許不免懷疑：「我真的是那麼好的人嗎？」有時候，那些我們不那麼理解的人事物，恰巧能成為安撫我們心靈的最簡單答案。

李大芝的房東（左女）的弟弟（右男）是一個思覺失調患者，雖然有無限才華，卻不被社會認可。（網絡圖片）

由於對成長歷程、行為動機與社會結構等因素並不熟悉，加上某些資訊刻意渲染，犯罪者、精神病患者等具有特定標籤的族群，通常會被塑造成遭社會排除的對立角色。民眾一方面藉由與他們形成二元對立來消除恐懼，一方面在「非人化」看待他們的同時，確認自己屬於「正常的一方」，因而暗自慶幸或自豪着。

「你可能沒有能力去幫助他們，但在接觸到這些訊息時，不要那麼輕易就去劃分『他們』跟『我們』，大家都在這社會裏面，就像王赦說的，我們都是一線之隔，可能就是三分鐘的差別。」林君陽感慨，如果他在生命中某個瞬間或時間點受到過大的壓力，說不定也會有精神疾病的問題，也會深陷某種狀態中無法自拔，社會對每個人都有很多無情，如果可以的話，不要輕易覺得「他們跟我們不一樣」，畢竟，這世界就是人與人互相勾連而成。

劇中的人權律師王赦，也曾在少年時期只有一步之差便誤入歧途。（公共電視提供）

林昱伶則認為，恐懼也是惡的一種，人們會對不認識的人、疾病、事情感到恐懼，恐懼後會害怕，緊接着把人推開，但這個社會或生活不因此變得更好。

回到《我們》的英文片名《The World Between Us》，我們到底想活在什麼樣的世界，在我們之間應存在什麼樣的東西與情感？或許這才是恐懼之外更重要的課題。「很多人覺得《我們》太理想化了，真實世界不會有那麼圓滿的結局。但老實說我不覺得那是過於美好的結局，（思覺失調症患者）思聰雖然開始畫畫了，但他沒辦法完全恢復；（加害者妹妹）大芝跟（受害者母親）喬安恍若走出來了，依然有他們的挑戰要去面對；（加害者雙親）李家父母今天很幸運，有肉粽哥來跟他們買肉粽，但明天呢？」林昱伶強調，劇組只是提供一個未來的想像，這個世界或許很殘酷，但我們能不能在如此苦難或黑暗的過程中，還去努力的尋找希望，或那個治癒我們的可能？

【我們與惡的距離】演員與角色共嘗的痛苦與掙扎（上）

【我們與惡的距離】演員與角色共嘗的痛苦與掙扎 （下）

製作人林昱伶希望觀眾能藉此劇思考，我們希望活在一個怎樣的世界。（洪嘉徽攝）徽

「如果是紀錄片的話，或許每個人還是很慘吧。但《我們》是劇情片嘛，所以，有機會讓他們好過一點，也讓看的人可以放下心。」林君陽也認為，《我們》的初衷本不是要強調「惡」，也不是針對任何議題口誅筆伐，只是希望增進那些理解跟對話的空間，因此在最後給出「現實當中相對圓滿的結局」，他認為還是比較理想的。

至於外界將《我們》稱為「神作」，林昱伶笑說，劇組只是在某個時間點做對了幾件事情，而剛好大眾也對這部片的投射很強烈，這些都是當初想像不到的。但她也認為，不需要幫《我們》加上那麼大的光環與標籤，這也不是劇組所希望的走向。林昱伶稱：「我們真的沒有那麼偉大，說做了一部戲就能如何影響社會。只能說我們很努力做了一部自己覺得很好看的劇，希望觀眾都有自己的投射跟想法，如果《我們》給了觀眾一點點感動或思考，我都會覺得很高興。」

林君陽與林昱伶都強調，不需要將《我們》冠上神劇的光環。（洪嘉徽攝）

在黑暗中尋找黎明的曙光

「人們都需要故事，藉由故事去看到不屬於我們的生命經驗，讓自己變得更好。而我想要拍的，是一部療癒的故事。」療癒是由愛轉化而來，儘管人性有善有惡，林君陽每每被人類「利他」的天性所感動，他也希望能將這份「愛」呈現在《我們》中。

每一場悲劇發生過後，我們的世界或許增加了一個黑點，而對彼此的不了解，讓黑點如暈染般愈擴愈大，直到所見的世界都染盡黑墨，再也不能看清對方的樣貌。或許「眾生皆有病」，但當我們願意撥開那些隔閡與誤解，更用心去理解彼此的異同，生命或能填滿其他色彩，黑色將只成為彩色中的一部分，而希望，可能真的就在雲後面。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《《我們與惡的距離》引發思考 如何從理解中重生》。

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