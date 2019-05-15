公立醫院藥劑師人手不足，反觀社區藥劑師人手過剩，但其實這是因為社區藥劑師的職能未能充分發揮所致。根據法例，現時的藥物管制分類主要分為三類，包括由醫生處方才可售賣的「處方藥物」、不需處方但須在藥劑師指導監督下售賣的「監督售賣藥物」，以及一般藥物。前兩種藥物若不適當服用，或導致生命危險，故「處方藥物」及「監督售賣藥物」若在社區藥房販賣，必須有藥劑師監督。現時法例規定，每間有「Rx」標誌的社區藥房必須聘請一名註冊藥劑師，而藥劑師駐守藥房時間，最少為藥房營業時間的三分之二。社區藥劑師在藥房擔任的角色，不單止在銷售處方藥物把關，更肩負教導病人用藥的責任。 【《藥劑師職能遭輕視 醫療系統難減壓》三之三】

上接《藥劑師職能遭輕視 醫療系統難減壓》文章：

【藥劑師．二】未能善用職能 難以為爆煲公院紓壓

【藥劑師．一】醫生左膀右臂豈止配藥 人手過剩公院反做無停手？

藥劑師麥志偉在中文大學本科畢業後再到英國進修臨床藥劑學，之後回港到社區藥房工作，更以「小小藥罐子」之名寫專欄、出書等方式積極推廣藥物教育。他指藥劑師在病人用藥範疇扮演重要角色，包括藥物諮詢服務，向病人講解藥物服用方法、注意事項、副作用等。他分析，社區藥房有註冊藥劑師長時間當值，面對用藥者的時間較多，病人更能就藥物問題發問。相反，公立醫院因為較為繁忙，醫護人員沒有太多時間解答每一個病人的疑問，「病人純粹攞完藥就走」，結果是藥劑師未能發揮在藥物教育、藥物諮詢、用藥方面的應有角色，而病人也可能因為對藥物沒有充分認識，「唔敢食藥」。

藥劑師麥志偉積極推廣藥物教育，並指藥劑師在病人用藥範疇扮演重要角色，包括藥物諮詢服務等。（鄭子峰攝）

麥志偉指出，病人看病不一定是單向被動，純粹聽從醫生處方藥物，隨着藥物教育推展，病人更應該「問藥」，了解「what to take（服食哪種藥）、how to take（如何服用）、why to take（為何服用）」，理解食藥背後的原因。他舉例，當中最常誤解的藥物是類固醇及抗生素，不少人因害怕該類藥物的副作用而不敢服用。他澄清，類固醇主要用來調節免疫系統，有部分病症不食藥的後果比食藥更為嚴重，故必須聽從囑咐用藥。他又舉例，抗生素能夠消炎殺菌，但病人服用的態度「由一個極端走到另一極端」，由以往的濫用抗生素，變成懼怕「抗藥性」的副作用而自行停藥。麥志偉重申，這些例子俱源於病人對藥物不理解。

黃志基指病人有選擇權，可自行決定向醫生求診或是諮詢藥劑師意見。（龔嘉盛攝）

社區藥劑師能為病人提供用藥意見，黃志基指當中包含「自我療傷（self-care）」的概念，不涉及太大資源，而且亦是不少市民一直使用的方法。他指病人有選擇權，可自行決定向醫生求診或是諮詢藥劑師意見。他援引英國藥劑師角色，解釋當地衞生部門會教導市民，哪些非緊急的病類毋須向醫生求診，而是應找藥劑師諮詢意見及購買藥物。他又指藥劑師有專業知識作判斷，角色清晰，當局並有相關指引，若藥劑師認為病情趨向嚴重，有轉介制度將個案轉交予醫生跟進。

黃志基指，若要強化藥劑師職能，須先將社區藥房「統一」。（資料圖片／歐嘉樂攝）

公立醫院求診人數龐大，醫院內的藥劑師自顧不遐，遑論解答病人關於用藥的問題。香港藥學會前會長鄭陳佩華曾表示，醫院若將配藥服務外判到社區藥房，可縮短病人等候時間，減輕公營醫療負擔，而社區藥劑師也可以更頻密觀察病人情況，並提供適當藥物建議，幫助病人建立合理服藥。如果社區藥劑師能夠充分發揮功能，不但可以減少病人因用藥錯誤延緩治療，亦能減輕公立醫院沉重工作量。

可是，曾有報道指，藥房駐場藥劑師監督的制度漏洞多，不少黑心藥房老闆聘用藥劑師只為了應付法例，且為違法銷售第一類處方藥物，甚至要求藥劑師長時間留守配藥室，並授權店員違例銷售。黃志基指，若要推行加強藥劑師職能的措施，必須先整頓社區藥房的亂象。「藥房」是正式法例名稱，需要在政府名單上註冊，並且藥房三分之二的營業時間須有藥劑師駐守，而「藥坊」、「藥行」可以賣某類型藥物而不須要醫生處方，較少管制，而且亦沒有藥劑師等專門人員為顧客或病人解答問題。他認為藥房銷售保健品無可避免，以澳洲為例，保健品更是藥房的主要收入來源，但不少國家如英、澳等均統一以「藥房」營運，當中亦必須設有藥劑師。

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《藥劑師臨床職能遭輕視 公院紓壓奇兵乏用武之地》。

相關文章：

【藥劑師．一】醫生左膀右臂豈止配藥 人手過剩公院反做無停手？

【藥劑師．二】未能善用職能 難以為爆煲公院紓壓

【藥劑師．四】發揮職能需賦權 醫藥分家討論卅載為何淪空談？

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

更多《香港01》周報有關醫療政策的評論文章：

【基層醫療．一】公院爆煲 輔助醫療系統卻「懷才不遇」

【基層醫療．二】學者籲先擴展學童驗眼 香港應否有全民眼檢？

【基層醫療．三】眼科醫生：視光師需先消除內憂

【基層醫療．四】物理治療專業 「免轉介」打破限制

【基層醫療．五】一局綁五會 透明度不足需改變

【紓緩治療．一】認知不足拒了解 對死忌諱更可怕

【紓緩治療．二】單靠社區難成事 生死教育被忽視